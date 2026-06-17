ou2株式会社 住宅難の都心狭小地における耐火木造住宅普及で日本木造住宅産業協会「功労者表彰」を受賞。

ou2株式会社ou2株式会社 新築設計部 ／部長 明戸 宣征

「10cmも無駄にしない(R)」家づくりを掲げ、クレバリーホーム城東店・新宿店、OU2HAUSなどの事業を展開するou2株式会社（オーツー株式会社：東京都江東区）は、2026年5月に一般社団法人日本木造住宅産業協会より、木造軸組工法による木造住宅の品質向上および普及発展への多大なる貢献が評価され、「功労者表彰」を受賞いたしました。都心部における耐火木造多層階住宅の技術推進と、全国コンテストで殿堂入りを果たす独自の現場管理体制を通じ、今後も日本の木造住宅産業の発展と普及に寄与してまいります。

受賞の背景：木造住宅の品質向上と普及発展への貢献

本表彰は、木造住宅産業の健全な発展と、住生活の向上に顕著な功績があった企業・個人に対して贈られるものです。当社が業界において評価された中核的な理由は、以下における具体的な取り組みとその波及効果にあります。

都心狭小地における「耐火木造多層階（もくよん(R)）」の普及推進

現在、価格高騰で住宅難となっている都心部、特に防火地域における木造住宅の普及は、カーボンニュートラルの観点からも住宅業界の急務とされています。当社は、10坪台の厳しい制約を持つ都心の極小地・変形地において、耐火木造4階建てをはじめとする多層階住宅を展開しています。高度な構造計算と独自の施工技術により、従来は鉄骨造やRC造が主流であった都心エリアにおいて「木造」という選択肢を提示し続け、木造軸組工法のシェア拡大と普及発展に直接的に貢献しています。

「殿堂入り」の現場品質管理体制による、木造住宅の信頼性向上

さらに、当社は全国の工務店・ビルダーが現場の品質と安全管理を競う「魅せる現場コンテスト」においても総合最優秀賞を受賞し、殿堂入りを果たしております。木造建築における職人の技術継承や現場の安全衛生管理、近隣配慮が業界全体の課題となる中、当社が実践する徹底した現場管理ノウハウは、施工品質の均一化と顧客の信頼獲得において、木造住宅業界全体の品質向上モデルとして機能しています。

当社は東京都内を中心に、四半世紀にわたり木造住宅の設計・施工を行ってまいりました。東京都は防火地域が多いという地域特性があり、法改正により「耐火建築物」とすることで、防火地域内でも木造住宅の建築が可能となった点に早くから着目。

一般的には、防火地域における耐火建築物は鉄骨造やRC造という認識がいまだ強く、木造耐火建築物の存在自体がまだ十分に浸透していない中で、当社では積極的に木造耐火住宅の提案・供給を進めてまいりました。

現在では、当社で受注する木造住宅の年間約3～4割が耐火建築物となっており、「耐火木造」の認知拡大と受注に注力しており、その功績を評価いただいた受賞となります。

ou2株式会社の今後の展望

明治記念館にて開催された表彰式

今回の受賞を契機とし、当社はこれまで培ってきた「制約ある土地を最大限に活かす木造建築技術」と「妥協のない現場管理体制」にさらに磨きをかけます。お客様に安心・安全な住まいを提供し続けるとともに、業界団体と連携しながら、脱炭素社会の実現に向けた木造住宅産業のさらなる発展に貢献してまいります。

会社概要

ou2（オーツー）株式会社は、主に東京23区近郊・沖縄県本土を中心に総合住宅サービス事業を展開しています。クレバリーホーム東京（城東店・新宿店）・沖縄（那覇店・泡瀬店）をはじめ、都内に多い狭小地など制約のある土地に対応する木造4階建ての「もくよん(R)」を提供するOU2HAUS（オーツーハウス）、鉄骨・RC造注文住宅のM-LINE、リフォームのアールツーホーム / アールツーリノベーション、不動産・リノベーションのD-LINE を運営する総合住宅サービスを提供しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/97390/table/31_1_7b099d76f3423fad0ed1680c995209ed.jpg?v=202606171051 ]

【本プレスリリースへのお問い合わせ】

ou2 株式会社 新築事業部 広報課

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