家でも、ことばの教室でも、ラクにたのしくできて、自信がつき、今日から始められる！　学齢期の子どもの吃音を減らす40以上のトレーニングを掲載！

合同出版株式会社

合同出版株式会社は、『宮本メソッド 発話の回路をひらく子どもの吃音トレーニング』（宮本昌子【著】)を 2026年6月17日より全国の書店・オンライン書店で販売します。

吃音のある自分を受け入れる支援は、とても大切です。一方で、「少しでも話しやすくなりたい」「そのための練習をしたい」と願う子どもの希望に応えることも大切にしたい--。本書は、そのような思いから、遊びながら楽しくできるトレーニングを紹介しています。

PART 1のトレーニング編では、軟起声や発話速度低下法など基本的なトレーニング法、さらに、ラップのリズムにのって話したり、スポンジを触りながら話したりするユニークなトレーニング法を満載。

PART 2の支援編では、心理面からのアプローチや環境調整、実際のトレーニングの組み立て方を解説します。長い臨床経験と研究活動の視点から、大切にしたいポイントを伝えます。

吃音で「困った事態」があっても、それをリスクではなく、チャレンジと捉えて支援しませんか。子どもとのコミュニケーションがどんどん楽しくなる1冊です。

声を出すしくみ、自分の声帯のふるえや力の入り方など基本の練習。

口の中のさまざまな器官をやわらかく接触させるソフトコンタクトの練習。パペットを使ってみます。

リズムにのると、スラスラ話せる経験を活かして。

認知行動療法など心理的な側面からのアプローチ法も紹介。

●もくじ

【PＡRT１ トレーニング編】

第１章 スムーズな話し方の知識とトレーニング法

第２章 いろんなワークで話し方に楽しくチャレンジ！

【PART２ 支援編】

第３章 心理面からのアプローチ

第４章 本当の環境調整を考える

第５章 ケーススタディ トレーニングの組み立て方・進め方

●著者情報

宮本昌子（ミヤモトショウコ）

筑波大学人間系教授。博士（教育学）、博士（障害科学）。言語聴覚士。

島根県出身。筑波大学第二学群日本語・日本文化学類卒業。筑波大学大学院教育学研究科修了後、旭川肢体不自由児療育センター訓練課にて勤務。その後、筑波大学大学院教育学研究科博士課程、広島大学大学院教育研究科博士後期課程を経て福山平成大学、目白大学で言語聴覚士などの養成を行う。2015年4月より現職。

●書誌情報

『宮本メソッド 発話の回路をひらく子どもの吃音トレーニング』

https://www.godo-shuppan.co.jp/book/b677166.html

宮本 昌子 【著】

□定価＝本体1,800円＋税

□ISBNコード：978-4-7726-1606-5

【Amazon】https://amzn.asia/d/04aJ4Qoo

【楽天ブックス】https://books.rakuten.co.jp/rb/18626071

●宮本昌子先生ご出演のYouTubeチャンネルのご紹介

つくばことばクリニック

家族など慣れている人とは話せるのに 外では話せなくなる「場面緘黙(かんもく)」や 音を繰り返したりする「吃音(きつおん)」 「早口言語症」など、日常にある音声・言語の問題を ことばの専門家がたのしく、わかりやすく解説しているYouTubeチャンネルです。

https://www.youtube.com/channel/UC7jcEtcr3loz68Yv_OTk9Gg