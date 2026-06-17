恐怖を飾り、怪を愛でる。怪談文庫フェア『書影回廊 ～魅せる怪談文庫フェア～』を6月17日頃より順次、全国の書店で開催決定！
株式会社竹書房（所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：宮田 純孝）は、『書影回廊 ～魅せる怪談文庫フェア～』を2026年6月17日（水）頃より順次、全国の書店にて開催いたします。
【フェア概要】
竹書房の人気怪談文庫の書店フェアとなります。特徴的な装幀の怪談文庫を集めたフェア。
文庫の詳細とデザイナーのコメントが入ったフリーペーパーを参加店にて配布いたします。
◯開催期間：2026年6月17日頃より順次
◯フェアサイト：https://www.takeshobo.co.jp/sp/fair/202606kaidan_fair/
◯特典：フリーペーパー
※開催時期の詳細は各書店にご確認ください
※参加書店はフェアサイトをご確認ください
※品切れの場合はフェア終了となる場合がございます
※フリーペーパーは無くなり次第終了です
フェアPOP
フリーペーパー
❏対象商品
たらちね怪談
著者：蛙坂須美、雨宮淳司、加藤一、他
発売日：2024/06/28
判型・ページ数：文庫・288ページ
定価：924円（税込）
竹書房詳細ページ：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10080687.html
妹が死んだ時の海亀
著者：朱雀門出
発売日：2025/01/29
判型・ページ数：文庫・320ページ
定価：1,000円（税込）
竹書房詳細ページ：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10092736.html
怪談百忌夜行 天棺
著者：クダマツヒロシ
発売日：2025/07/30
判型・ページ数：文庫・240ページ
定価：858円（税込）
竹書房詳細ページ：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10134233.html
こどもの頃のこわい話 きみのわるい話
著者：蛙坂須美
発売日：2025/09/29
判型・ページ数：文庫・288ページ
定価：924円（税込）
竹書房詳細ページ：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10137249.html
怪談禁事録 ヨミの島
著者：営業のＫ
発売日：2025/12/26
判型・ページ数：文庫・288ページ
定価：924円（税込）
竹書房詳細ページ：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10146211.html
frottage：あの子が残したこわい話
著者：多故くらら
発売日：2026/02/28
判型・ページ数：文庫・240ページ
定価：880円（税込）
竹書房詳細ページ：
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10153475.html
【関連サイト】
■竹書房怪談文庫について
毎月29日頃発売、日本各地で取材された土俗的怪異から現代の闇を覗く都市怪談まで、本物の恐怖をお届け！
公式サイト：https://www.takeshobo.co.jp/lp/kaidan
公式X：https://x.com/takeshobokaidan
■竹書房ホラーちゃんねる
怖い話が満載！竹書房がお贈りするホラー動画チャンネルです。 「怪談最恐戦」「怪読録」「圓山町怪談倶楽部」「北野誠のおまえら聴くな。」「バンブーホラーナイト」ほか、コワ～イ動画をぞくぞくとアップしていきます！
YouTube公式チャンネル：https://www.youtube.com/c/takeshobohorror
■Takeshobo Books note
竹書房の書籍＆文庫の公式noteです。新刊情報や既刊注目作をご案内。書店様への販促物や連載企画、新刊試し読み等も発信します！
公式note：https://note.com/takeshobo
■怪談最恐戦2026
怪談コンテストの最高峰『最恐戦』がついに帰ってきた！！
「日本で一番恐い怪談を語るのは誰だ！？」をテーマにプロ・アマ問わず競い合う日本一の怪談コンテスト「竹書房Presents 怪談最恐戦2026」を開催中！
https://note.com/takeshobo/m/m350df392deaf
■株式会社竹書房について
1972年設立。麻雀漫画誌「近代麻雀」や、4 コマ漫画等の専門雑誌、書籍、コミック、写真集、DVD などを取り扱う出版社です。
公式サイト：https://www.takeshobo.co.jp/