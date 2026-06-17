プレミアムサービス貯蓄預金金利引き上げのお知らせ

株式会社みんなの銀行

株式会社みんなの銀行（取締役頭取 永吉 健一）は、市場金利等の状況を踏まえ、2026年7月21日よりプレミアムサービスの円貯蓄預金金利を下記のとおり引き上げますので、お知らせします。なお、普通預金金利およびプレミアム会員以外の方の貯蓄預金金利に変更はありません。

貯蓄預金金利

プレミアム会員以外の方

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/283_1_fe7e72b24c13abf64880d032e22f2120.jpg?v=202606171151 ]

プレミアム会員

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/72105/table/283_2_4415e5507a2f5198b93f9918e3219842.jpg?v=202606171151 ]

＊金利は年利率・税引前の表示です。利息には復興特別所得税を付加した20.315％の税金がかかります。

＊貯蓄預金金利は変動金利です。お預入れ後の金利は、金融情勢等により予告なく変更する場合があります。

＊本預金は預金保険の対象であり、同保険の範囲内で保護されます。

＊プレミアム会員はサービス利用料月額600円（消費税込）が必要です。

「貯蓄預金規定」に関する詳細はこちら▶

https://corporate.minna-no-ginko.com/term-of-use/?id=termTyochiku202101

適用開始日

2026年7月21日(火)

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社みんなの銀行 広報担当：今村・市原・岡

TEL：092-791-9231 E-mail: pr@minna-no-ginko.com