「オンラインアシスタント実態調査：8割超が「ロケーションフリー」な働き方を選ぶ理由」

BPOテクノロジー株式会社

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」（https://fujiko-san.com/）を運営するBPOテクノロジー株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：山田真也、以下「当社」）は、自社で活躍するアシスタントを対象に「働き方及び業務実態調査」を実施いたしました。

本調査の結果、完全リモートワークを選択した理由として、「時間や場所に縛られずに働きたかった」と回答した人が全体の8割以上（81.4%）に上りました。配偶者の転勤や地方・海外移住などライフステージが変化しても働き続けられる「ロケーションフリー」な働き方へのニーズが高まっている実態が明らかになりました。

【調査概要】 調査期間：2026年3月25日～4月3日 / 調査機関：自社調査 / 調査対象：当社で働くアシスタント / 有効回答数：722名 / 調査方法：オンラインフォームによるアンケート調査

※設問により回答対象者数が異なります。

■ 調査から見えた、多様な人材がオンラインアシスタントを選ぶ理由

「リモートワークを選んだ理由（n=722、複数回答）」を調査したところ、全体の8割以上にあたる81.4%（588人）が「時間や場所に縛られずに働きたかった」と回答しました。従来の出社型勤務における物理的・時間的な制約が多くの働き手にとってハードルとなっていることが伺えます。

■ 転勤や海外・地方移住でもキャリアを途切れさせない「ロケーションフリー」

※n=722/複数回答

働く場所の自由がもたらす最大のメリットとして、パートナーの転勤や自身の移住といったライフイベントに左右されず、継続して働ける点が挙げられます。自由回答ではロケーションフリーな環境がキャリアの中断を防いでいる生の声が多数寄せられました。

［回答抜粋］

・結婚、海外移住、出産といった大きなライフステージの変化に直面してもキャリアを継続できている

・環境の変化に柔軟に対応できる働き方のおかげで、自身の成長を諦めずに済んでいる

・夫の仕事の都合で転居することになっても働き続けられる

・転勤で各地を引っ越ししているが、そのたびに仕事を変える必要がない点がとても助かっている

■ 「フルタイム勤務は難しくてもスキルは活かしたい」潜在的労働力の受け皿に

アンケート結果では、「フルタイム勤務が難しかった」と回答した人が203人に上る一方で、「これまでのスキル・経験を活かしたかった（204人）」と働く意欲の高い回答も同規模で集まりました。

※n=722/複数回答

自身の体調や家族の事情など出社でのフルタイム勤務が難しい状況にあっても、高い専門スキルを活かして活躍できる環境が求められています。

［回答抜粋］

・オフィス出勤・フルタイム勤務だと体調を崩しがちだったがそれがなくなった

・自分の体調と相談しながら働くことができるようになった

・介護との両立の為。通勤に時間を取られなくなったのでストレスが減った

■ 通勤ゼロで生まれた時間を「リスキリング（学び直し）」や「副業」へ投資

「副業・複業として始めたかった（106人）」「資格勉強や趣味など自分の時間を作りたかった（152人）」という回答も多く、いずれかを選択した人は全体の約3割（226人）に上りました。

※n=722/複数回答

通勤時間を削減して生まれた可処分時間を能動的なキャリア形成に投資している層も存在します。



［回答抜粋］

・出勤がないため自分時間に充てられるようになった

・資格取得のための学習や、ゆっくりとリラックス時間を過ごせている

・通勤にかかる時間が減り、その分をほかの仕事やスキルアップに回せている

本調査から、完全リモートワークは単なる勤務形態の選択肢ではなく、ライフステージや居住地の変化に左右されずにキャリアを継続できる「新しい働き方の基盤」となっていることが明らかになりました。特に、時間や場所の制約によって就業機会が限られていた人材が、自身のスキルや経験を活かしながら働き続けられる環境は、多様な人材活用や持続的なキャリア形成の実現にもつながっています。

■当社の考え方

当社は、経済産業省および日本健康会議が推進する「健康経営優良法人認定制度」において「健康経営優良法人2026(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000082.000086224.html)」に認定されています。こうした取り組みの背景には、オンラインアシスタント(R)︎が安心して働き続けられる環境づくりこそが、ユーザーの皆さまへの提供価値の向上につながるという考えがあります。

今後も「ヒトとAIの最適なチームワーク」を支える基盤として、働きやすい環境整備と人的資本への投資を推進し、サービス品質のさらなる向上に努めるとともに、企業と人材双方の“時間価値”を最大化するサービスの提供を目指してまいります。

■オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」とは

オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」は、企業の成長に必要なサブ業務・ノンコア業務に対し、必要な時に、メールやチャットなどのオンラインでアシスタントにご依頼いただけるサービスです。

フジ子さんの特長

・月10時間から依頼可能：業務量に応じて、毎月柔軟に調整が可能

・最短1か月から契約可能：契約期間の縛りがなく、状況に応じて変更や解約が可能

・幅広い業務に対応：経理・人事・総務からデータ整理・リサーチまで1契約で対応可能

・採用・雇用コストの削減：人件費や教育・設備コストを削減可能

■ 会社概要

会社名 ：BPOテクノロジー株式会社

本 社 ：東京都中央区銀座6-14-8

代表者 ：代表取締役社長 山田 真也

設 立 ：2017年2月

提供サービス：オンラインアシスタント(R)「フジ子さん」、オンラインBPO

URL ：https://bpo-tech.co.jp

当社は「人々の時間を増やし、幸せを増やす ― ヒトとAIの最適なチームワークの探求 ―」を経営理念に掲げています。人手不足の解消のみならず、企業のDX推進や業務効率化・自動化を支援することで、より持続的で進化した社会の実現を目指します。

■本件に関するお問合せ先

BPOテクノロジー株式会社 広報担当

電話番号：03-4405-3635

メール ：pr@fujiko-san.com