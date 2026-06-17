【梅雨明けの集いに】エフシーエルが全国のオフ会主催者を応援する商品協賛キャンペーンを開催

株式会社WiNEEDS HOLDINGS

車・バイク用カスタムパーツ専門店エフシーエル(fcl.)を展開する株式会社WiNEEDS HOLDINGS（所在地：広島市南区、代表取締役社長：尾田 雅史）は、全国のオフ会主催者様を対象とした商品提供によるSNS協賛キャンペーンを2026年6月17日より開始します。

オフ会主催者様の悩みを解決する協賛プロジェクト

梅雨明けの晴天が待ち遠しい今日この頃、全国各地では夏のオフ会やミーティングに向けた企画が本格化するシーズンとなりました。しかし、イベントを企画・運営する主催者様や幹事様にとっては、「参加者に喜んでもらえる景品をどう用意するか」「イベントをどのように盛り上げるか」といった悩みが尽きません。エフシーエルは、そうした主催者様の不安に寄り添い、少しでも負担を軽減して参加者の皆様に心から楽しんでいただけるよう、自社製品の提供を通じてオフ会をサポートするキャンペーンを企画いたしました。

エフシーエル オフ会協賛キャンペーンの3つのサポート

- お好みのカスタムパーツをご提供

主催者様のご希望や参加車種に合わせて、エフシーエルの人気商品の中から最適なカスタムパーツを協賛品としてご提供します。オフ会の目玉景品としてご活用いただけます。

- イベントの魅力を高める高品質な景品

明るすぎることは追求せず、配光の質を重視した実用性の高いエフシーエルの製品は、参加者の皆様に確かな視界と安心をお届けできる景品としてご活用いただけます。

- SNSレビューを通じた車好きの輪の拡大

オフ会開催前に主催者様のアカウントでエフシーエルの協賛をご紹介いただきます。さらに、景品を受け取った参加者様に商品のレビューをSNSへ投稿していただくことで、イベントの熱気を拡散し、車好きの新たな輪を広げていきます。

オフ会協賛SNSキャンペーンの募集概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/170032/table/108_1_a2c22ca9d768f49d111666d57b5c3d37.jpg?v=202606171151 ]

ブランド理念「信頼光」の価値

エフシーエルは、「信頼光」という理念のもと、長年の開発データに基づいた「見やすさ」と「正確な配光」を追求しています。夜間の運転における視界の不安を解消し、誰もが安心してドライブを楽しめる環境を提供することが私たちの使命です。これからも、単なる数値上のスペックにとらわれない確かな品質をお届けするとともに、車を愛するすべての皆様が交流を深める場を積極的に応援してまいります。

エフシーエル(fcl.)について

広島に本社を置く自動車用LED・HIDライトの専門ブランドです。「安心・安全・高品質」をモットーに、お客様のカーライフをより豊かに、そして快適にするための製品開発に取り組んでいます。

また、単なる明るさ（ルーメン値）だけを追求するのではなく、ドライバーが本当に必要とする「見やすさ」と「安全性」を両立する「信頼光」をコンセプトとしています。正確な配光設計と、購入後も安心のサポート体制を通じて、お客様に誠実な製品を提供し続けます。

ブランドについて

https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/aboutfcl?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)

信頼光について

https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand(https://www.fcl-hid.com/view/page/sinraikou?utm_source=press&utm_medium=referral&utm_campaign=aboutbrand)