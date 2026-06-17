ラクス、「楽楽請求」と「楽楽明細」の自動連携機能を提供開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下、ラクス）は、請求書受領システム「楽楽請求」において、電子帳票発行システム「楽楽明細」で受け取った帳票を自動で取得・連携する「楽楽明細マイページ連携」機能を、2026年6月16日（火）より提供開始いたしました。

両サービス間のシームレスな連携が可能となり、請求書受領業務のさらなる効率化を実現します。なお、こちらは標準機能として、追加費用なしでご利用いただけます。

電子請求書受領による手作業の削減

請求書のデジタル化が進む一方、電子請求書の受領者は、取引先が指定するWeb上の「マイページ」に都度ログインし、請求書を手動でダウンロードして自社のシステムへアップロードし直す作業が発生していました。

こうした手間を解消すべく、「楽楽請求」は、同じくラクスが提供する「楽楽明細」との自動連携機能をリリースいたしました。

「楽楽請求」と「楽楽明細マイページ」の連携で手作業を削減

帳票の自動取得

「楽楽明細」の利用企業が発行する、請求書などの帳票を自動的に一括取得し、担当者が帳票を手動で収集する手間や回収漏れを削減します。

一気通貫した受領・処理業務の実現

自動で取り込まれた請求書データから仕訳および振込データが生成されるため、受領から処理までの業務全体が効率化されます。

今後の展望

ラクスは、「手間をかけずにシステムを最大限活用できる環境」を提供することが、お客さまの請求書処理業務の効率化を実現する近道であると考えています。今後も、お客さまの声に耳を傾け、バックオフィス業務の課題解決に貢献するサービスの拡充に努めてまいります。

「楽楽請求」について

「楽楽請求」は、請求書の受領から処理業務までを効率化できる、AI技術を搭載したクラウド型請求書受領システムです。郵送やWebでの発行、メールでの送付など様々な方法で届く請求書の代理受領や自動受領を行い、システム上での一元管理を実現します。

またアップロードされた請求書の支払先や金額などの支払いに関する情報をAIが読み取り、仕訳、振込データまで自動生成できるため、手入力の手間とミスの不安を解消します。

「楽楽請求」をはじめとしたラクスのクラウドサービスは累計108,000社以上※に利用されています。

※2025年3月時点

「楽楽請求」製品サイト :https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/seikyu/?utm_campaign=press260617_26_1&utm_source=prtimes&utm_medium=referral

「楽楽明細」について

「楽楽明細」は、国内クラウド型帳票発行システム市場において、シェアNo.1※の実績を持つ、クラウド型電子請求書発行システムです。請求書・納品書・支払明細・領収書などの帳票データを取り込むだけで、多様な帳票を一括発行できます。

WEB・メール・郵送・FAXなど取引先ごとに送付方法を設定でき、請求書発行において手間のかかる「印刷・封入・発送」の作業を効率化します。

2025年12月時点で、累計導入社数15,000社以上の実績があります。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「クラウド帳票発行サービスの市場の実態と展望」（ミックITリポート2025年3月号：https://mic-r.co.jp/micit/2025/）における「売上シェア」、「導入社数シェア」第1位

「楽楽明細」製品サイト :https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/meisai/?utm_campaign=press260617_26_2&utm_source=prtimes&utm_medium=referral

会社概要

株式会社ラクス

本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/