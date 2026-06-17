【サンリオキャラクターズ】こんがり日焼け姿が新鮮！お風呂上がりやプールに便利な「吸水速乾タオルキャップ」、スケーターより新発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、 株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」をデザインした「吸水速乾タオルキャップ」を発売いたしました。

本商品は、こんがりと日焼けしたキャラクターたちの姿が特長的なアイテムです。

お風呂上がりやプールなどの後に被るだけで、濡れた髪の水分を素早く吸収します。

■商品特長

サンリオキャラクターズのいつもとは違うこんがりと日焼けした姿と、頭に乗せたハート型のサングラスが夏らしいデザインです。

吸水速乾性に優れた生地を使用しているため、濡れた髪にかぶるだけで水分を素早く吸収し、ドライヤーをかける時間を短縮できるため、熱による髪へのダメージ軽減や、忙しい時間帯の時短に役立ちます。 お子様から大人まで幅広くお使いいただけるギャザー仕様です。

■商品詳細

吸水速乾タオルキャップ ハローキティ 日焼け

1,540円（税込）

サイズ：約230x170mm

品番：TOC11

JAN：4973307738210

日焼けした「ハローキティ」のタオルキャップです。

赤いリボンとピンクのハート型サングラスが特長です。

吸水速乾タオルキャップ マイメロディ 日焼け

1,540円（税込）

サイズ：約230x170mm

品番：TOC11

JAN：4973307738227

日焼けした「マイメロディ」のタオルキャップです。

ブルーのリボンとブルーのハート型サングラスが特長です。

吸水速乾タオルキャップ クロミ 日焼け

1,540円（税込）

サイズ：約230×170mm

品番：TOC11

JAN：4973307738234

日焼けした「クロミ」のタオルキャップです。

パープルのハート型サングラスが特長です。

吸水速乾タオルキャップ シナモロール 日焼け

1,540円（税込）

サイズ：約230×170mm

品番：TOC11

JAN：4973307738241

日焼けした「シナモロール」のタオルキャップです。

大きなお耳と、ハート型サングラスが特長です。

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://skater-onlineshop.com/

および、全国の量販店、専門店、雑貨店など。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

掲載の際は、内容の改変や意図の異なる表現にならないようご配慮いただきますようお願い申し上げます。

※店舗によって、お取り扱いの無い商品や発売時期が異なる場合がございます。ご了承ください。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

(C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L671500

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」

暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。

それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。

私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。

お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://x.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520 奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001 Fax：0742-63-2021