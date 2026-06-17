AI防犯・侵入検知システム「GENBA-Guardian」がクマ検知に対応

株式会社イクシス

株式会社イクシス（本社：神奈川県川崎市、代表取締役CEO：狩野高志）は、AI侵入検知システム「GENBA-Guardian」（以下、「本システム」という）において、従来の人や車の侵入検知に加え、新たにクマの検知に対応したことをお知らせいたします。本システムは、月額レンタルサービスとして提供しております。

【GENBA-Guardian特設サイト及び紹介動画】

・特設サイト https://www.ixs.co.jp/genba-guardian

・紹介動画 https://www.ixs.co.jp/redirect/ggkuma_sales_support_movie.php(https://www.ixs.co.jp/redirect/gg_sales_support_movie.php)

■ 本システムの概要

AIでクマの出現をリアルタイムに検知し、大音量の威嚇音の発出と管理者へのメール通知を行います。検知時の画像をメールに添付することが可能で、現場の速やかな状況の把握に役立ちます。山間部や森林周辺の重要施設・建設現場等に設置することで、クマの出没監視や安全対策に活用できます。

■ 本システムの特徴

【現場ごとのカスタマイズ設定】

- 検知対象、監視時間帯、検出距離・感度等の詳細設定により、各現場・設置場所に合わせた最適な利用が可能- 音声での警報・警告に加え、検知時の画像を添付したメールを管理者へ通知- 検知距離は、昼間で最大約３０m、夜間で最大約２０m- 電源がない場所でも稼働できるようにソーラー電源オプションの追加や、威嚇用パトランプの追加が可能

【現場で使える高精度AI製品】

- AI画像解析による診断で1秒以内に結果を表示・通知・警告可能- 設定した検知対象のうち、人・車に加えてクマも高精度に検知- 野外の雨ざらしの環境でも使用可能

【NETIS登録情報】

本システムは、国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS」に登録された技術です。

・NETIS番号：KT-230096-A

・新技術名称：屋外向け AI侵入検知システム「GENBA-Guardian」

・登録ページ：

https://www.netis.mlit.go.jp/netis/pubsearch/details?regNo=KT-230096%20

■ クマ検知のイメージと実際に検知した際の映像

■ 本サービスの概要

本システムと閲覧用クラウドシステムをレンタルサービスでご提供しております。最低3カ月から1カ月単位でご契約可能です。

■ 当社の概要

イクシスは「ロボット×テクノロジーで社会を守る」をミッションとし、ロボット、AI・XR、3Dデータ技術を融合したソリューションの社会実装により、社会・産業インフラ業界の社会課題の解決への貢献を目指しています。