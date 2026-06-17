ラクス、「楽楽従業員ポータル」と「楽楽請求」の連携を開始

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中村崇則、以下「ラクス」）は、共通ID基盤「楽楽従業員ポータル」において、クラウド型請求書受領システム「楽楽請求」との連携を、2026年6月18日（木）より提供開始いたします。

シングルサインオン（SSO）を通した複数サービス間のシームレスな連携により、従業員の利便性向上と業務負担の軽減に貢献します。なお、本機能は「楽楽従業員ポータル」の標準機能として、追加費用なしでご利用いただけます。

製品間のシームレスな連携ができる「楽楽従業員ポータル」に「楽楽請求」が追加

「楽楽従業員ポータル」へのログインのみで、クラウド型請求書受領システム「楽楽請求」へのシームレスな遷移が可能になります。都度IDやパスワードを入力する手間が省け、ポータル画面からワンクリックでアクセスできるため、日々の業務における利便性が大きく向上します。

今後の展望

「楽楽従業員ポータル」は、今後も「楽楽クラウド」をはじめとする各種クラウドサービスとの連携を順次拡大し、より快適な業務環境を構築することで、ラクスが目指す「統合型ベストオブブリード※」を実現していきます。また、パスキーなどのさらなる認証方式の採用や細やかなアクセス制御機能の追加など、セキュリティ面の継続的な強化にも注力してまいります。

※サービスが独立しており、他サービスの影響を受けずに提供価値の最大化が可能なベストオブブリードのメリットを持ちながら、サービス間の連携により利便性を向上させる戦略のこと

「楽楽従業員ポータル」について

「楽楽従業員ポータル」は、業務支援クラウドサービスの統合ブランド「楽楽クラウド」の共通ID基盤です。1度のログインで各サービスにアクセスできるシングルサインオン（SSO）や、社員情報の一元管理により、従業員の利便性向上と管理部門の負担軽減を実現します。「楽楽従業員ポータル」をはじめとしたラクスのクラウドサービスは累計108,000社以上※に利用されています。

※2026年3月時点

「楽楽クラウド」ブランドサイト :https://www.rakus.co.jp/rakurakucloud/?utm_campaign=press260617_26_3&utm_source=prtimes&utm_medium=referral

会社概要

株式会社ラクス

本社 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万円

代表者 代表取締役 中村崇則

事業内容 クラウドサービス事業

会社HP https://www.rakus.co.jp/