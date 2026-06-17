朝まで「適温」と「さらっと感」が続く。Gorilla Sleepより、調温×除湿を叶える寝具「フェーズX」クールケット＆敷きパッドが登場。

株式会社ロウダン

本シリーズは、熱帯夜による寝苦しさや寝汗、布団の中の不快なジメジメ感といった「夏の睡眠ストレス」を徹底的に解消するため、温度と湿度の両面からアプローチする高機能ひんやり寝具です。

「フェーズX」シリーズが実現する、一晩中つづく快適さの秘密

接触冷感・調温・吸湿という3つの素材特性を融合。寝汗や熱がこもりやすい体まわりの環境をコントロールし、理想的な睡眠環境を自動でキープします。

1. 適温でひんやりが持続する心地よさ「アイスシルク」

肌に触れる表地には、優しく潤うようなヒンヤリ感の「アイスシルク（Q-max 0.45）」を採用。まるでシルクのように滑らかで上質な肌触りで、寝返りを打つたびに心地よいひんやり感が戻ります。

2. 「PCM調温素材」が温度変化をコントロール

温度変化に応じて吸熱と放熱を繰り返すハイテク素材「PCM」を搭載。体から出る余分な熱を吸収し、冷えすぎを抑えながら「人間が最も快適だと感じる適正温度」を朝までキープします。

3. 商品特性に合わせた「強力な吸湿素材」で布団の中のムレを解消

寝苦しさの大きな原因となる「ジメジメとした湿気」を抑えるため、それぞれのアイテムの特性に合わせた最適な除湿・吸湿素材を採用しています。

ケット

中材に、分子レベルで湿気をしっかり捕まえて保持する高機能な「アクリレート綿」を使用。湿気をただ通す（スルーする）だけの一般的な素材とは異なり、寝汗や目に見えない不快な湿気をしっかりキャッチして寝床内の湿度を適切にコントロールします。汗のベタつきや寝苦しいムレを根本から軽減し、ふんわりと軽やかな掛け心地のまま、朝までサラッと快適な睡眠環境をキープします。

敷きパッド（除湿センサー付き）

背中側に熱や湿気がこもりやすい特性を考慮し、敷きパッド全面が丸ごと除湿体となるよう「シリカゲル」を内蔵。空気中の湿気を無数の微細な穴に引き寄せ、表面と細孔内にしっかり保持することで、寝汗によるムレやベタつきを徹底的に防ぎます。さらに、湿気の状態を目で見て確認できる「除湿センサー」付きのため、天日干しをするタイミング（干し時）が一目でわかります。

■取り扱いショップ

・BlueBloodショップ本店

【ケット】https://blueblood.shop/c/item/110-0002

【敷きパッド】https://blueblood.shop/c/item/110-0001

・Coolzon楽天市場店

【ケット】https://item.rakuten.co.jp/coolzon/110-0002/

【敷きパッド】https://item.rakuten.co.jp/coolzon/110-0001/

・眠りを研究するBlueBlood公式ショップYahoo!ショッピング店

【ケット】https://store.shopping.yahoo.co.jp/coolzon/110-0002.html

【敷きパッド】https://store.shopping.yahoo.co.jp/coolzon/110-0001.html

会社概要



会社名：株式会社ロウダン

代表取締役社長：志水孝至

所在地：〒486-0904愛知県春日井市宮町2丁目2-6

メール:blueblood@roudan.co.jp

事業内容：寝具製造卸売業

事業内容



1.商品企画・製造(オリジナル商品)

2.オリジナル寝具商品の卸売り販売

(テレビ通販・ホテル・旅館・整骨院・フィットネスジム 等)

3.オンラインショップ販売

(自社サイト・楽天市場・ヤフーショッピング・Amazon他)