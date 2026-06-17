これぞ焼肉店の本気！圧倒的ボリュームの「デカ盛り弁当」が新登場！じゅうじゅうカルビ、テイクアウト全店拡大＆デリバリーを6月18日よりスタート

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する、焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、これまで一部の店舗限定で実施しておりましたテイクアウト販売を、2026年6月18日（木）より全店舗へ拡大して販売を開始いたします。また同日より、対象エリアにてデリバリーサービスも開始いたします。

「おウチじゅうカル」で、お店の味をそのまま食卓へ

テイクアウトの全店舗拡大とデリバリー開始に合わせ、メニューを全面リニューアル！大迫力のデカ盛り弁当も新登場。 いつもの食卓が「じゅうじゅうカルビ」に早変わりする、新しくなったテイクアウトメニューをぜひご堪能ください。

＜開始日＞

2026年6月18日（木）～

＜対象店舗＞

■テイクアウト：じゅうじゅうカルビ全店

※店舗により、販売時間が異なる場合がございます。詳しくはご利用の店舗までお問い合わせください。

店舗検索ページ：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/store/ (https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/store/)

■デリバリー：配達可能エリア内の各店舗

※一部配達エリア外の地域・店舗がございます。詳しくは下記ページよりご確認ください。

デリバリーページ：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/takeout/delivery.html

〈「おウチじゅうカル」テイクアウトメニュー〉

じゅうじゅうカルビのおすすめ

「テイクアウト」メニューはこちら :https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/takeout/

●【期間限定】グルメ夏祭り！夏フェア開催中！

じゅうじゅうカルビが「グルメ夏祭り」を開催！特製ダレに漬け込んだ「幸せのハラミ」やスタミナ満点の「鰻」、さらに超キンキンな「かき氷冷麺」や「うまい棒」も食べ放題で夏を思いっきり楽しもう！

※対象コース：大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

※一部じゅうカルコース、牛タンプレミアムコースのみご注文いただけるメニューもございます。

「グルメ夏祭り！」メニューはこちら :https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/fair/

じゅうじゅうカルビのお得情報

●小学生の食べ放題が、いつでも999円（税込1,099円）

※対象コース：お気軽コース、大感激コース、じゅうカルコース、牛タンプレミアムコース

※安全にご利用いただくため、小学生以下のお子様のみでのご入店はご遠慮いただいております。

詳しくはこちら：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/1099.html

焼肉食べ放題 「じゅうじゅうカルビ」

じゅうじゅうカルビは、お値打ち価格で質の良いお肉を提供する焼肉バイキングのお店です。タッチパネルでご注文いただき、スタッフがお料理をお持ちするシステムです。これからもじゅうじゅうカルビは、美味しいお食事を安心してお召し上がりいただける環境とともに、地域の皆さまにとって「お値打ち感」のある商品を提供してまいります。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/

公式アプリ ： https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/campaign/app/

公式X：https://x.com/JyujyuOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/jyu_jyu_karubi_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@jyu_jyu_karubi_official

●本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～18時（土日祝日は除く）

【株式会社トマトアンドアソシエイツについて】

すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

●会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2 番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：飲食店業

URL：https://www.tomato-a.co.jp/

お問い合わせ先：安田・森井・曽根

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

TEL：078-907-2555

FAX：078-907-2550