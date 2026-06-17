コーチ、Gen Zと共に生み出す新たなコンテンツシリーズ ″&COACH″ を発表

タペストリー・ジャパン合同会社

アメリカ・ニューヨーク発のグローバルファッションブランドのコーチは本日、Gen Z コミュニティ、クリエイター、そしてカルチャーを 牽引する人々とともに創り上げるコンテンツシリーズ “&Coach” を発表します。本シリーズは単なるキャンペーンにとどまらず、参加や共同制作を通して内側から生まれる、新しいラグジュアリーストーリーテリングのプラットフォームです。

ラグジュアリーはこれまで、こうありたいという理想像を提示することで憧れを生み出してきました。しかしコーチは、自分自身 のアイデンティティを描きたいと願う世代に寄り添い、新しいアプローチを提示しています。

コーチの最高マーケティング責任者（CMO）であるジューン・シルバーステインは次のように述べています。「 ”&Coach" では、 ブランドがどのようにして社会やカルチャーの中で意味ある存在であり続けるのか、その新しいあり方を探っています。この世代は、既存の理想像を受け入れるのではなく、自らアイデンティティを形づくり、そのプロセスに積極的に参加したいと考えています。 “&Coach” は、Gen Z のクリエイターやカルチャーボイス、そして何百人もの消費者を初期段階から巻き込むことで生まれました。これは従来とは根本的に異なるアプローチであり、語られるストーリー、中心となる声、そしてプラット フォームの進化の仕方に至るまで、すべてを変えていくものです。」

“&Coach” は、幾田りら、 KiiiKiii 、チャーリー・xcx、ピンク パンサレス、マララ・ユスフザイ、ペイジ・ベッカーズ、トニー・ブレイディンガー、アヴァンティカ、イガ・シフィオンテクなど、多彩な人物の参加によりスタート。それぞれの視点や声、そして自分らしさを反映した、ソーシャルファーストのストーリーテリングとして展開されます。

“&Coach” の中心にあるのは、パーソナルでありながら多くの人が共感できる、親密で感情に響く瞬間です。初めての 大きなチャンスに向き合う時や、新しい一歩を踏み出す前の不安、そして変化や自己表現の中で見出される静かな自信といった瞬間が描かれます。すべてのストーリーにおいて、コーチのバッグはステータスの象徴としてではなく、自信を引き出す パートナーとして登場します。固定されたキャンペーンの枠にとどまらず、 “&Coach” は新たな声や視点、そしてカルチャーにおける重要な瞬間を重ねながら進化し続ける仕組みとなっています。それは、Gen Z が他者との関わりの中で、変化しながらアイデンティティを形づくっていく姿を映し出しています。

THE TALENT

ローンチにあたり、音楽、映画、スポーツ、ファッション、アクティビズムなど多様な分野で活躍する人物が参加しており、 以下の方々が含まれます。

PinkPantheress, British singer, songwriter and producer

Charli xcx, English singer, songwriter and actress

Malala Yousafzai, Pakistani activist and Nobel Peace Prize laureate

Yasmin Finney, Actress, model, and LGBTQIA+ activist.

Toni Breidinger, NASCAR driver

Paige Bueckers, 2025 WNBA Rookie of the Year

Angel Reese, two-time WNBA All-Star

Azzi Fudd, number one pick in 2026 WNBA Draft

Iga Świątek, top-ranking Polish professional tennis player

Avantika, American actress

幾田りら, Japanese singer-songwriter

KiiiKiii, South Korean girl group featuring Leesol, Sui, Jiyu, Haum and Kya

“&Coach” では、飾らない日常のリアルな瞬間を通して、それぞれの人物の姿を捉えています。そこには、いまこの瞬間に 起きているかのような臨場感と、個人的でありながらカルチャーとつながりも感じられます。たとえば、新たな音楽の時代へ 踏み出す前に静かに思いを巡らせるチャーリー・xcx、男性中心の競技におけるプレッシャーと向き合うトニー・ブレイディンガ ー、そして初のパフォーマンスを前に舞台裏で準備をする KiiiKiii――それぞれの瞬間が描かれます。いずれの場面に おいても、コーチのバッグはステータスの象徴としてではなく、それぞれの人生に自然に寄り添い、変化や自己表現の瞬間に おける自信を引き出す存在として登場します。

コーチの最高マーケティング責任者 (CMO)であるジューン・シルバーステインは次のように述べます。 「コーチでは、ラグジュアリーは同調ではなく、自信を引き出すものであるべきだと考えています。この世代にとって自己表現は とても個人的なものであり、常に変化し続けるものです。コーチのバッグはアイデンティティを定義するものではなく、それを形 づくる瞬間に寄り添い、支える存在です。」

コーチについて ：

コーチは、1941 年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターの スチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢（インクルーシブ）、そして勇気 ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。