【新商品】日本の伝統を楽しむエコバッグ「浮世絵づくし」発売

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株式会社サントス


傘・雑貨メーカーの株式会社サントス(名古屋市東区、代表：福原正之)は、


日本の伝統芸術・浮世絵をテーマにしたエコバッグ「浮世絵づくし」を発売いたします。


日本を象徴する浮世絵をエコバッグ全面に大胆にあしらった、 躍動感あふれるデザインです。


■ 商品概要

「浮世絵づくし」は、日本の伝統芸術である浮世絵をテーマにしたシリーズで、全8種類のデザインを展開。それぞれ異なるモチーフを用い、浮世絵ならではの魅力を表現しています。



ポケッタブル仕様でコンパクト。


傘生地でできているので水にぬれてもさっと拭き取れます。


■ デザインバリエーション

エコバッグ全体に浮世絵を大胆に描き、日本の伝統美を日常で楽しめるデザイン。


全6種類のバリエーションで、それぞれ異なる魅力を楽しめます。





ガシャドクロ

写楽


美人画





■持ち運びに、お土産に。

傘に使用される生地を採用し、はっ水加工を施しています。


水に濡れてもサッと拭き取ることができ、お手入れも簡単です。



また、ポケッタブル仕様のため持ち運びに便利。平たく折りたためるので、スーツケースやバッグにも収納しやすく、旅行時のお土産としてもおすすめです。






日本らしいモチーフと美しい色彩を取り入れたデザインは、訪日外国人観光客（インバウンド）へのお土産にも最適です。


コンパクトながら高い実用性を備え、これからの梅雨の季節にはサブバッグとして活躍。


贈り物としても喜ばれる、日本の魅力が詰まったアイテムです。



＜はっ水エコバッグ　浮世絵づくし＞


【品番】SA-611


【柄】01鯨、02ガシャドクロ、03写楽、04美人画、05鯉、06猫


【価格】990円（税込）


【仕様】サイズ：本体約W45×D7×H40cm


（持ち手込み約H60cm）


折畳時：約W13×H12cm


生地の組成：ポリエステル


【販売場所】Santos online store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリー



【お問合せ先】株式会社サントス


〒461-0027　愛知県名古屋市東区芳野一丁目12番16号


Tel：052-937-3700　Fax：052-937-3711


会社HP　URL：https://santos.co.jp



販売ページ


Santos online store　URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=3(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=3)


スーパーデリバリー　URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/16196344/