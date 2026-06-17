島根県初 今井産業が挑む次のDX推進。「GENBAx点検」導入で点検業務にかかる時間を64%削減に成功

SORABITO株式会社

SORABITO株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：博多 一晃、以下「SORABITO」）が開発・提供する、建設現場の点検表ペーパーレス化サービス「GENBAx点検」を、今井産業株式会社（本社：島根県江津市、代表取締役：今井 久師、以下「今井産業」）が導入したことを発表します。

中国地方でDX推進のトップランナーとして躍進

今井産業は島根県を拠点に、道路工事・橋梁整備・土木工事など地域のインフラ整備を担う建設会社で、中国地方の建設会社として長年にわたり地域に根ざした工事を手がけています。ICT施工や遠隔操作、BIM/CIMといった先端技術を積極的に導入し、建設DXを牽引。その先進的な取り組みが評価され、「中国インフラDX表彰」を受賞するなど業界で注目を集めています。

「GENBAx点検」導入の背景

今回「GENBAx点検」の導入背景として、以下のような点がありました。

- 遠隔地での点検状況が迅速に確認できない点検状況が紙のため事務所に戻って確認が必要。さらに島根の現場は広い範囲に散らばっていることも多いため移動時間がかかっている- 工期が長いほど現場での紙の量が増えている工期が4～5か月の現場の場合、150枚を軽く越える点検表が溜まっていまい、管理が大変。さらに手書きのため見にくい書き方もある- 点検を確実に行ったかの信頼性確保「点検をやったかどうか分からない」というあいまいな状況が発生することがあるため、安全点検の信頼性を確実なものにしたい

導入開始後は、「安全書類」や「KY（危険予知）活動」のデジタル化も検討（2026年夏に機能アップデート予定）。これにより、まだ手書きでサインをしている現場をスマホで完結型にしペーパーレスを積極的に進めて行きたいと考えています。

SORABITOは、今後も建設現場の安全性および生産性の向上を支援しながら、業界全体の人手不足や業務の省力化といった課題に対応すべく、機能開発と技術提供を継続してまいります。

「GENBAx点検」導入インタビュー

島根県を拠点に中国地方のインフラ整備を支え続ける今井産業株式会社（以下、今井産業）。主に、建築、インフラ整備を中心とした土木、舗装事業の3部門を軸とし、地域と歩みを共にする同社は、約6年前からDX推進に積極的に取り組んできました。重機管理システムや進捗管理のデジタル化など段階的な取り組みを重ねる中で、次のステップとして取り組んだのが安全点検業務のペーパーレス化でした。

今回は、「GENBAx点検」の導入背景から現在の運用状況、そして今後のデジタル化への展望まで、土木本部 工務課 作業所長の藤山様、土木本部 舗装部 浜田工務課の河野様、土木本部 土木部 工務課の西田様に詳しく伺いました。

【GENBAx点検 導入事例】島根・中国地方の建設会社が挑むDX推進。現場発の取り組みで安全点検のペーパーレス化を実現した今井産業の軌跡（島根県）(https://www.sorabito.com/articles/20260616-imai)

今井産業について

社名：今井産業株式会社

代表者：代表取締役 今井 久師

所在地：島根県江津市桜江町川戸472番地1

設立：1949年8月

URL：https://www.imai-corp.co.jp/

「GENBAx点検」とは

「GENBAx点検」は、建設現場で使われているあらゆる点検表をペーパーレス化し、安全点検の管理業務を効率化するサービスです。建機の始業前点検、設備、足場、作業員の健康チェックなど、現場で日常的に行われている点検業務をデジタルで管理でき、紙の点検表の回収や承認の手間をなくします。また点検結果をリアルタイムで管理・共有することで、安全管理の高度化と業務効率化を実現します。

サービス紹介動画：https://youtu.be/ZYatxLUStAY?si=U9U1B5eXLfohUmLn

サービス紹介：https://www.sorabito.com/service/genbax

「GENBAx点検」3つの特徴

スマホで点検

建機の点検、設備の点検、作業員の健康チェックまであらゆる点検を可能に。QR読み取りによるログイン、作業員のユーザー登録を不要に。協力会社の多い建設現場での利用をスムーズに。

結果はリアルタイム集計・共有

スマホで登録された点検結果は、リアルタイムにパソコンでの確認が可能に。作業完了状況をリアルタイム集計、日々の点検状況を可視化。点検表の回収を不要に、点検アラートの把握を効率化。

パソコン・スマホで電子承認

電子承認機能により、パソコン、スマホで承認作業を完了。いつでも、どこでも承認を可能に。多段階承認機能により、社内の点検表回覧を不要に。

SORABITOについて

SORABITOは、「はたらく機械のエコシステムを共創する」をビジョンに掲げ、建設現場に不可欠な機械の調達・利用を支援するサービスを開発・提供しています。建設機械レンタル会社向けサービスである「i-Rentalシリーズ」は、建設会社からのレンタル注文をオンライン化する「i-Rental 注文」、建設機械の点検業務を効率化する「i-Rental 点検」があります。また、建設会社向けサービスである「GENBAx点検」は、建設機械の始業前点検のほか、設備や足場の点検、安全点検などあらゆる点検表をペーパーレス化します。規模や地域に関わらず様々な建設会社様での導入が進んでいます。

社名：SORABITO株式会社

代表者：代表取締役社長 博多 一晃

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1丁目9番2号 第一稲村ビル8階

設立：2014年5月12日

URL： https://www.sorabito.com/

本件に関するお問い合わせ

SORABITO 株式会社

事業推進室 広報担当

marketing@sorabito.com

参考リンク

採用情報(https://herp.careers/v1/sorabitohr)

SORABITO Entrance Book(https://ambitious-lady-88f.notion.site/SORABITO-Entrance-Book-a950b25ed0314ca688fb3fe679101a06)