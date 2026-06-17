株式会社 MY WAY SMART

idetox（アイデトックス）～サウナのある暮らし～は、宿泊事業者の事業計画策定や収益改善を支援する取り組みを開始しました。その第一弾として、サウナ導入時の収益性や投資回収期間を試算できる「サウナ導入ROIシミュレーター」を公開しています。

■宿泊事業者が抱える課題

近年、インバウンド需要の拡大やウェルネス市場の成長を背景に、旅館・ホテルをはじめ、民泊やグランピング施設などでもサウナ導入への関心が高まっています。一方で、「導入後にどれだけ収益が向上するのか」「何年で投資回収できるのか」「金融機関や関係者へどのように説明すればよいのか」といった課題を抱える事業者も少なくありません。

■idetoxの考え方

idetoxは、サウナ設備の販売や導入支援にとどまらず、宿泊事業者の事業成長を支援するパートナーでありたいと考えています。設備を届けることがゴールではなく、その先にある収益向上・施設としての長期的な事業の発展を共に目指すことを大切にしています。

■サウナ導入ROIシミュレーターについて

本シミュレーターでは、客室単価や稼働率、サウナ利用率、初期費用などを入力することで、売上増加額や粗利益、投資回収期間を試算できます。客室サウナによる単価向上から共用サウナによる集客強化まで、導入形態に応じた収益シミュレーションが可能です。

ホテル・旅館・温浴施設だけでなく、民泊事業者、旅館業取得予定者、グランピング事業者、別荘運営事業者など、幅広い宿泊・観光事業者にご活用いただけます。

▼サウナ導入ROIシミュレーター

https://idetox.jp/pages/roi

■今後の取り組み

idetoxでは、今回のROIシミュレーター公開を出発点として、宿泊事業者向けの支援をさらに強化していきます。サウナ付き宿泊施設の収益モデルや導入事例の発信に加え、旅館業許可取得に関する情報提供、新規開業支援、事業計画策定支援、導入後の運営改善支援など、事業フェーズに応じたサポートを行っていきます。

■ 製作・導入：idetox（アイデトックス）

サウナ専門ブランド「idetox（アイデトックス）」｜株式会社MY WAY SMART

※本リリースは、サウナ専門ブランド『idetox（アイデトックス）』による発信です。



○idetoxは、“サウナのある暮らし”を提案する専門ブランドとして

個人住宅から商業施設まで幅広いシーンに最適なサウナ製品の提供と導入支援を行っています。



設計から設置、そして導入後の修理・メンテナンスまで、長く安心してお使いいただけるサポート体制を整え、快適なサウナ環境の実現をトータルで支えています。



○法人様向け・個人様向けサウナ導入・アフターケアについて

idetoxでは、法人様・個人様向けのサウナ導入に対応しております。

宿泊施設・グランピング・展示場・ショールームなど、設置環境に応じた最適なご提案が可能です。

特注仕様・修理やメンテナンスのご相談なども含め、ぜひお気軽にお問い合わせください。



▼お問い合わせ窓口：https://idetox.jp/pages/contact

▼ idetoxサイト ：https://idetox.jp/collections/home_sauna





MY WAY SMART(マイウェイスマート)は「一人一人が充実した時間を過ごすために」

便利さの裏側にある、時間不足をサポートできるサービスを目指しております。



現代社会は、テクノロジーの発展によりかつてないほど便利になりました。

しかしその一方で、私たちは時間不足という新たな課題に直面しています。



選択肢の多い時代に、「欲しい」が最短距離で手に入るスマートな買い物体験と

豊かな暮らしを実現するための価値提案を続けています。



会社名 ：株式会社MY WAY SMART

英語商標 ：MY WAY SMART CO.,LTD

所在地 ：〒814-0005 福岡県福岡市早良区祖原29-28-2F

代表者 ：代表取締役 白木 武範

業務内容 ：スマートライフ事業：サウナの企画・提案

創業 ：2009年10月

設立年月日 ：2015年4月

資本金 ：2,000万円

適格請求書発行事業者：登録番号 T9290001069766

コーポレートサイト ：https://mywaysmart.com/