人気アート作品「Bumpy」の商品化ライセンスにおける公式窓口権利をフロンティアワークスが取得

株式会社アニメイトホールディングス



株式会社フロンティアワークス（東京・豊島区／代表取締役社長 辻 政英）は、SNS発の人気アート作品「Bumpy」の日本国内の商品化ライセンスにおける公式窓口権利を取得しました。

フロンティアワークスでは、「Bumpy」の世界観や魅力を日本国内に広げ、長く愛されるコンテンツとなることを目指し、幅広いカテゴリーの商品化・ライセンス展開を推進してまいります。

【「Bumpy（バンピー）」とは】

「Bumpy」は、クリエイターの「YokoNishimura」氏が手掛ける、SNS発のアート作品です。

おとぼけで天然な犬のRon（ロン）と、やさしく冷静な猫のNyap（ニャップ）の凸凹仲良しコンビ「Bumpy」が繰り広げる優しい日常を描いています。

本作は、可愛らしいPOPな色彩とノスタルジックな雰囲気を併せ持つイラストが特徴的で、あたたかみのある世界観が多くのファンから支持を得ております。



【「Bumpy」情報ページ・SNS】

公式X：https://x.com/Bumpy2025

公式Instagram：https://www.instagram.com/bumpy2025

公式Threads：https://www.threads.com/@bumpy2025

公式Pinterest：https://jp.pinterest.com/bumpyincjp/

【商品化・ライセンスに関するお問い合わせ】

「Bumpy」の商品化・イベント催事等につきましてのお問い合わせはこちらよりお願いいたします。

・法人向け問い合わせフォーム

https://www.fwinc.co.jp/company/contact/

【著作権情報】

(C)BUMPY/Frontier Works Inc.