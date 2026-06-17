丸文、7月1日から開催の「次世代3Dプリンタ展【東京展】」に出展
エレクトロニクス商社の丸文株式会社（代表取締役社長 兼 CEO︓堀越裕史、本社︓東京都中央区、以下、丸文）は、7月1日（水）から東京ビックサイトで開催される「次世代3Dプリンタ展【東京展】」に出展し、アディティブマニュファクチャリング（金属3Dプリンタ）をテーマにした製品を展示します。
次世代3Dプリンタ展【東京展】の概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/166754/table/94_1_d319952ccbedf41de3f18a697c6e6d64.jpg?v=202606171152 ]
展示会招待券お申込み（無料）サイト :
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1+RFZNF8uGbnT%2FbDosth6cyYYBqgyi+864%3D&ct=U2FsdGVkX1+QSQgnNLGmBx7EXJoo9VQTtr8kbcVUlGs%3D&p=U2FsdGVkX18XNLz%2FFbCcCxwNlg9L5IiwpJrzY5QVbI0QA4N5YaPXl3r7XHt4U+Y%2F%3D%3Fco%3Dweb&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc3NjczNzEzNCwiaWF0IjoxNzc2NzM3MTM0LCJleHAiOjE3OTE3MzcxMzQsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6ImI2MWQ3M2NjYTk0MTRhOGI5YWRkZjdhYmZjMWVmMzQ4IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzc2NzM3MTM0LCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.meCU4GBH8WUXWzCuLqbn4g1IS0N4OPu-mXhpyD-rqQ1HMg687ZzAweMLUYnuyx3GUJqgnx37Vb_8tsNxszTlRq4_6SM-Sj_Y7IUbQQn1Jy_6ZwTRAVbA-Btz-ICNtDFZpyvNB3WSIEuphenVN1kC6ConheXBf-PMEe1Gsm49v8ZqQplM02s3ryHuiQe9a1jt_WzyOuOVGeAyySiiT5LW_2eJLk_9LqPyU3P7HZZaDPAWfmzSw9298XvH0O1K0IXVcUA8DbuuMscnyCjwlRVJQYaVC4OzMSH_DfrmuunzMHv5zw2YwSWtJ1bCm1mF6cNBlqnqRtRlfYBWhcxpZ_lJ7A&mpDistinctId=YjRhZGJkYjQtZWQ5ZC00MWVlLWI0ZWYtNDY5MWE3ZWEyMWJi&interfaceLocale=ja-JP
展示内容
レーザー肉盛ソリューション
【対象者】
金属部品への肉盛溶接に仕上り粗さなどの課題をお持ちの方
【展示品】
・レーザー肉盛サンプル
・極薄膜、低歪み、強い密着強度が実現できる最新肉盛技術「EHL
Aプロセス」のサンプル
laserline社ファイバー付高出力LDモジュール LDMシリーズ
アディティブマニュファクチャリング ソリューション
【対象者】
金属3Dプリンティングにご興味をお持ちの方
【展示品】
・アディティブマニュファクチャリングサンプル
ADDIREEN社 グリーンレーザーを用いたAM装置
Ponticon社 金属3D装置 pE5D-T
詳細はこちら（丸文Webサイト） :
https://www.marubun.co.jp/info/2026/84679/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral
丸文株式会社について
丸文は最先端の半導体や電子部品、電子応用機器を取り扱うエレクトロニクス商社です。1844年に創業し、現在はエレクトロニクス市場を事業領域として、グローバルに事業展開しています。
半導体・電子部品のディストリビューションを担う「デバイス事業」、電子機器およびシステムの販売・保守サービスを取り扱う「システム事業」、ICT、ロボットなど先端ソリューションの開発・販売・保守サービスを提供する「アントレプレナ事業」の３事業で推進。
「テクノロジーで、よりよい未来の実現に貢献する」 というパーパスのもと、独自の価値を提供するオンリーワンのエレクトロニクス商社として最も信頼される存在となることを目指します。
本社 ：東京都中央区日本橋大伝馬町 8-1
設立 ：1947 年
代表者：代表取締役社長 兼 最高経営責任者（CEO）堀越裕史
URL ：https://www.marubun.co.jp/
お問い合わせ先
展示会に関するお問い合わせ先
Mail：laser_event@marubun.co.jp
報道・メディアからの取材に関するお問い合わせ先
Mail：koho@marubun.co.jp