【新商品】日本の伝統を楽しむエコバッグ「浮世絵づくし」発売
傘・雑貨メーカーの株式会社サントス(名古屋市東区、代表：福原正之)は、
日本の伝統芸術・浮世絵をテーマにしたエコバッグ「浮世絵づくし」を発売いたします。
日本を象徴する浮世絵をエコバッグ全面に大胆にあしらった、 躍動感あふれるデザインです。
■ 商品概要
「浮世絵づくし」は、日本の伝統芸術である浮世絵をテーマにしたシリーズで、全8種類のデザインを展開。それぞれ異なるモチーフを用い、浮世絵ならではの魅力を表現しています。
ポケッタブル仕様でコンパクト。
傘生地でできているので水にぬれてもさっと拭き取れます。
■ デザインバリエーション
エコバッグ全体に浮世絵を大胆に描き、日本の伝統美を日常で楽しめるデザイン。
全6種類のバリエーションで、それぞれ異なる魅力を楽しめます。
鯨
ガシャドクロ
写楽
美人画
鯉
猫
■持ち運びに、お土産に。
傘に使用される生地を採用し、はっ水加工を施しています。
水に濡れてもサッと拭き取ることができ、お手入れも簡単です。
また、ポケッタブル仕様のため持ち運びに便利。平たく折りたためるので、スーツケースやバッグにも収納しやすく、旅行時のお土産としてもおすすめです。
日本らしいモチーフと美しい色彩を取り入れたデザインは、訪日外国人観光客（インバウンド）へのお土産にも最適です。
コンパクトながら高い実用性を備え、これからの梅雨の季節にはサブバッグとして活躍。
贈り物としても喜ばれる、日本の魅力が詰まったアイテムです。
＜はっ水エコバッグ 浮世絵づくし＞
【品番】SA-611
【柄】01鯨、02ガシャドクロ、03写楽、04美人画、05鯉、06猫
【価格】990円（税込）
【仕様】サイズ：本体約W45×D7×H40cm
（持ち手込み約H60cm）
折畳時：約W13×H12cm
生地の組成：ポリエステル
【販売場所】Santos online store、サントス楽天市場店、スーパーデリバリー
【お問合せ先】株式会社サントス
〒461-0027 愛知県名古屋市東区芳野一丁目12番16号
Tel：052-937-3700 Fax：052-937-3711
会社HP URL：https://santos.co.jp
販売ページ
Santos online store URL：https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=3(https://store.santos.co.jp/?mode=cate&cbid=2988117&csid=3)
スーパーデリバリー URL：https://www.superdelivery.com/p/r/pd_p/16196344/