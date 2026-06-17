株式会社FinT、国内最大級マーケティングカンファレンス「マーケティングアジェンダ2026」に登壇

株式会社FinT

株式会社FinT（本社：東京都渋谷区、代表取締役：大槻 祐依、以下「FinT」）は、2026年6月2日（火）から4日（木）に開催された国内最大級のマーケティングカンファレンス「マーケティングアジェンダ2026」に参加し、SNSソリューション事業部長・熊谷聰威が登壇しました。

◼︎ マーケティングアジェンダ2026について

「マーケティングアジェンダ」は、マーケティング責任者や経営者層が一堂に会するカンファレンスです。2026年のテーマは「マーケター進化論」。

テクノロジーが急速に進化する時代において、「消費者のインサイトを捉え、価値をつくり届け、行動変容を促す。」というマーケティングの本質をもとに、マーケターが意志を持って自らをアップデートし続けることの重要性を問う場として開催されました。

◼︎ 登壇セッションの概要

熊谷は、SNS施策を売上へと結びつけるためのFinTのアプローチについて語りました。特に、レッドオーシャン化するSNS×AI時代において、事業成果に繋がる考え方や事例を交えたメソッドを紹介しました。

・レッドオーシャン化するSNS市場における課題提起

SNS広告市場の競争激化により、クリエイター起用単価の上昇や視聴率の低下が進んでいます。また、指標設計の乱雑さから、SNS施策が売上に与える影響や事業成長を促進する要因が見えにくいという課題も浮上しています。

さらに、ユーザーのリテラシー向上により、表面的なPR投稿やAIクリエイティブが避けられる傾向が強まっています。

・潜在インサイトと売上連動KPI設計で、再現性を持って事業成果に繋げる

FinTは、「AIでは捉えられない潜在インサイトに基づいた話題化モデル」と「売上連動型のKPI設計」が今後より重要になると考えています。

当社の独自理論「IMPの科学」を駆使し、SNS施策を可視化。自社メディア「Sucle」やプロダクト「cococre」を活用した「文脈→型化→波及」の拡散モデルを実行し、再現性を持って売上に繋げています。

登壇では、実際の支援事例をもとに売上データ分析による指標設計から施策実行・成果検証までの一連のプロセスを解説。SNS施策が大手小売店への配荷決定や大幅な販売増といった事業成果に直結した実績も紹介しました。

◼︎ 登壇者プロフィール

株式会社FinT

SNSソリューション事業部 事業部長

熊谷聰威

早稲田大学在学中に株式会社サイバー・バズにてSEOメディアのインターン責任者を経験後、FinTに新卒入社。

入社後は新規事業の立ち上げ、最年少マネージャー就任を経て、現在は現在はSNSソリューション事業部長として国内事業の戦略策定・組織マネジメントを担う。

SNSを起点にクライアントの事業成果を最大化する支援を行う。

▼お問い合わせはこちらから

https://fint.co.jp/contact

■ 会社概要

会社名：株式会社FinT

代表者：大槻 祐依

本社所在地：〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1丁目18－14 恵比寿ファーストスクエア12階

会社サイト：https://fint.co.jp/

(1) SNSを起点としたマーケティング支援事業（https://fint.co.jp/snsmarketing(https://fint.co.jp/snsmarketing)）

食品/飲料・美容・IT/インターネットサービス・金融など幅広い分野の累計400社以上（2024年9月時点）のクライアントに対し、SNSを起点とした戦略設計から実行・効果測定まで一貫してサポート。オンライン施策にとどまらず、オフラインイベントやOOH連動も含めた統合的なマーケティング支援を提供しています。

▼ 主なサービス

・インフルエンサーマーケティング支援（https://fint.co.jp/influencermarketing）

マイクロからメガまで幅広いサイズのクリエイターに対応。インサイト分析を起点とした企画設計からクリエイター選定・コンテンツ制作・効果検証まで一貫してサポートします。

・VTuberマーケティング支援（https://fint.co.jp/service/vtubermarketing）

VTuber選定・企画立案から、ライブ配信・コラボ施策のアサインにとどまらず、限定ノベルティ制作やSNSキャンペーンなど複合的な施策を組み合わせた統合的なサポートを行います。

・SNSフィルムレーベル「FinTheater」（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000159.000044523.html）

「想いを物語に、物語を心に。」をコンセプトとするSNSフィルムレーベル。縦型ショートドラマをはじめとする短尺動画制作を手がけ、ブランドのメッセージをナラティブとして届けます。

・自社プロダクト「cococre」

招待クリエイターのみが参加できる自社プロダクト。高品質なUGC動画をインフルエンサー施策比でコストを抑えながら大量創出します。

(2) 女性向けSNSメディア「Sucle」の運営事業（https://fint.co.jp/sucle(https://fint.co.jp/sucle)）

「毎日に、ときめきをひとさじ。」をコンセプトに、ファッションやコスメなど"流行の0.5歩先"のトレンドを発信する、総フォロワー100万人を超える女性向けSNSメディアです。現在はメディアとしての枠を超え、ユーザーの生活により深い価値提供ができるサービスとして進化しています。

Sucle Instagramアカウント：https://www.instagram.com/sucle_

(3) ASEAN進出マーケティング事業（https://fint.co.jp/service/asean(https://fint.co.jp/service/asean)）

ベトナム・タイに現地法人を持ち、日系・現地企業向けにSNSを起点としたマーケティング戦略の立案から実行までトータルサポートします。現地市場のインサイトと、FinTが国内で培ったノウハウを組み合わせ、進出国でのブランド認知拡大・購買転換を支援しています。