フジロッカーの必須ギアでフジロックを楽しもう！フジロック×KEENのコラボレーション第7弾 2026年6月24日（水）発売

キーン・ジャパン合同会社

2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、環境負荷の低減に配慮した製法で革新的なハイブリッドフットウェアを提案しているアウトドア・フットウェアブランド「KEEN（キーン）」を展開するキーン・ジャパン合同会社は、「自然と音楽の共生」をテーマに掲げる野外ロックフェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL」のコンセプトに深く共感し、2015年よりサポートを続けています。KEENは＜FUJI ROCK FESTIVAL '26＞（以下、フジロック'26）のオフィシャルサポーターです。

日本最大級の野外ロックフェスティバル・フジロック'26×KEENコラボレーション第7弾が、2026年6月24日（水）に発売。今回のベースモデルには、昨年のコラボレーションでも好評を博した水陸両用サンダル『Hyperport H2（ハイパーポート エイチツー）』を採用。メンズ・ウィメンズで展開します。

今回は、明け方の“終わらない”フジロックをコンセプトにデザイン。苗場の朝霧の中、遠くのステージやブースのライトが淡く浮かび上がる幻想的な情景を、蛍光色や蓄光表現で落とし込みました。

フジロック‘26×KEEN Hyperport H2は、KEEN直営店、KEEN公式オンラインストアのほか、FUJI ROCK FESTIVAL関連ショップおよび全国の取扱店舗にて発売いたします。

Hyperport H2（ハイパーポート エイチツー）

商品番号 ：1032629 MEN

1032631 WOMEN

カラー展開：MULTI/ABBEY STONE

サイズ展開：25-29cm,30cm MEN

22.5-26cm WOMEN

重量 ：314g (27cm片足) MEN

266g (24cm片足) WOMEN

税込み価格：16,500円(税込)

What’s Hyperport H2?

KEENの代名詞でもあるつま先を守る水陸両用サンダル『Newport』をベースにリデザインした『Hyperport H2』。トゥ・プロテクションがつま先を守るので、人に踏まれても岩にぶつけても安心。長時間の歩行を想定した疲れにくいソール構造とグリップ力の高いアウトソールが、アクティブなフジロッカーの足元をサポートします。バンジーコードシステムで脱ぎ履きしやすくキャンプサイトも快適。水や汚れに強いポリエステル素材のアッパーはウォッシャブルで手入れも簡単。暑い時間に川で遊んだり、ステージからステージを巡る移動時間、そしてリラックスタイムまで、フジロックでのいかなる時間もサポートするフジロッカーの必須ギアで、フジロックを楽しもう！

Hyperport H2の主な特長

Airy cushioning：厚みがありながら軽量なインジェクションフォームミッドソールにより、柔らかく快適なクッション性を実現。

最大限のグリップ力：濡れた路面でも優れたトラクションを発揮するラバーとパターンを採用。

ゆったりトゥボックス：前足部に十分なスペースを確保し、つま先を自然に広げられる設計。

KEEN.PROTECTトゥプロテクション：2003年から続く、つま先を守るバンパー構造。

スムーズな着脱：伸縮性メッシュのヒールとプルタブで、簡単に履けてしっかりフィット。

ワンタッチバンジーコード：ドローコードを引くだけで最適なフィット感に調整可能。

水辺での使用を考慮したアッパー：水に強いウォッシャブルウェビングと速乾ライニングを採用。

人と環境に優しい防臭機能：天然プロバイオティクスを活用した「Eco Anti-Odor」で不快なニオイを抑制。

■ About ：FUJI ROCK FESTIVAL

「自然と音楽の共生」をテーマに苗場で開催される日本最大級の野外音楽フェスティバル。音楽と自然が融合する唯一無二の空間として、多くのファンを魅了し続けています。

https://www.fujirockfestival.com/

◆KEEN公式オンラインストア：www.keenfootwear.jp(https://www.keenfootwear.jp/)

◆KEEN公式Instagram：www.instagram.com/keen_japan(https://www.instagram.com/keen_japan/)

◆KEEN公式TikTok：www.tiktok.com/@keen_japan(https://www.tiktok.com/@keen_japan)

◆KEEN公式Facebook：www.facebook.com/KEENJapan(https://www.facebook.com/KEENJapan/)

◆KEEN公式YouTubeチャンネル：www.youtube.com/user/KEENJapan(https://www.youtube.com/user/KEENJapan)

ABOUT KEEN

「サンダルは、つま先を守ることができるのだろうか？」

2003年、創業者ローリー・ファーストのシンプルな疑問をきっかけに、KEENの歴史は幕を開けました。

KEENは米国オレゴン州ポートランドを本拠とする、社会貢献を経営の礎とするアウトドア・フットウェアブランドです。2003年の創業以来、「天井のないところすべて」をアウトドアと定義し、サンダルとシューズ、陸と水、山と街、快適性と機能性やファッション性と実用性といった異なる概念を融合させた革新的な多機能ハイブリッド・フットウェア提案しています。その革新的かつ汎用性のある製品は、有害化学物質PFASの排除やリサイクル素材の採用など、環境負荷低減を推進する＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞のもと製造。また、環境保護、子ども支援、災害支援、ジェンダー平等などの取り組みを「KEEN EFFECT」と呼び、この活動の推進にコミットしています。

＜KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）＞

アウトドアライフのために生まれたKEENには、自分たちが暮らし、遊び、働く場所を守る責任があると考えています。

2003年の創業以来、 『世界を少しでもポジティブに変えたい』という強い思いとともに、環境保護、災害支援、そしてジェンダー平等、気候正義への取り組みにコミットしてきました。それが、CONSCIOUSLY CREATED（地球と人にやさしいツクリカタ）、PROTECTING THE PLANET（地球を守ろう）、PROMOTING TOGETHERNESS（みんなで世界をポジティブに）を軸とする【KEEN EFFECT（キーン・エフェクト）】です。完璧ではないかもしれない。でも私たちには、よりよい未来を作る力があることを信じています。

＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞

「地球と人という存在を意識して、モノづくりをする」ということ。 地球上では毎年240億足ものシューズが生産されています。これは、全人類が毎年3足ずつ増やしている計算になります。私たちKEENのシューズもその一部を占めてはいますが、創業以来、「地球の未来のために、環境に負荷を与えないシューズを作る」という使命を持って活動してきました。私たちはそれを＜CONSCIOUSLY CREATED：地球と人にやさしいツクリカタ＞と呼んでいます。

撥水加工プロセスからは有害化学物質である有機フッ素化合物「PFAS」を排除し、レザー(革)製品には、環境に配慮した皮のなめし加工をおこなう環境認証団体LWG(レザーワーキンググループ)認定レザーを採用。フットベッド（中敷き）にはプロバイオティックス技術を採用したケミカルフリーの防臭加工を施し、メッシュアッパーや、つま先・アッパー側部の耐久性を補強するTPU等でリサイクルP.E.T.を採用しています。