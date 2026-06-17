電話占い利用者45人を調査｜最も多い相談内容は「恋愛」、利用したくなる瞬間1位は「孤独や不安を感じたとき」

株式会社サイトクリエーション

株式会社サイトクリエーション(https://sitecreation.co.jp/)が運営する情報サイト「占いガイダンス(https://sitecreation.co.jp/uranai/)」は、電話占いの利用経験者45名を対象に、「電話占いの利用に関する意識調査」を実施しました。

本調査では、電話占いを利用したくなる瞬間や相談内容、電話占いを選んだ理由、満足度、今後の利用意向などについてアンケートを行っています。

利用者のリアルな声を通じて、現代における電話占いの役割やニーズを探りました。本リリースでは、調査結果の一部をご紹介します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/47_1_b191e89a0c5de3c6461e1347335d2cab.jpg?v=202606171051 ]

有効回答の男女比は、男性19名、女性25名、その他2名で、特定の性別に大きく偏らない結果となりました。男女ともに電話占いを利用している実態が見える結果になっています。

電話占いを受けた当時の年代

実際の調査概要（一部抜粋）電話占いを受けた当時の年齢の調査結果[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/47_2_2d897e987291af52212ca6079652d678.jpg?v=202606171051 ]

電話占いを最も頻繁に利用した時期は30代が最多。20代と合わせて約8割を占める結果に

電話占いを最も頻繁に利用した時期について尋ねたところ、「30代」が23名（50.0％）で最も多い結果となりました。次いで「20代」が13名（28.3％）、「40代」が6名（13.0％）、「50代以上」が4名（8.7％）と続きました。なお、「10代」と回答した人はいませんでした。

今回の調査では、20代・30代の回答を合わせると36名（78.3％）となり、電話占いの利用が特に活発なのは、恋愛や結婚、仕事、人間関係など、人生の転機を迎えやすい年代であることがうかがえます。

一方で、40代以上の利用者も一定数存在しており、電話占いは特定の世代に限らず、幅広い年代の悩みに寄り添うサービスとして利用されている実態が明らかになりました。

電話占いを利用したくなるのは、どんな瞬間ですか？

電話占いを利用したくなる瞬間（複数回答）[表3: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/47_3_51f3310717ee6ad0ae598a66c1de0ed8.jpg?v=202606171051 ]

※複数回答可（n=46）

電話占いを利用したくなる瞬間、第1位は「孤独や不安を感じたとき」

「電話占いを利用したくなるのは、どのような瞬間ですか」と尋ねたところ、最も多かった回答は「孤独や不安を感じたとき」で21件となりました。次いで、「重要な決断（転職、告白、別れなど）を控えているとき」が20件、「誰にも言えない秘密（複雑な恋愛、人間関係など）を抱えきれなくなったとき」が19件という結果になりました。

また、「悩みがあって、寝られないとき」は15件、「仕事やプライベートで、大きなミスやショックな出来事があったとき」は9件でした。

一方で、「退屈で、誰かと話がしたくなったとき」を選択した人はおらず、電話占いが単なる暇つぶしではなく、深刻な悩みや人生の転機に直面した際の相談先として利用されている実態がうかがえます。

今回の調査からは、電話占いには未来を占うだけではなく、不安な気持ちを整理したり、周囲には打ち明けにくい悩みを吐き出したりする「心の拠り所」としての役割も求められていることが明らかになりました。

対面占いやチャット占いではなく、「電話占い」を利用した一番の理由は？

対面占いやチャット占いではなく、「電話占い」を利用した理由（複数回答）[表4: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/47_4_c94c48968905a1ed78845407fe374c77.jpg?v=202606171051 ]

※複数回答可

電話占いが選ばれる最大の理由は「プライベートな空間で相談できること」

対面占いやチャット占いではなく、電話占いを利用した理由について尋ねたところ、最も多かった回答は「自宅など、誰もいないプライベートな空間で話せるため」で、36件でした。

次いで、「24時間いつでも相談できるため」が20件、「遠方の有名な占い師に相談できるため」が9件となりました。また、「テキスト（文字）ではなく、占い師の声を直接聞きたいため」と回答した人も7件あり、リアルタイムで会話できる電話ならではの安心感や臨場感を重視する傾向もうかがえます。

一方で、「後払いができるため」「その他」と回答した人はいませんでした。利便性や支払い方法よりも、「人目を気にせず相談できること」や「すぐに相談できること」が、電話占いを選ぶ大きな理由になっていることが明らかになりました。

今回の調査結果から、電話占いは単なる占いサービスではなく、誰にも知られずに悩みを打ち明けられる『心理的なハードルの低さ』が支持されていることがわかりました。

電話占いで、相談したジャンルはどれですか？

電話占いで、相談したジャンル[表5: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/47_5_a7e7cad940c9414931e732c44db5b2df.jpg?v=202606171051 ]

電話占いで相談したジャンルは？恋愛関連がトップ

単体の回答数では「仕事」「人生」が各18回答でトップとなりましたが、「恋愛」（17回答）と「複雑な恋愛」（11回答）を合算すると28回答となり、全ジャンルのなかで最多です。

電話占いへの相談は、恋愛・婚活・復縁・不倫といった恋愛全般が中心であることが、今回の調査でも裏付けられた形です。

「仕事」「人生」が恋愛単体と同水準に並んでいる点も注目されます。転職・起業など人生の転機となる局面や、将来への方向性が定まらない時期に、判断の後押しとして電話占いを活用するユーザーが一定数いると読み取れます。

「お金」は9回答、「スピリチュアル」は3回答にとどまりました。前世・除霊・波動修正といった深いスピリチュアル領域への相談は、今回の回答者の中では少数でした。

電話占いは当たっていると感じましたか

[表6: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/47_6_ea8b57aaa7039d1b0db8614e06800d11.jpg?v=202606171051 ]

「とても当たっていた」「やや当たっていた」を合わせると、全体の約61％が電話占いの内容に手応えを感じていました。「どちらとも言えない」が約35％と続き、「当たっていなかった」と答えた方は合計でわずか約4％にとどまっています。

占いの的中度は、担当する占い師との相性や、相談内容との相性によって変わります。「全然当たらなかった」という極端な評価が全体の4％程度に収まっている点は、電話占いの信頼性を示す数字といえるかもしれません。

今後また、電話占いを受けたいと思いますか？

[表7: https://prtimes.jp/data/corp/80834/table/47_7_91f79e32e2f6ea5aa6ec45ca33bd5f32.jpg?v=202606171051 ]

今後の利用意向では、「ぜひ受けたい」「機会があれば受けたい」を合わせると約64％が前向きな回答でした。一度利用した方の6割以上が再利用を検討しているのは、電話占いへの満足度の高さを裏付けています。

中には、満足度が低いから再利用を望まないのではなく、「占ってもらって、助言通りに行動したら悩みが解決した。だから、電話占いがもう必要がなくなった」と話す人もいました。ポジティブな卒業のケースも、数字の裏側には隠れています。

電話占いで「救われた」「人生が変わった」体験談--利用者のリアルな声

「電話占いで救われたエピソード、またはイマイチだった点」を自由回答で尋ねたところ、ポジティブ・ネガティブ双方のリアルな体験が寄せられました。回答の一部を以下にまとめます。

救われた・前向きになれた体験

- DVの続く交際を「別れて良し」と明確に背中を押してもらい、決断できた- 彼氏の仕事環境が変わる時期に自分の存在が関わると示され、待つ希望が持てた- 嫌がらせへの具体的な対処法を提示してもらい、気持ちが楽になった- ハラスメントをする相手が職場で孤立していると知り、受け止め方が変わった- 離婚を考える中で、小さな愚痴まで丁寧に拾ってもらえた時間に救われた- 誰にも話せない悩みを声に出せただけで、孤独感が和らいだ

物足りなかった・改善を望む声

- 鑑定内容が抽象的で、誰にでも当てはまる言葉にとどまった- 時間制のため、核心を話す前にタイムアップになり焦った- 悩みへの具体的な回答が得られず、漠然としたまま終わった

救われたエピソードに共通するのは、「自分ひとりでは出せなかった答えを引き出してもらえた」という点です。一方、満足度が低かったケースでは、鑑定の具体性の不足や時間管理の難しさが課題として挙げられました。担当する占い師との相性が、体験の質を大きく左右すると考えられます。

▼アンケートの全文はこちら(https://sitecreation.co.jp/uranai/denwauranai-soudan/)

統括

- 電話占いの人気ジャンルは「恋愛相談」- 電話占いを利用したくなる瞬間は「孤独や不安を感じたとき」- 電話占いを選んだ最大の理由は「プライベートな空間で話せるため」- 約61％が「とても当たっていた」または「やや当たっていた」と回答

今後も、株式会社サイトクリエーションが提供する情報メディア「占いガイダンス」では、実際の利用者の声や調査データをもとに、占いをより安心して活用できる情報発信やコンテンツ制作に取り組んでまいります。

占いガイダンス

占いガイダンスは、株式会社サイトクリエーション運営の、占い情報サイトです。

当たる占い、信頼できる占い師、悩み解消、恋愛、仕事、家庭、人生に役立つコンテンツを紹介。占いの楽しさをお届けします。

占いガイダンス：https://sitecreation.co.jp/uranai/

株式会社サイトクリエーション

株式会社サイトクリエーションは、愛知県名古屋市のインターネットマーケティング会社です。情報提供サイトの運営や、ホームページ制作代行なども行っております。

株式会社サイトクリエーション：https://sitecreation.co.jp/

アンケート結果の引用について

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