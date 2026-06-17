シンプルさを追求したテレビドアホン「JY-11」が新登場

アイホン株式会社

アイホン株式会社（本社：名古屋市中区、代表取締役社長：鈴木 富雄 以下アイホン）は、空間に溶け込むシンプルデザインと利便性を兼ね備えたテレビドアホン「JY-11」を2026年7月10日に発売いたします。

「JY-11」のモニター付親機は、現行機器に比べ縦寸法の大幅サイズダウンを行い、スクエア形状とバランスの良いサイズ感を実現し、周辺に設置される設備機器とも調和いたします。画面サイズには3.5型モニターを採用しております。カメラ付玄関子機はスピーカー穴や照明部分（夜間照明LED）の存在感を抑えることで、よりシンプルでエクステリアに調和したデザインとなっております。夜間についても、夜間照明LEDが点灯し、カラー映像で来訪者を確認ができるため安心です。

「JY-11」は録画機能を内蔵しており、来訪者の呼出の際にカメラ付玄関子機のカメラでとらえた様子をモニター付親機に自動録画します。これにより、留守中の来訪者を帰宅後に確認できるため便利です。また来訪者との通話においても、従来の自動交互通話方式から同時通話方式を採用することで、双方が同時に話しても途切れることのないスムーズな通話が可能となり、快適なコミュニケーションを実現いたします。

アイホンは「JY-11」を、デザイン性と利便性を兼ね備えたテレビドアホンとして、幅広いユーザー様へご提案してまいります。

テレビドアホン：JY-11

JY-11（モニター付親機、カメラ付玄関子機のセット）録画機能付・電源直結式

■特 徴

・玄関1台（カメラ付玄関子機1台）、室内１台（モニター付親機1台）

・モニター付親機は、縦寸法のサイズダウン。スクエア形状かつコンパクトサイズを実現。

周辺に設置される機器とバランス良く調和する。

・カメラ付玄関子機は細部までシンプルさを追求し、多様な建築スタイルに調和する。

・カメラ付玄関子機のカメラで捉えた映像（静止画）を最大30件保存できる録画機能※1。

手動録画も可能。

・ズーム操作により映像を約1.5倍で表示。拡大位置は9種類から選択可能。

・3.5型モニターを採用。夜間もカラー映像で確認可能。

・カメラ付玄関子機背面のレバー操作で、カメラレンズ向きを上下・左右・斜めに調整が可能。

最適な画角を簡単に設定が可能。

・従来の自動交互通話方式とは異なり、双方向での同時通話が可能。

来訪者と会話が重なっても声がしっかりと聞こえるため、スムーズで安心感のある通話品質の提供が可能。

※1：録音はできません。

■価 格

JY-11（モニター付親機、カメラ付玄関子機のセット） オープン価格

■発 売 日

2026年7月10日

【問い合わせ先】

アイホン株式会社 営業推進部 販売促進課 TEL：052-228-9971