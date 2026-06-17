ゆるゆる4コマでだれでも楽しめる大人気図鑑シリーズ「ゆるゆる図鑑」がテレビアニメ化！毎週日曜あさ7時～テレ東系列6局ネット「アニもり！」内にて2026年10月より放送

株式会社イマジカインフォス

株式会社イマジカインフォス（本社：東京都千代田区／代表取締役社長：前田起也、以下 イマジカインフォス）は、大日本印刷株式会社（本社：東京都新宿区／代表取締役社長：北島義斉、以下 DNP）との共同事業「Animation ID」作品として、株式会社Gakken（東京都品川区／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）の大人気図鑑シリーズ「ゆるゆる図鑑」（シリーズ累計発行部数124万部【2026年6月現在】）をテレビアニメ化することをお知らせいたします。本作は、2026年10月よりテレ東系列6局ネット「アニもり！」内にて毎週日曜あさ7時～放送予定です。

原作となる「ゆるゆる図鑑」は、“こわいものもかわいいイラストで気軽に楽しめる”をコンセプトに、生き物の意外な一面やちょっとした豆知識を楽しめる新感覚の図鑑として展開。

今回のアニメ化では、その魅力をそのままに、ライトアニメ(R)として映像化。テンポよく気軽に楽しめるショートフォーマットで、原作のゆるい世界観や個性豊かな生き物たちをいきいきと描きます。テレビアニメならではの動きや演出によって、キャラクターたちの愛らしさやユーモアがさらに広がります。

■放送情報

放送時期：2026年10月より放送開始

放送局：テレ東系列6局ネット「アニもり！」内

放送時間：毎週日曜あさ7時～

※配信情報は続報をお待ちください。

■アニメ公式X開設

本日より、アニメ公式Xアカウントを開設いたしました。

最新情報や続報は、公式Xにて順次お知らせいたします。

・公式X：https://x.com/yuruyuruzukan

■原作情報

「ゆるゆる図鑑」シリーズ

編：Gakken

作品紹介サイト：https://zukan.gakken.jp/lp/yuruyuru/



■「Animation ID」プロジェクト

公式サイト：https://animationid.com/

公式Youtube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式X（旧Twitter）：https://twitter.com/AnimationID_PJ

「ライトアニメ(R)」とは

大日本印刷株式会社（DNP）は従来のアニメーション制作手法と比較して、アニメーション制作にかかる時間やコストを大幅に抑制できる新しいフローを開発し、主に漫画原作などを持つ出版社様、キャラクターなどのコンテンツをお持ちの企業様向けに2022年8月に提供を開始いたしました。より気軽に・早く・多様なアニメ作品を楽しみたいという生活者のニーズに応えて、より低コストかつタイムリーにアニメを提供したいという思いから、本事業の総称としております。2023年12月に弊社とMOUを締結し、ライトアニメ事業の推進を行っております。

＊画像を使用の際は、下記のコピーライト表記の記載をお願いいたします。

(C)Gakken /ゆるゆる図鑑製作委員会