【SNSで反響】就活プロダクトPORTキャリアがお笑い芸人やインフルエンサーなど著名人の就活経験に迫るキャリアインタビュー連載を本格始動

ポート株式会社

ポート株式会社（代表取締役社長：春日 博文、所在地：東京都新宿区）が運営する、キャリア形成支援プロダクト「PORTキャリア」は、人気クリエイターやインフルエンサーが自身の「就職活動」や「キャリアの分岐点」について赤裸々に語る、特別インタビュー連載企画を本格始動したことをお知らせいたします。

■ 公開中の就活インタビュー記事

本連載では、就活・キャリアにおける成功談だけでなく、挫折や失敗、当時のリアルな感情に焦点を当てています。すでに公開中の記事は、SNS（XやInstagram等）を通じて数多くの共感や感想が寄せられており、X（旧Twitter）等のSNS関連投稿の総インプレッション数は約20万回を突破しています。（※2026年6月時点）

■土佐兄弟（お笑いコンビ・ワタナベエンターテインメント所属）

・1記事目：「就活あるある」の土佐兄弟が「就活こそアドリブするな」と語ったワケ(https://www.theport.jp/portcareer/article/253019/)

┗人気お笑いコンビ・土佐兄弟が、自身の面接失敗エピソードを赤裸々告白！ 「就活にアドリブは通用しない。圧倒的な準備こそがすべて」と断言する必見のインタビュー第1弾。

・2記事目：【土佐兄弟と就活】退職を決断したドロップキック──「見てくれている人は必ずいる」と語る二人の現在地(https://www.theport.jp/portcareer/article/253687/)

┗安定を捨て、芸人の道へ！ 兄・卓也の壮絶な脱サラ秘話とともに、「不合格が続いても、絶対に見てくれている人がいる」と悩める就活生の背中を強烈に押す魂の第2弾。

・3記事目：【土佐兄弟と就活】明日からハンバーガー屋をやってもいい──「人」軸で考える企業の選び方(https://www.theport.jp/portcareer/article/255794/)

┗無意味な“就活マウント”を一刀両断！ 「仕事内容以上に『誰と働くか』が究極の充実を生み出す」と、土佐兄弟ならではのブレない企業選びの軸を熱弁する注目の第3弾。

・4記事目：【土佐兄弟と就活】あるあるネタが生まれた日。「いじわるな面接官の私服はダサがち」で乗り切る就活術(https://www.theport.jp/portcareer/article/257986/)

┗大人気「あるあるネタ」の誕生秘話がここに！ 理不尽な面接官も笑いに変える最強の就活ハックと、全就活生へ向けた胸が熱くなる本気のエールで締めくくる最終回。

■ 天竜川ナコン（ラッパー・YouTuber・ブロガー）

・1記事目：「就活は運ゲー」。現実チャンネル・天竜川ナコンがそれでも就活をやり切れた理由(https://www.theport.jp/portcareer/article/254993/)

┗就活特有の同調圧力や理不尽に苦しむ学生へ。心を壊さずに最後まで歩き切るための“生存戦略”を語り尽くす必見の第1弾。

・2記事目：2度の留年、友達ゼロ人、34歳でラッパー。「やらなかった人生を見たくない」天竜川ナコンの生き方(https://www.theport.jp/portcareer/article/256536/)

┗2度の留年と孤独な学生時代、そして34歳でのラッパー転身。「やらなかった人生への恐怖」を原動力に、世間のレールから外れても自分が納得する選択を掴み取るまでの軌跡に迫る第2弾。

・3記事目：就職したら創作はできない？ 天竜川ナコンが「消えてしまう火ならそれまで」と語った真意(https://www.theport.jp/portcareer/article/258183/)

┗「就職したら表現活動ができなくなる」という悩みに直球回答！ 会社員と表現者を両立してきた天竜川ナコンだからこそ語れる、シビアな仕事×創作観を紐解く第3弾。

・4記事目：「現実チャンネル」誕生秘話。天竜川ナコンが「やりたいことがない」あなたに伝えたいこと(https://www.theport.jp/portcareer/article/259067/)

┗人気チャンネル誕生の裏にあったのは「周りの目を気にしない」というスタンスだった──。やりたいことが見つからず焦る就活生へ、見栄や世間体を捨てて自分の純粋な本音と向き合うためのヒントを語り尽くす最終回。

■よこちるどれん（ファッションインフルエンサー）

・1記事目：ファッションインフルエンサー「よこちるどれん」に就活着こなし相談！ スーツはこう着る(https://www.theport.jp/portcareer/article/255681/)

┗「スーツを着たくない」という就活生の悩みに正面からアドバイス！ 制限されたルールの中でこそ自分を最高に表現できる、ワクワクが止まらない「就活着こなし術」の極意を伝授する連載第1弾。

・2記事目：叫べないから服を着た。「よこちるどれん」が服と歩んだ独立までのランウェイ(https://www.theport.jp/portcareer/article/257202/)

┗伊勢丹からコム・デ・ギャルソン、そして独立へ！ 「服は声の代わりだった」と語るよこちるどれんの、ファッションへの愛と情熱に満ちたキャリアの軌跡を辿る第2弾。

・3記事目：「まずは働こ」。クリエイター・よこちるどれんが「好き」と「安定」の二兎を追えた理由(https://www.theport.jp/portcareer/article/258171/)

┗「好きを仕事にしてもいい？」に本音でアンサー。「好き」と「安定」の最強の両立術から副業のリアルまで、未来を切り拓く実践的なキャリア戦略を徹底的に語り尽くす第3弾。

・4記事目：「何者かになりたい」を抜け出せ──よこちるどれんが「『知る力』こそ就活に必要」と断言した理由(https://www.theport.jp/portcareer/article/259966/)

┗大反響「よこちるどれん」の連載最終回！ 「おしゃれになりたい」の裏に隠された本当の欲求を暴き、「何者かになる」という呪縛から抜け出して自分を存分にアピールする最強のコミュニケーション術を大公開！

■アケガラス・King Boy（お笑い芸人・吉本興業所属）

・1記事目：「どんな曲もHIPHOP感出す男」King Boyの就活論。「面接で自分を偽るのはフェイクじゃない」(https://www.theport.jp/portcareer/article/256145/)

┗SNSで大バズり中のアケガラス・King Boyが登場！「面接で自分を偽るのはフェイクじゃない」と就活生の固定概念を壊す、バイブス満タンのインタビュー第1弾。

・2記事目：「居場所も言葉もなかった」。アケガラス・King Boyがマイクの前に辿り着いた理由(https://www.theport.jp/portcareer/article/257381/)

┗孤独な幼少期から、King Boyはいかにしてマイクの前に辿り着いたのか？ 知られざるルーツと、己の道を泥臭く切り拓いてきた壮絶な生き様に迫る連載第2弾。

・3記事目：「好き」がやれていれば「嫌い」も仲良し。King Boy流・やりたいならやっちゃえ仕事論(https://www.theport.jp/portcareer/article/258162/)

┗好きなことを貫けば嫌いなことも愛せる！ 「やりたいならやっちゃえばいい」と将来への不安を吹き飛ばす、圧倒的ポジティブなKing Boy流・仕事論が炸裂する注目の連載第3弾。

・4記事目：「迷ったときこそ皿を洗え」。アケガラス・King Boyの再出発を支えた自己分析術(https://www.theport.jp/portcareer/article/259641/)

┗「行き詰まったら皿を洗え！ 迷ったら深夜の神社へ行け！」就活生の悩みを解決する、King Boy流の超実践的・自己分析術を大公開！ 挑戦が怖いと悩む人へ向けた熱いエール満載の、魂の連載最終回。

※PORTキャリアでは、今後も様々なクリエイターのインタビュー記事を順次公開予定です。今後の連載記事を素早くチェックしたい方は「優先ソース」を設定いただくのがおすすめです（所要時間：30秒）

▼優先ソースを設定する(https://www.google.com/preferences/source?q=https://www.theport.jp/)

■本企画の背景と目的

価値観が多様化する現代において、「新卒で入社し、ひとつの会社で定年まで勤め上げる」という従来のキャリアモデルだけでなく、独立、起業、フリーランス、クリエイターなど、選択肢は無限に広がっています。一方で、多くの就活生が「周りと同じように就活をしなければならない」「自分だけの強みが見つからない」という悩みを抱えています。

そこでPORTキャリアは、現在第一線で活躍し、独自の道を歩んでいるクリエイターたちにフォーカス。彼らが過去にどのような就職活動をおこない、何に悩み、なぜ今のキャリアを選んだのか。その「飾らないリアルな体験談」をお届けすることで、就活生の視野を広げ、納得感のあるキャリア選択の一助となることを目的として本企画をスタートいたしました。

■ PORTキャリアについて

「PORTキャリア」は、就職・転職活動における情報の非対称性を解消し、納得感のあるキャリア選択を支援するプロダクトです。年間累計800万人以上のユーザーに利用されており、専門性の高い記事や就活Q＆Aを通じて、一歩先を行くキャリア形成をサポートしています。

■会社概要

■ポート株式会社

所在地 ：東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー5F

代表者 ：代表取締役社長CEO 春日博文

設 立 ：2011年4月

資本金 ：38百万円(2026年3月末時点)

URL ：https://www.theport.jp/

■主な運営サービス

≪人材領域≫

就活会議

https://syukatsu-kaigi.jp/

キャリアパーク

https://careerpark.jp/

キャリアパーク！就職エージェント

https://careerpark-agent.jp/

PORTキャリア

https://www.theport.jp/portcareer/

みん就

https://www.nikki.ne.jp/

就活の未来

https://shukatsu-mirai.com/

イベカツ

https://evekatsu.com/

HR戦略コンサルティング

https://www.theport.jp/port-hr/lp/

≪エネルギー領域≫

エネチョイス

https://enechoice.jp/

≪新規領域≫

マネットカードローン

https://ma-net.jp/card-loan

■本件に関する報道関係のお問い合わせ先

ポート株式会社：広報担当 諏訪

コーポレートサイト：https://www.theport.jp/

E-mail：pr@theport.jp

TEL：03-5937-4701