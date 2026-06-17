『聖女に嘘は通じない』単行本第６巻発売記念！「オリジナルQUOカード」プレゼントキャンペーン開催！

株式会社講談社

『薬屋のひとりごと』日向夏&『終わりのセラフ 一瀬グレン、16歳の破滅』浅見ようのタッグでおくるファンタジー×ミステリ、『聖女に嘘は通じない』9か月ぶりの最新6巻がいよいよ発売！

この巻から新シリーズがスタートし、新キャラも続々登場します!!

■キャンペーン情報

第6巻発売を記念し、「オリジナルQUOカード」を抽選で5名様にプレゼントいたします！

キャンペーン期間：2026/06/17（水）～2026/06/30（火）

※デザイン監修中のため、実際とは異なる場合がございます。

参加方法は『聖女に嘘は通じない』公式アカウント（@seijouso）をフォローし、「#聖女に嘘は通じない」「#6巻発売」を付けた投稿をリポスト。キャンペーン投稿に作品の感想や応援コメントをすると、当選確率がUP！

詳細を見る :https://gmaga.co/news/956.html

■作品詳細

第6巻書影『聖女に嘘は通じない』

■あらすじ

辺境の教会で神官見習いだった少女・クロエが図らずも神子に選ばれてから1か月。次代の神子として正式なお披露目に向けての準備がいよいよ始まる。その第一歩は、現在の神子――つまり先輩との顔合わせ。一癖も二癖もある先輩神子からとある課題を出されたことで、物語は動き出す！

■書誌情報

作品・巻数：聖女に嘘は通じない（６）

出版社：講談社

判型：B6

定価：792円（本体720円）

ISBN：978-4-06-543526-7

発売：2026年6月17日（水）発売予定

シリーズ：ＫＣデラックス

第1話はこちら(https://comic-days.com/episode/4856001361006932998)からお読みいただけます！

■著者プロフィール

著： 浅見 よう（アサミ ヨウ）

代表作に『終わりのセラフ 一瀬グレン、１６歳の破滅』（原作／鏡貴也、全１２巻）、『掟上今日子の備忘録』（原作／西尾維新、全４巻）など。

原作： 日向 夏（ヒュウガ ナツ）

代表作に『薬屋のひとりごと』『神さま学校の落ちこぼれ』など。

キャラクター原案： しんいし 智歩（シンイシ チホ）

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