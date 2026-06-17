自分の身体と健康を考える機会づくりを支援

アリナミン製薬株式会社

アリナミン製薬株式会社（本社︓東京都千代田区、以下当社）は、NPO 法人TGP（理事長︓東尾理子、以下TGP）と徳島県神山町の私立高等専門学校「神山まるごと高等専門学校（以下、神山まるごと高専）」との連携で行われた、月経教育・包括的性教育・生理用品支援を組み合わせた取り組みにおいて、5月28日に実施された包括的性教育への協力を行いました。

＜協力の背景と経緯＞

当社は、TGP の理事長であるプロゴルファーの東尾理子さんが立ち上げた妊活研究会（現 妊活の歩み方）での活動について賛同し、2023年よりこの活動についての取材記事を当社健康サイト内の女性向けコンテンツ「CHEER UP WOMAN！(https://alinamin-kenko.jp/tokushu/lifestage_women/)」にて定期的に掲載し、情報発信を行って参りました。

TGP の活動は広がり、いまや妊娠・出産そのものだけでなく、若い頃から自分の身体や将来の妊娠について正しく理解し、日々の生活や健康に向き合ってほしいという思いのもと、学校への生理用ナプキン寄贈を入口に、包括的性教育へとつなげる活動へと発展しています。

当社は、妊娠検査薬『ハイテスター(R)N』（第2類医薬品）、排卵日予測検査薬『ハイテスター(R)H』（第1類医薬品）、そして3月9日に新発売となった緊急避妊薬『レソエル(R)72』（要指導医薬品）など、女性向けの製品を多く扱っており、当活動への協力により、適切な情報をお伝えできればと考えております。

今回は、神山まるごと高専での包括的性教育の授業において、緊急避妊薬に関する情報提供や、妊娠検査薬を用いた実験の実施をお手伝いしました。

＜取り組みのポイント＞

＜包括的性教育実施の様子＞

- 神山まるごと高専にて包括的性教育の授業を実施し、講師である助産師さんを通じ、緊急避妊薬が一部の薬局・ドラッグストアで購入が可能になったことなどの情報を提供。- 妊娠検査薬『ハイテスター(R)N』（第2類医薬品）を教材として提供し、授業の中で簡単な実験を実施。- 参加者への健康応援として製品サンプルを提供。

助産師さんによる講義では、家族のはじまりから未来の選択まで、自分らしく生きるための必須知識である体のしくみやデートDV、性交と妊娠、SRHR（性と生殖に関する健康と権利）など、自分も相手も大切にすることや命の大切さについてお話いただきました。

加えて、予期せぬ万が一の事態には緊急避妊薬という選択肢があることや、緊急避妊薬が一部の薬局やドラッグストアで購入できるようになったこと、適切な相談先についても紹介されました。

また、妊娠検査薬の仕組みや正しい使用方法の理解を深めることを目的として、妊娠検査薬『ハイテスター(R)N』（第2類医薬品）を用いた実験を実施しました。

なお、今回の包括的授業の様子は追って当社健康サイト「CHEER UP WOMAN！(https://alinamin-kenko.jp/tokushu/lifestage_women/)」にて記事として掲載する予定です。

＜今後の展望＞

当社は、若い世代が自分の体や健康について早くから知り、将来の選択肢を広げられる社会づくりを目指すという TGPの活動の趣旨に賛同し、引き続き協力を検討してまいります。今後も幅広い世代に健康課題に関する正しい情報提供を通じ、セルフメディケーションの推進と健康リテラシー向上に貢献してまいります。

＜参考情報＞

【NPO 法人TGP】

ウェブサイト ︓ https://tgp-rh.org/index.html

プレスリリース ︓ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000132406.html

【神山まるごと高専】

プレスリリース ︓ https://kamiyama.ac.jp/news/20260528-01/

公式X ︓ https://x.com/kamiyama_kosen/status/2059953511979495643

【健康サイト】

TOP ︓ https://alinamin-kenko.jp/

「CHEER UP WOMAN！自分らしくいきるために」

︓ https://alinamin-kenko.jp/tokushu/lifestage_women/

以上