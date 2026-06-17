【サクラパックス】採用広報・ブランディング施策「VS段ボール」がYouTube累計約123万再生、X総インプレッション約345万を記録

サクラパックス株式会社

サクラパックス株式会社（本社：富山県富山市高木3000番地、代表取締役：橋本 淳）は、採用広報および企業ブランディング強化の一環として展開している実験動画シリーズ「VS段ボール」において、YouTubeの本シリーズの累計再生数が約123万回、Xでの全投稿総インプレッションが約345万回となりました。

本シリーズは、段ボールの保護性能や構造設計の工夫、開発現場の試行錯誤を、エンターテインメント性のある映像を通じてわかりやすく伝える取り組みです。このたび、シリーズ最終第3弾となる「銃弾」篇を公開し、当社の設計開発力と、段ボールという素材が持つ可能性の発信をさらに強化してまいります。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XxH1-Epjdqo ]取り組みの背景

サクラパックスは、1947年創業のパッケージメーカーとして、長年にわたり段ボールを中心とした事業を展開してきました。当社が担っているのは、単に箱をつくることではなく、「大切なものを守り、きちんと届けること」だと考えています。 近年、段ボールは物流、EC、引っ越し、災害支援など、社会のさまざまな場面を支える一方で、「ありふれた箱」「使い捨てのもの」と見られがちな側面もあります。また、少子高齢化や人手不足が進むなか、製造業や地方企業には、何をつくっている会社かだけでなく、何のために存在している会社なのかまで伝える発信が求められています。 こうした背景を踏まえ、当社は本業である段ボールそのものの魅力や、設計開発の仕事の面白さを、より広く、より直感的に伝える新たなブランディング施策として、「VS段ボール」シリーズを開始しました。

YouTubeおよびXでの反響について

「VS段ボール」シリーズは、第1弾「ヘリコプター篇」、第2弾「爆破篇」ともに、YouTubeおよびX上で多くの反響をいただいています。

YouTubeでは、第1弾「ヘリコプター篇」が約73万回、第2弾「爆破篇」が約50万回再生され、シリーズ累計再生数は約123万回となりました。視聴者は、20代半ばから30代半ばを中心に幅広い層に広がっており、段ボールの保護性能や構造設計への関心を喚起するコンテンツとして受け止められています。

Xにおいても、シリーズ関連投稿全体で約345万インプレッションを記録するなど、高い関心を集めました。これにより、当社名や本シリーズの認知拡大に一定の成果が見られています。

最終第3弾「銃弾」篇について

「銃弾」篇は、「VS段ボール」全3部作の締めくくりとなる最終篇です。

第1弾ヘリコプター篇では「高所からの落下」、第2弾爆破篇では「衝撃と火」、第3弾銃弾篇では「貫通力」と、異なる衝撃や外力と向き合うことで、段ボールという素材の可能性を多面的に検証してきました。

最終篇では、ワインボトルの前に強化段ボールを配置し、その枚数を増やしながら、銃弾の衝撃から守れるかという検証に挑戦しています。撮影は、日本国内では実施が難しかったことから、撮影可能な環境を求めてタイで行いました。

検証には、当社の強度を高めた段ボールを使用しましたが、銃弾の高い貫通力に対しては難しさも伴う挑戦となりました。こうした試行錯誤を通じて、段ボールの限界だけでなく、素材としての新たな可能性にも向き合っています。

注意事項：本動画シリーズは、専門家の監修のもと、安全管理された環境で撮影・制作した検証コンテンツであり、危険行為を推奨するものではありません。一般の方による再現はいかなる場合も行わないでください。

※第3作『VS 銃弾篇』の撮影では、ワインボトルが割れる可能性も想定されたことから、予め賞味期限切れのワインを使用しております。

本施策で目指すこと

本シリーズを通じて、当社は以下の価値発信を強化してまいります。

- 段ボールの保護性能や構造設計の工夫を、生活者や学生にもわかりやすく伝えること- 設計開発という仕事の面白さを発信し、採用広報につなげること- 段ボール業界全体の魅力向上に貢献すること- 地方中小企業による本気のものづくり発信の可能性を示すこと今後の展望

サクラパックスは、環境配慮型パッケージや紙製緩衝材の開発にも継続的に取り組んでいます。「VS段ボール」シリーズは、こうした技術や開発姿勢を、より社会に開いた形で伝えるブランディング施策でもあります。

今後も、設計開発の現場から生まれる挑戦を発信しながら、段ボールの新たな価値を社会に届けてまいります。そしてこれからも、段ボールの可能性を追求してまいります。

VS段ボールシリーズ 全3部作の概要

第1弾 VS段ボール「ヘリコプター」篇

（内容）上空100mからの落下衝撃からワインボトルを守る

（公開）2026年5月20日

第2弾 VS段ボール「爆破」篇

（内容）特撮映像級の爆破の衝撃からワインボトルを守る

（公開）2026年6月3日

第3弾 VS段ボール「銃弾」篇

（内容）ワインボトルの前に強化段ボールを配置し、枚数を増やしながら守れるかを検証

（公開）2026年6月17日

企画・制作体制

本シリーズは、株式会社カヤックと共に企画、制作しました。

サクラパックスは、エンターテインメント性のある表現を通じて、段ボールの機能性や設計開発力をより多くの方に届けることを目指しています。

【動画概要】

公開日：2026年6月17日（水）10:00

タイトル：「VS銃弾」篇

公開先：サクラパックス公式YouTube

動画URL：https://youtu.be/XxH1-Epjdqo

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サクラパックス株式会社

・所在地 ：富山県富山市高木3000番地

・創業 ：昭和22年5月20日

・代表取締役社長 ：橋本 淳

・資本金 ：9,600万円

・事業内容 ：段ボール製造販売ほか、各種包装資材等企画・設計・販売

・自社サイトURL ：https://www.sakura-paxx.co.jp/