YOSHIKI、『Global Citizen LIVE : Tokyo』公演直後に生出演　6月18日（木）『YOSHIKI CHANNEL』生放送決定

YOSHIKI PR事務局

YOSHIKIが、米ロサンゼルスから緊急帰国し、日本時間6月18日（木）、東京国際フォーラムにて日本で初開催される世界的イベント『Global Citizen LIVE : Tokyo』にヘッドライナーとして出演する。これに伴い、公演終了後の22:00より、公式配信番組『YOSHIKI CHANNEL』にて都内某所から特別生放送を実施することが決定した。

配信はニコニコチャンネル（日本）およびYouTube Channelメンバーシップ（日本を含む全世界）にて実施し、一部内容はYouTubeにて一般公開される。

『Global Citizen LIVE : Tokyo』は、極度の貧困の撲滅を目指す国際NGO「Global Citizen」が主催する世界的チャリティイベント。2008年の設立以来、同団体は世界中で500億ドル（約8兆円）を超える支援を実現し、13億人以上の生活に影響を与えてきた。イベントにはこれまでビヨンセ、コールドプレイ、BTS、BLACKPINK、リアーナら世界的アーティストが多数出演している。

番組では、『Global Citizen LIVE : Tokyo』公演直後の心境や、先日ニューヨークで開催されたEntertainment Community Fundの年次ガラにて、1910年に創設された同団体の116年の歴史において、日本人アーティストとして初めて同団体最高栄誉「Medal of Honor」を受賞した際のエピソードに加え、さらに、7月に予定されているフランス・パリでのJapan Expo Parisの出演にも触れられる予定。

そして“世界への第2章”の幕開けとなる7月16日・17日にロサンゼルスのウォルト・ディズニー・コンサートホールで開催されるクラシカルコンサート“SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”の2公演に込める思いについても明かされる。

YOSHIKI CLASSICAL 2026 IN LOS ANGELES WALT DISNEY CONCERT HALL “SCARLET NIGHT & VIOLET NIGHT”

日程：現地時間2026年7月16日（木）、17日（金）

会場：ウォルト・ディズニー・コンサートホール

チケット詳細：https://yoshiki.net/disneyhall2026

【イベント概要】

Japan Expo Paris 2026 25周年記念

・出演日：2026年7月10日（金）予定

・会場：フランス・パリ（Paris Nord Villepinte）

・公式ページ：

https://paris.japan-expo.com/fr/editions/jep26/evenements/yoshiki-concert-evenement

＜ディナーショー公演概要＞

タイトル：『EVENING / BREAKFAST with YOSHIKI 2026 in TOKYO JAPAN』100th ANNIVERSARY

会場：グランド ハイアット 東京 ボールルーム

＜追加公演＞

■8月27日（木） Dinner Show（Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00）

一般：110,000(税込)

VIP：300,000(税込)

■8月28日（金） Breakfast Show（Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00）

一般：98,000(税込)

VIP：300,000(税込)

＜スケジュール＞

追加公演

8月27日（木）Dinner Show

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

8月28日（金）Breakfast Show

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

8月28日（金）Dinner Show 一般 VIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

一般：98,000(税込)

VIP：300,000(税込)

8月29日（土）Breakfast Show 一般 VIP 完売

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

一般：98,000(税込)

VIP：300,000(税込)

8月29日（土）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

一般：98,000(税込)

VIP：300,000(税込)

VVIP: 1,000,000(税込)

8月30日（日）Breakfast Show 一般 VIP 完売

Breakfast 11:45 / SHOW TIME 13:00

一般：98,000(税込)

VIP：300,000(税込)

8月30日（日）Dinner Show 一般 VIP VVIP 完売

Dinner 18:30 / SHOW TIME 20:00

一般：98,000(税込)

VIP：300,000(税込)

VVIP: 1,000,000(税込)

＜追加公演 先行予約スケジュール＞

6月15日（月）12:00～6月21日（日）23:59 三井住友VISA&MASTERカード先行

【VIP】https://r10.to/yd-visavip2026

【VISA】https://r10.to/yd-visa2026

【yoshikitty】https://r10.to/yd-yoshikitty2026

6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 YOSHIKI+＆YOSHIKIチャンネル先行

YOSHIKI+：https://www.yoshikiplus.com/

YOSHIKIチャンネル先行：https://r10.to/ydchannel2026

6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 YOSHIKI SCARLET ARMY先行

https://r10.to/yoshikiscarlet

6月22日（月）12:00～6月28日（日）23:59 TEAM YOSHIKI、海外居住者先行

「TEAM YOSHIKI」先行：https://r10.to/teamyoshiki2026

「海外居住者」先行：https://r10.to/yoshiki2026_w

6月29日（月）12:00～7月5日（日）23:59 プレイガイド先行

https://r10.to/yoshiki2026

7月11日（土）10:00～ 一般販売開始

https://r10.to/yoshiki2026

＜ディナーショー各種申込みについて＞

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/info/8068/

【YOSHIKI CHANNEL】

・ニコニコチャンネル（日本）

https://ch.nicovideo.jp/yoshikiofficial/blomaga/ar2233322

YouTube Channel メンバーシップ（日本を含む全世界）

・日本語放送 https://youtube.com/live/f7BlcVWrW2w

・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/_VEUuV6ZclY

YouTube 一般公開（日本を含む全世界）

・日本語放送 https://youtube.com/live/zNRMoHNneD4

・英語同時通訳放送 https://youtube.com/live/64FHJkRyHAU

＜YOSHIKI関連リンク＞

YOSHIKI Official Site：https://jp.yoshiki.net/

YOSHIKI Official Instagram: https://www.instagram.com/yoshikiofficial/

YOSHIKI YouTube Channel：https://www.youtube.com/yoshikiofficial