プロダクトブランド「sorekara（それから）」が韓国進出。大手企業を顧客に持つソウルの気鋭クリエイティブスタジオ「Weekends Inc.」の新ライフスタイルストア「HLDYS」への参画が決定。

SATORU UTASHIRO DESIGN

プロダクトブランド「sorekara（運営：SATORU UTASHIRO DESIGN、主宰：歌代 悟）」は、グローバルブランドや大手IT企業のブランディング、ポップアップなどのプロジェクトで豊富な実績を持つ韓国・ソウルの気鋭クリエイティブスタジオ「Weekends Inc.」（実績企業：任天堂、ディズニー、NAVER等）が2026年6月より始動する新しいライフスタイルキュレーションストア「HLDYS（ホリディズ）」に参画し、韓国市場での展開を正式に開始することをお知らせいたします。

台湾のハイエンドデザインディストリビューター「THEM」に続くグローバル展開として、今回の参画を通じて、「あと、何日。」という新しい時間との向き合い方を、韓国の地から広く発信してまいります。

sorekara | HLDYS ブランドパートナーシップ締結「HLDYS」の思想と協業の背景

「HLDYS」は、Weekends Inc.が“Day off the ordinary. On to better things.（日常を脱ぎ捨て、より良いものへ）”をコンセプトに掲げ、2026年6月にソウルでローンチするライフスタイルキュレーターズストアです。

毎日、私たちが無意識に触れ、使い、置いていく道具たち。その一瞬一瞬を、まるで休日のような「ワクワクしながらも、ゆったりとした、静かで豊かな時間」へと変えていく。そんな哲学のもと、トレンドに左右されず、素材の誠実さとクラフトマンシップを貫くヨーロッパの厳選された独立系メゾン（CLINQやLORENZI MILANOなど）がラインナップされています。

sorekaraのプロダクト「あと、何日。」もまた、「あなただけの7日間を刻み続ける時計」として時間の価値を濃密にすることを目指しており、HLDYSの目指す“時間の豊かさ”と深く共鳴し、今回のパートナーシップが実現しました。

Philosophy of HLDYS「あと、何日。」｜sorekara韓国市場におけるライフスタイルトレンドと「sorekara」の価値

ソウルにおいて今最もダイナミックな感性が集まるトレンド発信地、聖水洞（ソンスドン）。このエリアを中心に近年の韓国では、目まぐるしく移り変わるファストな消費から距離を置き、「美しく、長く空間に溶け込み、共に過ごす時間の中で価値を増していくもの」を愛おしむ文化が静かに広がっています。

単にトレンドを追うのではなく、独自の審美眼を持ち、自身のライフスタイルに本質的な豊かさを求める人々。そうした現地の熱量に対して、「あと、何日。」が提案する「ついつい惰性で過ごしてしまいがちな毎日を、メリハリのある一週間の連続に変える」という時間との向き合い方は、深く響き合うと信じています。

今後の展開

2026年6月中旬より、まずは公式オンラインチャンネルおよび「Naver Smart Store」にて先行ローンチいたします。その後、Weekends Inc.の強みであるポップアップ主導のIMC（統合型マーケティング）キャンペーンを通じてオフラインでの体験価値を提供し、ソウル市内での常設小売スペースへの展開へとフェーズを進めていく予定です。

Weekends Inc.（ウィークエンズ）に関して

ソウル・聖水（ソンス）を拠点とするクリエイティブスタジオ。インハウスのARTチームとPLANチームを擁し、グラフィックから空間、ポップアップ主導の統合型キャンペーンの企画・実行までをエンドツーエンドで手掛ける。NAVER、NINTENDO、DISNEY、RIOT GAMES、STARBUCKS、AMOREPACIFICなど、国内外のトップブランドをクライアントに持つソウルで最も先進的なクリエイティブ集団。

公式サイト：https://www.weekends.co.kr/

Instagram：https://www.instagram.com/weekends_inc

Weekends Inc.sorekaraに関して

「それから」は、ある事柄に続いて、あとの事柄が起こるときに用いる接続詞。「それから」の前と後では、行動が変わり、物語が変わる、いわば変化の合図です。 プロダクトブランド「sorekara」が目指しているのは、モノをきっかけに行動や気持ちに変化が生まれ、その人の物語がほんのちょっと豊かに動き出した「それから」の物語になること。機能的価値だけに捉われず、所有することにワクワクしたり、側に飾っておきたくなったり、誰かにプレゼントしたくなったりするような、情緒に訴えかけるプロダクトを展開しています。

第一弾プロダクト「あと、何日。」は、ついつい惰性で過ごしてしまいがちな毎日を、 メリハリのある一週間の連続に変え、 時間の価値を濃密にしてくれる週時計です。

公式サイト：https://sorekara-brand.com/

Instagram：https://www.instagram.com/sorekara_brand/

大切な曜日を12時の位置に回すと、その日まで「あと、何日。」を刻む時計。SHIRO / KURO 2色展開。

本件に関するお問い合わせ先

sorekara

主宰：歌代 悟 ( SATORU UTASHIRO DESIGN (https://satoruutashiro.com/))

所在地：東京都