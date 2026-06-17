敏感肌市場の新たな攻略層「不安_潜在層」を可視化。女性5,161人データをもとにレポート発刊

株式会社アイピーコーポレーション

株式会社アイピーコーポレーションは、女性5,161人の美容・健康領域データをもとに、敏感肌市場を「自覚_顕在層・不安_潜在層・NOT層」の3区分で整理したマーケティングレポート『敏感肌市場の再定義』を発刊しました。

本レポートでは、敏感肌を「敏感肌と自覚している人」だけで捉えるのではなく、敏感・過敏への不安や、乾燥・毛穴・皮脂・肌荒れなどの関連悩みを持つ層まで含めて分析しています。商品企画、広告訴求、LP改善、販促提案に活用できるよう、市場規模、年代別特徴、悩みの入口、訴求テーマを整理しています。

敏感肌は、自己認識ベースで22.9％に達する主要肌タイプ

生活者が自分の肌をどのように認識しているかを見ると、「敏感肌」は22.9％を占めました。これは「ふつう肌」27.4％に次ぐ水準であり、「ドライでオイリーな混合肌」18.5％、「エイジング肌」12.1％、「ドライ肌」11.5％などを上回っています。

この結果から、敏感肌は一部の限られた人の悩みではなく、生活者に広く認識された主要な肌タイプのひとつであることがわかります。

自覚している敏感肌だけでは、市場機会を捉えきれない

一方で、敏感肌市場は「敏感肌と自覚している人」だけでは捉えきれません。

本レポートでは、自己認識としての敏感肌に加え、「肌の敏感・過敏が気になるか」という意識も掛け合わせ、生活者を以下の3区分に分類しました。

- 自覚_顕在層：敏感肌の自覚があり、かつ敏感・過敏を気にしている層- 不安_潜在層：敏感肌を自覚しているが強く気にしていない層。または敏感肌の自覚はないが敏感・過敏への不安を持つ層- NOT層：敏感肌の自覚がなく、敏感・過敏も気にしていない層

分析の結果、自覚_顕在層は全体の10.2％にとどまる一方、不安_潜在層は38.7％、推計約1,656.9万人規模となりました。自覚_顕在層と不安_潜在層を合わせた提案余地は、約2,093万人規模に達します。

不安_潜在層は、敏感肌市場拡張の中核ターゲット

不安_潜在層は、敏感肌を明確に自覚していない、または深刻な悩みとして捉えていない一方で、乾燥・毛穴・皮脂・肌荒れ・肌負担感など、敏感肌的な悩みを抱える層です。

この層に対しては、「敏感肌向け」という言葉を前面に出すだけではなく、生活者が日常的に感じている具体的な悩みから接続することが重要です。

たとえば、若年層では毛穴・ニキビ・皮脂ゆらぎ、25-34才では乾燥・毛穴・皮脂、35-44才では毛穴・乾燥・初期エイジング、45才以降では低刺激エイジングや肌印象維持といった形で、年代によって反応しやすい入口が変化します。

本レポートでわかること

本レポートでは、敏感肌市場を「自覚_顕在層・不安_潜在層・NOT層」の3区分で整理し、市場規模、年代別特徴、主な肌悩み、関心領域、訴求入口を分析しています。

特に、不安_潜在層については、乾燥、毛穴、皮脂、肌荒れ、年齢サインなどの具体的な悩みを起点に、生活者が反応しやすい訴求テーマを整理しています。

主な収録内容は以下の通りです。

- 敏感肌市場の再定義- 3区分別の市場規模・構成比- 年代別に見た敏感肌関連ニーズ- 商品企画・広告訴求・LP改善に向けた示唆

詳細な数値、年代別の訴求入口、商品カテゴリー別の展開可能性については、レポート本編で解説しています。

このような企業・担当者におすすめ

本レポートは、敏感肌向け商品を展開している化粧品メーカー、敏感肌市場への新規参入を検討している企業、LPや広告コピーの改善に使える生活者データを探しているD2C・EC担当者、提案資料や販促企画の根拠データを必要とする広告代理店・OEM・ODM企業などに活用いただけます。

レポート概要

商品名：敏感肌市場レポート『敏感肌市場の再定義』

頁数：全30ページ

納品形式：PDF形式

対象：化粧品メーカー、D2C、広告代理店、OEM・ODM、小売など

活用用途：商品企画、広告訴求、LP改善、販促提案、提案資料作成

価格：88,000円（税込）

詳細・購入方法

レポートの詳細、サンプル確認、購入方法については、以下のページをご確認ください。

敏感肌市場レポート 詳細ページ

https://www.ipcorp.co.jp/sensitive-skin-marketing/

会社概要

株式会社アイピーコーポレーションは、美容・健康領域を中心に、生活者調査、マーケティングリサーチ、データ分析、レポート作成、商品企画・販促支援を行っています。

会社名：株式会社アイピーコーポレーション

設立：1997年10月1日

所在地：大阪市中央区常磐町

URL：https://www.ipcorp.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社アイピーコーポレーション

お問い合わせフォーム：https://www.ipcorp.co.jp/contact-report/