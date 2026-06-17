【夏の現場の熱中対策】シリーズ累計販売45万個※！美味しく塩分補給カムカムシリーズから「カムカムキャンディ」発売

株式会社昭和商会※累計販売数はカムカムタブレッツシリーズ合計（自社調べ）

株式会社昭和商会（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：佐野修唯）は、暑い季節の塩分補給をサポートする新商品「カムカムキャンディ」を発売いたしました。

本製品は、累計販売45万個※を突破した人気シリーズ「カムカムタブレッツ」の新ラインアップとして誕生した塩分補給キャンディです。スポーツドリンク味、サイダー味、アップル味、パイン味、マスカット味の5種類をアソートし、飽きずに美味しくお召し上がりいただけます。

カムカムシリーズについて

カムカムキャンディ 約280粒飽きない5種類のフレーバー 甘すぎずおいしいよ商品紹介ページ :https://www.showashokai.com/product/detail/3949カムカムタブレッツECO 約200粒入カムカムタブレッツBIG 約500粒入カムカムタブレッツmini 24粒入カムカムゼリー 60包入り

建設現場や工場、物流倉庫、スポーツシーンなどでは、暑い季節の塩分補給が欠かせません。

昭和商会ではこれまで、手軽に塩分補給ができるカムカムシリーズを展開し、多くのお客様にご愛用いただいてきました。「カムカムタブレッツ」は、塩分・クエン酸・ぶどう糖・ビタミン・ミネラルを配合したタブレットタイプの商品です。

「カムカムゼリー」もおなじく塩分・クエン酸・ぶどう糖・ビタミン・ミネラルを配合したスティックゼリータイプの商品です。

今回発売する「カムカムキャンディ」は、塩分・ミネラル※・クエン酸・糖分を含むキャンディタイプの商品としてラインアップに加わりました。

※本品で示すミネラルはカリウム、カルシウムを指します。

主な特徴

●5種類のアソートで最後まで飽きずに楽しめる

スポーツドリンク味、サイダー味、アップル味、パイン味、マスカット味の5種類をアソート。

その日の気分に合わせて選べるため、毎日の塩分補給も飽きずに続けられます。

●塩分・ミネラル・クエン酸・糖分を美味しく補給

1粒あたり塩分50mgを配合。

塩分に加え、ミネラル（カリウム・カルシウム）、クエン酸、糖分を含み、暑い季節の塩分補給をサポートします。

暑い環境下で働く方やスポーツを楽しむ方の塩分補給をサポートします。

●ソフトキャンディではなく、しっかりとしたキャンディタイプ

べたつきにくく、暑い季節でも扱いやすいハードキャンディタイプを採用しています。

製品情報

【製品名】カムカムキャンディ

【品番】N26-18

【内容量】1,000g(個包装込み)［約280粒(5種アソート)］

【原産国】日本

【商品紹介ページ】https://www.showashokai.com/product/detail/3736(https://www.showashokai.com/product/detail/3949)

株式会社昭和商会

株式会社 昭和商会

所在地：愛知県名古屋市昭和区明月町2丁目27番地

代表者：代表取締役社長 佐野 修唯

設立：1961年2月

事業内容：保安・安全用品をはじめとした現場用品、感染対策・衛生用品などの総合卸商社



HP：https://www.showashokai.com/

Instagram：https://www.instagram.com/showashokai1961/

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