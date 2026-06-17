「MAHO-PBX NetDevancer series」、株式会社PHONE APPLIと戦略的提携を開始

株式会社まほろば工房PHONE APPLI×まほろば工房

株式会社まほろば工房（本社：神奈川県川崎市、代表取締役：近藤 邦昭）と、すべての企業をウェルビーイング企業にアップグレードすることを目指す、株式会社PHONE APPLI（本社：東京都港区、代表取締役社長：大林 春彦）は、2026年6月17日、企業の重要な顧客接点である「電話」の在り方を見直し、業務効率化とカスタマーハラスメント対策の両立を目指す新たなアプローチとして戦略的提携を開始しました。

株式会社PHONE APPLIのコミュニケーションポータル「PHONE APPLI PEOPLE」と当社が提供するPBXソリューション「MAHO-PBX」の連携を基盤に、電話対応に伴う心理的・業務的負荷を軽減する「電話ストレスフリー環境」の実現に向けて、共同開発ロードマップを策定しています。

■提携の背景

現代のビジネスシーンにおいて、ハイブリッドワークの普及に伴うコミュニケーションの複雑化や、深刻化するカスタマーハラスメント（カスハラ）への対応、労働生産性の向上が重要な経営課題となっています。近年は、従業員を不当な要求や暴言から守る観点から、企業におけるカスハラ対策の必要性が社会的にも高まっています。

こうした環境変化を受け、株式会社PHONE APPLIと当社は、「電話」を起点に組織の在り方そのものをアップデートする機会と捉え、本提携に至りました。両社はそれぞれの強みを融合し、新機能の開発を段階的に進めることで、企業の「電話」にまつわるストレスを解消し、安全でクリエイティブな働き方を実現するための共同開発ロードマップを策定いたしました。生産性向上とカスハラ対策の両立を目指すこの取り組みは、従来の業務効率化にとどまらない、新しい着眼点による価値創出への挑戦となります。

■「電話ストレスフリー環境」の実現に向けた3段階ロードマップ

本提携により、以下の3段階で次世代の電話コミュニケーション環境の実現を目指します。

第1段階：【発信連携】シームレスなコミュニケーションの基盤構築（検証完了）第1段階：【発信連携】シームレスなコミュニケーションの基盤構築

PHONE APPLI PEOPLEから、MAHO-PBXを通じたワンタップ発信が可能になります。これにより、デバイスを問わず、シームレスな社内外への電話連絡を実現します。

第2段階：【クラウド上で履歴を一元的に共有・蓄積】電話対応の属人化を防ぎ、組織としての対応力の強化をサポート（開発中）第2段階：【クラウド上で履歴を一元的に共有・蓄積】電話対応の属人化を防ぎ、組織としての対応力の強化をサポート

着信時に、社内外の登録情報をもとに相手の名前を即座に表示できるようになります。さらに、発着信履歴をクラウド上で一元的に共有・蓄積が可能となります。これにより、電話対応の属人化を防ぎ、担当者の引き継ぎや業務の可視化を円滑に進め、組織としての対応力の強化をサポートしていきます。

第3段階：【カスハラ対策に対応した新機能】電話対応にまつわる新機能の実装を視野に入れた開発（開発予定）

社会的課題であるカスハラ対策に対応する新機能の実装を視野に入れた、技術開発・活用連携を進めます。これにより、電話対応にまつわるストレスを軽減し、従業員の心理的安全性と生産性の向上に寄与する環境づくりを目指します。

「PHONE APPLI PEOPLE」について

PHONE APPLI PEOPLEは、コミュニケーションを変え、風通しの良い組織をつくるコミュニケーションポータルです。名刺・Web電話帳の連絡先管理、人材・スキルの可視化、居場所表示、サンクスカードなど社内に浸透させたい様々なツールと連携し、集約することで利用ユーザーの導線や煩雑化しやすい複数ツールの管理環境をシンプルにします。

「PHONE APPLI PEOPLE」について詳しくはこちら：

https://phoneappli.net/papeople/ (https://phoneappli.net/papeople/)

《株式会社PHONE APPLI 会社概要》

代表取締役社長 ：大林 春彦

所在地 ：〒105-0001 東京都港区虎ノ門4丁目3番13号 ヒューリック神谷町ビル8階

設立 ：2008年1月

資本金 ：398,365,710円

事業内容 ：PHONE APPLI PEOPLE（組織を強くするコミュニケーションポータル）等クラウドサービスの企画・開発・販売、アプリケーション開発・販売（Microsoft、Cisco、Salesforce等の連携アプリケーション）、ウェルビーイング経営のコンサルティング事業、各種IP-PBX対応アプリケーションの開発・運用

URL ：https://phoneappli.net/

まほろば工房とは

「ネットワーク・コミュニケーションをよりよく！」をキーワードに、コンサルティングからNI／SI、ソフトウェア開発、システム運用、あるいはハードウェアの開発に至るまで、お客様が必要なものをワンストップで創造してゆく企業です。

【会社概要】

商号 株式会社まほろば工房

URL https://www.ate-mahoroba.jp/

主な事業内容 音声ネットワーク事業

・クラウド自動通報サービス「SymphonyCall」(https://www.symphonycall.jp/)

・固定電話番号が発着信できるIP電話サービス「じむでん」(https://www.jimden.jp/)

・IP-PBX「MAHO-PBX NetDevancer series」(https://www.maho-pbx.jp/)

・クラウドPBX「じむクラ」(https://www.jimcula.jp/)

ネットワークソリューション事業

ソフトウェア開発事業

設立 2007年3月

資本金 1,500万円

代表者 代表取締役 近藤 邦昭

オフィス 本社：神奈川県川崎市高津区溝口3-8-7 第一鈴勝ビル2階

福山事業所：広島広島県福山市霞町1-2-11 太陽生命福山ビル 5階