【Pasco初のベビーフード開発】“手づかみ食べ”に着目した《にぎぱくフレンズ》、Makuakeにて今夏テスト販売へ

敷島製パン株式会社

敷島製パン株式会社（Pasco）は、社員のアイデアを事業化する試みの第一弾として、ベビーフードブランド「にぎぱくフレンズ」を始動し、応援購入サービス「Makuake」にて2026年6月30日（火）より「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」のテスト販売を開始します。

▼「にぎぱくフレンズ」ティザーサイトはこちら

https://www.pasconet.co.jp/nigipakufriends/

■「にぎぱくフレンズ」について

「にぎぱくフレンズ」は、離乳食期に摂食機能の発達の上で重要な役割を担う“手づかみ食べ”に着目し、子どもの「自分で食べたい」という気持ちと、保護者の「できるだけ負担を減らしたい」という想いの両方に寄り添うベビーフードブランドです。ブランド商品として、2026年6月30日（火）より、さんまを主な原材料に使用した「にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ」を展開。調理不要・常温保存可能・持ちやすい形状設計により、忙しい日々の中でも“自分で食べる力”をやさしく育みます。

■Pasco初、ベビーフード開発プロジェクト

開発のきっかけとなったのは、起案者であり二児の母でもある社員・林自身の育児経験でした。

「ちゃんと食べさせなきゃ」

「せっかく作ったのに食べてくれない」

子どもを想う気持ちが強いからこそ、食事の時間そのものが負担になっていく。

そんな離乳食期の葛藤と向き合う中で、「もっと商品やサービスに頼っていい」「子育てをひとりで抱え込まなくていい」という想いが芽生えました。その想いを具現化すべく、社員のアイデアを事業化する社内コンテストに応募。チャンスを掴み取り、Pascoとしては初となる“手づかみ食べ”に着目したベビーフード開発プロジェクトが立ち上がりました。

■ なぜ今、手づかみ食べなのか

近年、共働き世帯の増加やライフスタイルの変化により、離乳食・幼児食における“時短”や“負担軽減”ニーズが高まっています。

一方で、「手づかみ食べ」は子どもの“自分で食べる力”や主体性を育む大切な食事スタイルとして注目されているものの、「準備や片付けが大変」「手づかみ食べができる市販のベビーフードがあまりなく手作りをするしかない」といった理由から、日常的に取り入れるハードルの高さも課題となっています。また、商品開発に際してヒアリングを重ねる中で「魚を食べさせたいが調理に手間がかかる」といった悩みも多くの方からいただきました。

「にぎぱくフレンズ」は、そうした育児のリアルな悩みに寄り添いながら、“手づかみ食べ”をもっと気軽に楽しめる新しいベビーフードとして開発しました。

子どもの「自分でできた！」という成長を育みながら、忙しい毎日の中でも親子が笑顔で食卓を囲める時間を提案します。

■ 商品特徴- “手づかみ食べ”しやすい設計1歳頃の小さな手でも握りやすいサイズ感と、歯ぐきでつぶせる固さを両立。“自分で食べたい”という子どもの意欲を引き出し、「自分でできた！」という成功体験につなげます。- さんま由来の栄養を、もっと手軽にDHA・EPA・カルシウム・ビタミンDなどを含むさんまを配合。魚調理の負担を減らしながら、毎日の食卓に取り入れやすい、やさしい味わいのベビーフードです。- 調理不要・常温保存可能開封後そのまま食べられ、常温保存にも対応。忙しい日の時短ごはんや外出時、ストック食や災害備蓄など幅広いシーンで活用できます。■ Makuakeプロジェクト概要

プロジェクト名：【Pasco初のベビーフード開発】“手づかみ食べ”に着目した《にぎぱくフレンズ》

実施期間：2026年6月30日（火）～7月31日（金）予定

商品名：にぎぱくフレンズ さんまのハンバーグ

起案者：敷島製パン株式会社

「にぎぱくフレンズ」ティザーサイト：https://www.pasconet.co.jp/nigipakufriends/

実施プラットフォーム：Makuake(https://www.makuake.com/?utm_source=chatgpt.com)

■会社概要

名称：敷島製パン株式会社

本社所在地：〒461-8721 名古屋市東区白壁五丁目3番地

代表取締役社長：盛田 淳夫

事業内容：パン、和洋菓子の製造、販売

創業：1920年6月（大正9年6月）

URL：https://www.pasconet.co.jp/

■お客さまからのお問合せ先

お客さま相談室（フリーダイヤル）TEL：0120-084-835

【受付時間】9：00～17：00（夏季休暇・年末年始・一部祝日を除く月～金）