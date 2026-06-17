【経営者向けセミナー】スモールM&A3つの分かれ目を解説する経営者向けセミナーを7/8(水) 17時から開催

株式会社M&Aナビ

M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、2026年7月8日（水）17:00より、中小企業のオーナー経営者を対象とした無料オンラインセミナー「スモールM&A 3つの分かれ目 社長ひとりでも売れる会社、黒字でも売れない会社」を開催します。当社企業情報部 部長の森永 和憲が登壇し、同じ規模・業績でも「売れる会社」と「売れない会社」に分かれる差を、現場で見てきた「3つの分かれ目」として実例ベースで整理します。

開催概要

セミナーに申込む（無料） :https://ma-navigator.com/seminars/event_018/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event018- 開催日時：2026年7月8日(水) 17時00分~17時30分- 開催形式：ウェビナー形式（オンライン配信を行います）- 配信ツール：ZOOM（ウェビナーモードで配信いたします。）- 定員 ：定員なし- 登壇者 ：森永 和憲（株式会社M&Aナビ 企業情報部 部長）- 参加費 ：無料

【ご留意事項】

*経営者の方限定となります。

*同業の方は参加をお断りする場合がございます。

*オンライン配信は顔出し声出し無しでご参加いただけます。

*本セミナーは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。

登壇者のご紹介

株式会社M&Aナビ 企業情報部 部長 森永 和憲

年商1～5億円・従業員10名前後の会社を中心とした、いわゆる「スモールM&A」の支援に特化。累計の支援件数は100社以上、10数件の成約を担当してきた。

決算書の整理から買い手との相性の見極め、譲渡後の従業員への配慮まで、小さな会社ならではの論点に一貫して向き合っている。「売ると決めていない段階の壁打ち」からの伴走を強みとする。

セミナー開催の背景

「うちみたいな小さな会社に、買い手なんて出てくるのか」--

年商数億円規模のオーナーから、私たちは何度もこの言葉を聞いてきました。

結論から言えば、社長おひとりの会社でも買い手が見つかるケースは珍しくありません。

ただ現場では、同じような規模でも、すんなり買い手が見つかる会社と、黒字なのに途中で話が止まる会社に、はっきり分かれます。

その差は運でも業種でもなく、多くの場合「事前にどこまで整理できているか」--

現場で繰り返し見てきた3つの分かれ目です。

本セミナーでは、スモールM&A（年商1～5億円・従業員10名前後）の支援に特化した現役アドバイザーが、現場で実際に見てきた「3つの分かれ目」と、その整え方を30分で整理します。

「まだ売ると決めたわけではない」「情報収集の段階」という方も歓迎します。

むしろ、その段階で知っておくことに意味のある内容です。

こんな方におすすめ

セミナーに申込む（無料） :https://ma-navigator.com/seminars/event_018/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event018- 年商5億円以下・従業員10名前後の会社を経営している- 「うちの規模でも売れるのか」を一度確かめてみたい- 会社の経理や取引が、社長個人とほぼ一体になっている- 自分が抜けたら会社が回らない、という自覚がある- 「いつかは売却も」と思いつつ、何から手をつけるか決まっていない- 周りにM&Aのことを相談できる相手がいない

【会社概要】

"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"

会社名：株式会社M&Aナビ

所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階

代表取締役社長：瀧田 雄介

会社HP：https://corp.ma-navigator.com/

M&Aナビ：https://ma-navigator.com/

M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/