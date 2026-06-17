「AIに渡せるデータか」を5分で可視化。株式会社Parkour Japanが無料の「AI Ready診断 ― データ編」を公開

株式会社Parkour Japan

株式会社Parkour Japan（本社：東京都世田谷区、代表取締役：溝橋 正輝、以下「Parkour Japan」）は、企業のSalesforceに蓄積された商談データがAI活用に適した状態にあるかを無料で可視化するセルフ診断ツール「AI Ready診断 ― データ編」を公開しました。商談データをCSVファイルでアップロードするだけで、所要約5分・登録不要でAI活用の準備度を100点満点のスコアとして確認できます。

◼️背景：AIを導入しても「答える材料がない」という課題

AIを業務に取り入れる動きが広がる一方で、検証段階では前に進んだものの、本格的な運用に移すと「AIが参照すべき材料が揃っていない」という状態に直面するケースが増えています。

具体的には、予算・決裁者・課題・時期といった項目が空欄のまま形だけになっている、商談が停滞した理由や顧客の温度感が記録されていない、失注理由が「その他」や汎用的な値で埋まっている、独自に用意したカスタム項目が運用されず使われていない、といった状況です。データの土台がこうした状態にあると、AIに渡せる材料が不足し、回答や提案の精度が上がりにくくなります。

多くの現場で起きているのは、担当者にやる気がないからではなく、人手だけではデータの入力・整備を運用しきれていない、という構造的な問題です。

◼️「AI Ready診断 ― データ編」の特長

「AI Ready診断 ― データ編」は、この「データの土台がAIに渡せる状態か」を、専門知識なしに把握できるよう設計したツールです。

- CSVをアップロードするだけ、所要約5分

Salesforceからエクスポートした商談レポートのCSVファイルを画面に読み込ませるだけで診断が始まります。メールアドレスの登録は不要です。

- 100点満点のスコアとA～Dの4段階ランク

診断結果は100点満点で表示されます。基本となる標準項目の充足度（20点）に加えて、各社が独自に設けたカスタム項目がAIに使える状態かまでを評価し（80点）、総合点をAからDの4段階のランクで示します。

- 「埋まっているか」ではなく「使われているか」まで評価

項目が入力されているかどうかだけでなく、その項目が実際に運用されているか、長期間放置されていないか、といったデータの中身まで踏み込んで評価します。形だけ存在して使われていない項目も把握できます。

- データはサーバーに残らない設計

診断の計算はすべて利用者のブラウザ内で完結し、アップロードしたデータが外部に送信されることはありません。実際の商談データを安心して読み込ませることができます。

◼️スコアが低くても問題ではない ― 「整えてから」ではなく「並走で前へ」

Parkour Japanは、診断のスコアが低いことを問題とは捉えていません。低いスコアは、人手だけでは運用しきれていないというサインであり、改善の余地が大きいことを示すものと位置づけています。

そのうえで同社は、「データを整えてから始める」のではなく、AI活用と並走してデータ整備を進める支援を提供します。診断で現在地を把握した後、結果のランクに応じてデータ基盤の改善や運用の定着を継続的に支援し、AIが使われ続ける状態づくりまで伴走します。

「AIを作ること自体は、誰もが取り組める時代になりました。差がつくのは、それを運用に乗せて成果を出し続けられるかどうかです。AI Ready診断は、その第一歩として現在地を客観的に映し出すための無料ツールです」（Parkour Japan）

◼️ご利用方法

「AI Ready診断 ― データ編」は、以下のページから無料でご利用いただけます。

- AI Ready診断 ― データ編：https://parkourjapan.com/diagnosis

■追加リソース

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◼️お問い合わせ

株式会社Parkour Japan

広報担当 上原【n.uehara@parkourjapan.com】

■ 会社概要

社名：株式会社Parkour Japan（パルクールジャパン）

所在地：東京都世田谷区

代表取締役：溝橋 正輝

事業内容：人材開発（BI・AI人材育成）、AIエージェント導入支援、AI Copan

URL：https://parkourjapan.com/

※「Salesforce」は、米国Salesforce, Inc.の商標または登録商標です。その他、本文中に記載されている会社名および製品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。



