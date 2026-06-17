大学生45名が、陸前高田の3地域に7日間で挑む、地域活動プログラム「CMSP」2026年夏の参加者募集を開始

認定特定非営利活動法人SET

2026年夏、大学生45名が3チームに分かれ、岩手県陸前高田市内3地域（気仙・横田・広田）にそれぞれ7日間入り込み、地域住民とともに活動する。認定NPO法人SET（岩手県陸前高田市／理事長：三井俊介）が主催する地域活動プログラム「Change Maker Study Program（以下CMSP）」の2026年夏参加者募集が、6月12日に始まりました。募集定員は3チーム合計45名で、詳細はCMSP公式サイト(https://cmsp.nposet.org/)で確認できます。

■ プログラムの概要と活動内容

CMSPは、大学生がチームを組んで地域に入り、地域住民の想いに寄り添い、地域の人と一緒にアクションを行うプログラムです。SETはこれまで岩手県陸前高田市を拠点に、若者と地域住民の長期的な関係づくりを実践してきました。CMSPはその実践を体験型プログラムとして形にしたものです。2013年から開始し、これまでに90回開催、1000名以上が参加してきました。

■ 2026年夏の実施概要

2026年夏は陸前高田市内において、気仙チーム・横田チーム・広田チームの3チーム編成で実施します。気仙チームと横田チームは8月24日（月）から8月30日（日）の7日間、広田チームは8月31日（月）から9月6日（日）の7日間、それぞれの地域に滞在して活動を行います。各チームの募集定員は15名です。

参加対象は大学生です。SETでは「地域のために動いてみたい」「チームで何かに取り組みたい」「人との関わりのなかで成長したい」といった関心を持つ学生に向けて、まず公式サイトからの説明会参加を呼びかけています!

少しでも興味がある大学生はぜひ説明会に気軽に参加してみてください！

■ 応募・問い合わせ先

2026年夏の募集定員は3チーム合計45名（各チーム15名）で、定員に達し次第締め切ります。応募締め切りは7月24日(金)までです。詳細および応募はCMSP公式サイト(https://cmsp.nposet.org/)から手続きできます。

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■ 認定NPO法人SETについて

SETは「一人ひとりの"やりたい"を"できた"に変え、日本の未来にGoodなChangeを起こす」をミッションに掲げ、2011年の東日本大震災以降、岩手県を中心とした地域で若者と住民がともに学び合う仕組みをつくってきました。修学旅行民泊や大学生・社会人向けプログラム、地域コミュニティづくりなどを通じて、若者が地域の日常に関わり、住民とともに学び合う"続く関係"を育んでいます。2024年度は年間5,000人以上が参加。現在では岩手県のみならず複数地域で活動を展開。若者の成長と地域の活力を同時に生み出しながら、人と地域の関係性そのものを基盤とした、持続可能な地域づくりに取り組んでいます。過去に2度の内閣総理大臣賞受賞、その他多数受賞。

【団体概要】

認定特定非営利活動法人SET

所在地：岩手県陸前高田市広田町字山田52-6

理事長：三井俊介

設立：2011年3月12日（法人化：2013年6月18日、認定取得：2025年10月16日）

公式サイト：https://www.nposet.org

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/_nposet/?hl=ja

公式Podcast Spotify：https://x.gd/wh4Lo Amazon Music：https://x.gd/TjRP0

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電話：0192-47-5747