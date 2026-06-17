【経営者向けセミナー】スモールM&A3つの分かれ目を解説する経営者向けセミナーを7/8(水) 17時から開催
M&Aテクノロジーを展開する株式会社M&Aナビ（本社：東京都品川区、代表取締役：瀧田 雄介、以下「当社」）は、2026年7月8日（水）17:00より、中小企業のオーナー経営者を対象とした無料オンラインセミナー「スモールM&A 3つの分かれ目 社長ひとりでも売れる会社、黒字でも売れない会社」を開催します。当社企業情報部 部長の森永 和憲が登壇し、同じ規模・業績でも「売れる会社」と「売れない会社」に分かれる差を、現場で見てきた「3つの分かれ目」として実例ベースで整理します。
セミナーに申込む（無料） :
https://ma-navigator.com/seminars/event_018/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event018
開催概要- 開催日時：2026年7月8日(水) 17時00分~17時30分
- 開催形式：ウェビナー形式（オンライン配信を行います）
- 配信ツール：ZOOM（ウェビナーモードで配信いたします。）
- 定員 ：定員なし
- 登壇者 ：森永 和憲（株式会社M&Aナビ 企業情報部 部長）
- 参加費 ：無料
【ご留意事項】
*経営者の方限定となります。
*同業の方は参加をお断りする場合がございます。
*オンライン配信は顔出し声出し無しでご参加いただけます。
*本セミナーは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の税務・法務に関する助言ではありません。
登壇者のご紹介
株式会社M&Aナビ 企業情報部 部長 森永 和憲
年商1～5億円・従業員10名前後の会社を中心とした、いわゆる「スモールM&A」の支援に特化。累計の支援件数は100社以上、10数件の成約を担当してきた。
決算書の整理から買い手との相性の見極め、譲渡後の従業員への配慮まで、小さな会社ならではの論点に一貫して向き合っている。「売ると決めていない段階の壁打ち」からの伴走を強みとする。
セミナー開催の背景
「うちみたいな小さな会社に、買い手なんて出てくるのか」--
年商数億円規模のオーナーから、私たちは何度もこの言葉を聞いてきました。
結論から言えば、社長おひとりの会社でも買い手が見つかるケースは珍しくありません。
ただ現場では、同じような規模でも、すんなり買い手が見つかる会社と、黒字なのに途中で話が止まる会社に、はっきり分かれます。
その差は運でも業種でもなく、多くの場合「事前にどこまで整理できているか」--
現場で繰り返し見てきた3つの分かれ目です。
本セミナーでは、スモールM&A（年商1～5億円・従業員10名前後）の支援に特化した現役アドバイザーが、現場で実際に見てきた「3つの分かれ目」と、その整え方を30分で整理します。
「まだ売ると決めたわけではない」「情報収集の段階」という方も歓迎します。
むしろ、その段階で知っておくことに意味のある内容です。
セミナーに申込む（無料） :
https://ma-navigator.com/seminars/event_018/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=event018
こんな方におすすめ- 年商5億円以下・従業員10名前後の会社を経営している
- 「うちの規模でも売れるのか」を一度確かめてみたい
- 会社の経理や取引が、社長個人とほぼ一体になっている
- 自分が抜けたら会社が回らない、という自覚がある
- 「いつかは売却も」と思いつつ、何から手をつけるか決まっていない
- 周りにM&Aのことを相談できる相手がいない
【会社概要】
"テクノロジーを活用し、すべての経営者に自由なM&Aを"
会社名：株式会社M&Aナビ
所在地：東京都品川区北品川1丁目8番12号5階
代表取締役社長：瀧田 雄介
会社HP：https://corp.ma-navigator.com/
M&Aナビ：https://ma-navigator.com/
M&A・事業承継コラム：https://ma-navigator.com/columns/