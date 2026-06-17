YOSHIKI、『Global Citizen LIVE : Tokyo』公演直後に生出演 6月18日（木）『YOSHIKI CHANNEL』生放送決定
YOSHIKIが、米ロサンゼルスから緊急帰国し、日本時間6月18日（木）、東京国際フォーラムにて日本で初開催される世界的イベント『Global Citizen LIVE : Tokyo』にヘッドライナーとして出演する。これに伴い、公演終了後の22:00より、公式配信番組『YOSHIKI CHANNEL』にて都内某所から特別生放送を実施することが決定した。
配信はニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）にて実施し、一部内容はYouTubeにて一般公開される。
『Global Citizen LIVE : Tokyo』は、極度の貧困の撲滅を目指す国際NGO「Global Citizen」が主催する世界的チャリティイベント。2008年の設立以来、同団体は世界中で500億ドル（約8兆円）を超える支援を実現し、13億人以上の生活に影響を与えてきた。イベントにはこれまでビヨンセ、コールドプレイ、BTS、BLACKPINK、リアーナら世界的アーティストが多数出演している。
番組では、『Global Citizen LIVE : Tokyo』公演直後の心境や、先日ニューヨークで開催されたEntertainment Community Fundの年次ガラにて、1910年に創設された同団体の116年の歴史において、日本人アーティストとして初めて同団体最高栄誉「Medal of Honor」を受賞した際のエピソードに加え、さらに、7月に予定されているフランス・パリでのJapan Expo Parisの出演にも触れられる予定。
そして“世界への第2章”の幕開けとなる7月16日・17日にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催されるクラシカルコンサート“SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”の2公演に込める思いについても明かされる。
YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”
日程：現地時間2026年7月16日（木）、17日（金）
会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール
チケット詳細：https://yoshiki.net/disneyhall2026
【イベント概要】
Japan Expo Paris 2026 25周年記念
・出演日：2026年7月10日（金）予定
・会場：フランス・パリ（Paris Nord Villepinte）
・公式ページ：
https://paris.japan-expo.com/fr/editions/jep26/evenements/yoshiki-concert-evenement
＜ディナーショー公演概要＞
タイトル：『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY
会場：グランド ハイアット 東京 ボールルーム
＜追加公演＞
■8月27日（木） Dinner Show（Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）
一般：110,000(税込)
VIP：300,000(税込)
■8月28日（金） Breakfast Show（Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）
一般：98,000(税込)
VIP：300,000(税込)
＜スケジュール＞
追加公演
8月27日（木）Dinner Show
Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00
8月28日（金）Breakfast Show
Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00
8月28日（金）Dinner Show 一般 VIP 完売
Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00
一般：98,000(税込)
VIP：300,000(税込)
8月29日（土）Breakfast Show 一般 VIP 完売
Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00
一般：98,000(税込)
VIP：300,000(税込)
8月29日（土）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売
Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00
一般：98,000(税込)
VIP：300,000(税込)
VVIP: 1,000,000(税込)
8月30日（日）Breakfast Show 一般 VIP 完売
Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00
一般：98,000(税込)
VIP：300,000(税込)
8月30日（日）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売
Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00
一般：98,000(税込)
VIP：300,000(税込)
VVIP: 1,000,000(税込)
＜追加公演 先行予約スケジュール＞
6月15日（月）12:00～6月21日（日）23:59 三井住友VISA&MASTERカード先行
【VIP】https://r10.to/yd-visavip2026
【VISA】https://r10.to/yd-visa2026
【yoshikitty】https://r10.to/yd-yoshikitty2026
6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 YOSHIKI+＆YOSHIKIチャンネル先行
YOSHIKI+：https://www.yoshikiplus.com/
YOSHIKIチャンネル先行：https://r10.to/ydchannel2026
6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 YOSHIKI SCARLET ARMY先行
https://r10.to/yoshikiscarlet
6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 TEAM YOSHIKI、海外居住者先行
「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026
「海外居住者」先行：https://r10.to/yoshiki2026_w
6月29日（月）12:00～7月5日（日）23:59 プレイガイド先行
https://r10.to/yoshiki2026
7月11日（土）10:00～ 一般販売開始
https://r10.to/yoshiki2026
＜ディナーショー各種申込みについて＞
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/
【YOSHIKI CHANNEL】
・ニコニコチャンネル（日本）
https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2233322
YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/f7BlcVWrW2w
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/_VEUuV6ZclY
YouTube 一般公開（日本を含む全世界）
・日本語放送 https://youtube.com/live/zNRMoHNneD4
・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/64FHJkRyHAU
＜YOSHIKI関連リンク＞
YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/
YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/
YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial