９９ｇ以下！世の中最軽量クラスのビジネスポロシャツが登場！‐驚きの軽さと通気性を備えた酷暑ビジネスの救世主

株式会社はるやまホールディングス

ビジネスパーソンの健康を応援・サポートする、はるやま商事株式会社（本社：岡山県岡山市、代表取締役会長兼社長：治山正史）は、２０２６年６月２０日（土）より、「アイポロ 超軽量シリーズ」をはるやま全店舗にて発売いたします。厳しい猛暑が続く近年の日本においてビジネスの場での快適な着用感はもはや必須の要素です。本商品は製品重量９９ｇ以下（Lサイズ）※１の最軽量クラスを実現しながら、一般的な同カテゴリ商品と比べて約1.7倍※２の通気量を誇る高通気素材※３を採用。さらに累計1,100万枚を突破※４したi-Shirts(アイシャツ)シリーズと同等のWW（ウォッシュ＆ウェア）性能５級※５を備え、夜に洗濯をしても翌朝にはすぐ着用できる、忙しいビジネスパーソンの毎日を強力にサポートする一着です。

３D立体シルエットで、軽さの先にある「着心地」へ

本商品がほかのポロシャツと一線を画すのは、軽さや通気性だけではありません。日本人は肩が内向きに傾きやすい傾向にあります。そのような日本人の肩甲骨の形に合わせた前方縫製の３Dパターンを採用することで、着用時に起こりがちな首周りの後ろへのズレ（後逃げ）を軽減。前振りの袖付け設計により、腕を動かしたときの袖のツッパリ感を抑え、デスクワークから外回りまでストレスなく動ける着心地を実現しました。

また、台衿のパターンを工夫することで首周りにしっかりフィットし、衿元が美しく立つ清潔感のあるシルエットをキープ。４６ゲージという非常に網目が細かいハイゲージ素材ならではのさらりと滑らかな肌触りとあわせて、酷暑の屋外でも、冷房の効いたオフィスでも、一日中快適に過ごせるビジネスポロシャツです。

発売日の翌日は父の日とも重なることから、毎日仕事に励むお父さんへの贈り物としても最適。「軽くて涼しくて動きやすい」という実感を、大切な人へのプレゼントに添えてみてはいかがでしょうか。

商品概要

【商品名】 アイポロ 超軽量シリーズ

【価格】 5,690円（税別）

【サイズ】 Ｓ，Ｍ，Ｌ，ＬＬ，３Ｌ

【カラー】 ブラック、ネイビー

【素材】 ポリエステル１００％

【発売日】 ２０２６年６月２０日（土）

【特長】

・製品重量９９ｇ以下※１、世の中最軽量クラスの超軽量設計

・一般的な同カテゴリ商品比約1.7倍※２の高通気※３素材採用

・肩甲骨の動きを考慮した3D立体パターンで、動きやすさと美しい衿元を両立

【展開店舗】 全国のはるやま店舗

※一部店舗で商品の取り扱いが無い場合がございますのでお近くの店舗へお問い合わせください。

【お問い合わせ】 はるやまお客様相談室 0120-923-924

※１ Lサイズの場合、当社調べ

※２ 一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター No.TO-2603500生地品質検査報告書より確認

※３ 一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター No.TO-2603201生地品質検査報告書より確認

※４ 販売期間2009年4月1日～2026年2月14日の期間における当社「アイシャツ」シリーズの累計販売枚数実績。当社調べ

※５ 一般財団法人メンケン品質検査協会 東京試験センター No.TO-2603748生地品質検査報告書より確認

◆はるやま商事株式会社

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