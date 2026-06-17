高価買取 おたからや、福岡・京都・愛知・静岡・新潟へ直営店7店舗オープン！｜2026年6月22日開店

株式会社いーふらん

株式会社いーふらん（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：鹿村大志。以下、「当社」という）は、2026年6月22日に福岡・京都・愛知・静岡・新潟へ直営店7店舗を新規出店いたします。当社は現在、世界1,830店舗以上（2026年6月現在）を展開しており、今回の7店舗出店によりさらなるエリア拡充を図ります。衣替えや初夏の整理に合わせて自宅を見直す方が増えるこの時期、貴金属・ブランド品・宝飾品など手元の品の価値を改めて確認されたいお客様に向け、より身近な場所での買取サービスを提供してまいります。

｜梅雨の季節にお家すっきり＆お財布潤う！6月に「おたからや」で売るべき3つの品物

6月22日オープン・おたからや フィールクオリテ上社店・イメージ画像

「これ、どうしようかな…」と、ご自宅に眠らせたままのお宝はありませんか？

衣替えや初夏の準備が進む「6月」こそ、手元にあるものの価値を確かめ、賢く現金化する絶好のチャンスです。

１.「貴金属」：世界情勢の緊迫化に伴う金相場の歴史的高騰

不透明な世界情勢を背景に、安全資産とされる金の需要が世界的に増大し、金買取相場が大変高い水準で推移しています。お持ちの貴金属の価値が予想以上に高まっている可能性があるため、まずは査定を行い価値を確かめておくことが重要です。

【2026年6月の金相場に対する専門家コメントはコチラ】

・https://www.otakaraya.jp/gold/gold-expert-archive/2026-6/

２.「ブランドバッグ」： 6月の衣替え・シーズンに合わせた自宅の整理

6月は雨が多く、おうち時間が増え、片付けが進む時期です。長年クローゼットに眠っていたブランドバッグや、衣類などをすっきり整理し、生活資金や夏のレジャー資金に換える方が非常に増えています。

３.「腕時計・アクセサリー」：梅雨時期の「湿気・劣化リスク」を回避するタイミング

日本の梅雨独特の高湿度環境は、時計の内部結露、貴金属のくすみ、革製品のベタつきやカビなど、保管しているだけでお品物の品質を低下させるリスクがあります。状態が劣化して査定額が下がってしまう前に、今この瞬間に売却することが賢い選択となります。





｜2026年6月22日オープン 直営7店舗のご案内

おたからや 春日店（福岡県春日市）｜2026年6月22日オープン

福岡県春日市へ路面店として出店いたします。付近にはスーパーマーケットや大手家電量販店などもあり、お買い物に合わせてお立ち寄りいただきやすい立地です。ブランド品・貴金属・宝飾品等々お値段が気になるものがございましたら、ぜひお持ちください。

住所： 福岡県春日市下白水北3丁目82-1

アクセス：https://maps.app.goo.gl/9dugegfaDNByiZKD8

※市バス「下白水北3丁目」 バス停より徒歩約1分

※県道56号線春日横断通り沿い「下白水」交差点角

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/kasuga/





おたからや 伏見店（京都府京都市伏見区）｜2026年6月22日オープン

京都市伏見区へ路面店として出店いたします。国道沿いの立地で、専用駐車場も完備しており、お車でのアクセスも良好です。ブランド品・貴金属・宝飾品等々多種多様なお品物の査定機会を創出いたします。

住所：京都府京都市伏見区下鳥羽広長町124

アクセス：https://maps.app.goo.gl/ayYpKPTpifhW1e6U9

※各路線バス「国道大手筋」 バス停より徒歩約2分

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/fushimi/





おたからや フィールクオリテ上社店（愛知県名古屋市）｜2026年6月22日オープン

愛知県名古屋市のフィールクオリテ上社店へ出店いたします。名古屋市名東区の生活を支えるスーパーマーケット内の立地で、専用駐車場も完備しているため、お車でお越しいただきやすい環境です。 なお、こちらの店舗では軍用品・ナイフ・刀剣類の買取はご対応いたしかねますので、ご了承ください。

住所：愛知県名古屋市名東区社台3丁目267 フィールクオリテ上社店 2階

アクセス：https://maps.app.goo.gl/McTCWgPy8yYnMA1R6

※名古屋市営地下鉄 東山線「上社駅」4番出入口より徒歩約7分

営業時間：10:00～21:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/fq-kamiyashiro/





おたからや 稲沢ハーモニーランド店（愛知県稲沢市）｜2026年6月22日オープン

愛知県稲沢市の稲沢ハーモニーランドへ出店いたします。家電量販店やホームセンターなども展開している、大型ショッピングモール内の立地で、稲沢市内のお客様のニーズにお応えします。

住所：愛知県稲沢市稲島5丁目2 稲沢ハーモニーランド 敷地内

アクセス：https://maps.app.goo.gl/gZmbU1YwcniP1foPA

※i-バス「大和団地」バス停より徒歩約10分

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/inazawa-hl/





おたからや 春日井インター店（愛知県春日井市）｜2026年6月22日オープン

愛知県春日井市へ路面店として出店いたします。国道沿いの立地で、専用駐車場も完備しており、お車でのアクセスも良好です。ブランド品・貴金属・宝飾品等々多種多様なお品物に対応しておりますので、お値段が気になるものがございましたら、ぜひお持ちください。

住所：愛知県春日井市東野町6丁目19-7

アクセス：https://maps.app.goo.gl/gxzZfuMFD1iKMCsu6

※市バス「春日井インター西」バス停すぐ

※国道19号線沿い「春日井インター西」交差点角

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/kasugai-inter/





おたからや 榛原店（静岡県牧之原市）｜2026年6月22日オープン

静岡県牧之原市へ路面店として出店いたします。飲食店などが多く立ち並ぶ国道沿いの立地で、専用駐車場も完備しており、お車でのアクセスも良好なお店です。ブランド品・貴金属・宝飾品等々多種多様なお品物に対応しておりますので、お値段が気になるものがございましたら、ぜひお持ちください。

住所：静岡県牧之原市細江2159-6

アクセス：https://maps.app.goo.gl/DBw9X9N3Lg23Mj216

※静鉄バス「根松牧之原警察署入口」 バス停 下車すぐ

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/haibara/





おたからや 原信巻店（新潟県新潟市）｜2026年6月22日オープン

新潟県新潟市の原信巻店へ出店いたします。地域の皆様に愛されるスーパーマーケット内の立地で、専用駐車場も309台完備しており、お車でもご来店いただきやすい環境です。ブランド品・貴金属・宝飾品等々多種多様なお品物の査定を承ります。

住所：新潟県新潟市西蒲区赤鏥330-1 原信巻店 敷地内

アクセス：https://maps.app.goo.gl/1L2E73P26HAY88Ne6

※各路線バス「メディカルセンター病院前」バス停より徒歩約8分

営業時間：10:00～19:00

店舗詳細：https://www.otakaraya.jp/shop/hs-maki/





｜高価買取 おたからやが選ばれる理由

世界1,830店舗以上展開の実績と買取ノウハウ

高価買取 おたからやは2006年のFC展開開始以来、世界中への出店を続け、2026年6月現在で1,830店舗以上を展開しています。長年にわたる豊富な買取実績と、専門トレーニングを受けた査定員が一点一点丁寧に査定します。ブランド品・金製品・宝飾品・時計など、専門性の高いジャンルでも確かな目利き力でお客様に納得感のある価格をご提示します。

金・ブランド品・宝飾品・時計買取など幅広いジャンルに対応

おたからやが取り扱う品目は多岐にわたります。金（インゴット・アクセサリー・金歯・金貨など）をはじめ、ルイ・ヴィトン・シャネル・エルメスなどのブランドバッグ・財布、ロレックス、パテック フィリップ、オメガ、カルティエなどの高級腕時計（時計買取）、ダイヤモンド・ルビー・エメラルドなどの宝飾品、着物・帯、切手・金券、骨董品・美術品など、幅広いジャンルをカバーしています。「こんなものも売れるの？」と思う品でも、まずは査定にお持ちください。

査定無料・即日現金化で安心してご利用いただけます

高価買取 おたからやの査定は完全無料です。査定にお越しいただいても、必ずしも売却いただく必要はありません。査定結果をお伝えした後、売却するかどうかはお客様ご自身でご決断いただけます。「金買取の相場を他の店と比較してから決めたい」というお客様のご要望にも柔軟に対応しており、その上で売却にご納得いただいた場合は、その場で現金にてお支払いするため、安心してご利用いただけます。

｜高価買取 おたからやについて

おたからやは、ブランド品・貴金属・骨董品等の高価買取店で、世界1,830店舗以上（2026年6月現在）を展開し、業界トップクラスの店舗数を誇ります。

金・貴金属製品をはじめ、ダイヤモンド等の宝石、ブランド時計、ブランドバッグ、切手、古銭、金券など多種多様な商品の買取に対応しております。

おたからや公式サイト：https://www.otakaraya.jp/

電話番号：0120-555-600（受付時間：9：00～19：00 年中無休）

｜株式会社いーふらんの概要

社名：株式会社いーふらん

設立：2000年3月

代表取締役会長：渡辺喜久男

代表取締役社長：鹿村大志

所在地：〒220-6115 神奈川県横浜市西区みなとみらい2丁目3番3号 クイーンズタワーB 15階

ホームページ：https://e-fran.jp/

事業内容：リユース事業、高級宝飾・時計・地金商「おたからや」、ヘルスケア事業「フィットネス&ストレッチ 健康の森」、ゴルフ事業「E-swing-PREMIUM-」、フランチャイズ事業、オークション事業、不動産事業、マリン事業、観光バス事業

｜本件に関するお問い合わせ窓口

株式会社いーふらん

執行役員 兼 広告戦略本部 広告戦略部 部長 ：八重倉 開

TEL：045-330-4410