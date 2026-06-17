【新商品】日本の伝統を楽しむエコバッグ「浮世絵づくし」発売

株式会社サントス

傘・雑貨メーカーの株式会社サントス(名古屋市東区、代表：福原正之)は、

日本の伝統芸術・浮世絵をテーマにしたエコバッグ「浮世絵づくし」を発売いたします。

日本を象徴する浮世絵をエコバッグ全面に大胆にあしらった、 躍動感あふれるデザインです。

■ 商品概要

「浮世絵づくし」は、日本の伝統芸術である浮世絵をテーマにしたシリーズで、全8種類のデザインを展開。それぞれ異なるモチーフを用い、浮世絵ならではの魅力を表現しています。

ポケッタブル仕様でコンパクト。

傘生地でできているので水にぬれてもさっと拭き取れます。

■ デザインバリエーション

エコバッグ全体に浮世絵を大胆に描き、日本の伝統美を日常で楽しめるデザイン。

全6種類のバリエーションで、それぞれ異なる魅力を楽しめます。

ガシャドクロ写楽美人画■持ち運びに、お土産に。

傘に使用される生地を採用し、はっ水加工を施しています。

水に濡れてもサッと拭き取ることができ、お手入れも簡単です。

また、ポケッタブル仕様のため持ち運びに便利。平たく折りたためるので、スーツケースやバッグにも収納しやすく、旅行時のお土産としてもおすすめです。

日本らしいモチーフと美しい色彩を取り入れたデザインは、訪日外国人観光客（インバウンド）へのお土産にも最適です。

コンパクトながら高い実用性を備え、これからの梅雨の季節にはサブバッグとして活躍。

贈り物としても喜ばれる、日本の魅力が詰まったアイテムです。

＜はっ水エコバッグ 浮世絵づくし＞

【品番】SA-611

【柄】01鯨、02ガシャドクロ、03写楽、04美人画、05鯉、06猫

【価格】990円（税込）

【仕様】サイズ：本体約W45×D7×H40cm

（持ち手込み約H60cm）

折畳時：約W13×H12cm

生地の組成：ポリエステル

【販売場所】Santos online store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリー

【お問合せ先】株式会社サントス

〒461-0027 愛知県名古屋市東区芳野一丁目12番16号

Tel：052-937-3700 Fax：052-937-3711

会社HP URL：https://santos.co.jp

販売ページ

Santos online store URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=3(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=3)

スーパーデリバリー URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/16196344/