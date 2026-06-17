実際の調査事例から学ぶ！コンテンツマーケティングで差がつくリサーチ活用術｜Freeasy導入企業・ベンチマークジャパンが語る調査活用と成果【7/15オンラインセミナー】

アイブリッジ株式会社

年間3万件以上の調査実績を誇る、国内最大級のセルフ型アンケートツール「Freeasy（フリージー）」を展開するアイブリッジ株式会社（本社：大阪市福島区、代表取締役社長：荒川和也）は、『【Freeasy×Benchmark Email 共催】オンラインセミナー 実際の調査事例から学ぶ！コンテンツマーケティングで他社と差がつくリサーチ活用術』を、2026年7月15日(水)14時から開催いたします。

セミナー概要

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-27/wp45x

近年、検索環境の変化により、従来のSEO施策だけでは安定した流入獲得が難しくなっています。企業のマーケティング用コンテンツの制作に携わる方は、競合他社との差別化に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

本セミナーでは、Freeasy導入企業の株式会社ベンチマークジャパン様が登壇し、実際にFreeasyを活用して取り組んでいる調査施策と、その成果を具体的にご紹介します。

「日本のメールマガジン購読状況調査」を題材に、調査設計の工夫から、プレスリリース・コンテンツ・セミナーなどへの活用方法、成果創出までのプロセスを解説します。

前半ではアイブリッジ株式会社より、調査データの役割や最新トレンド、効果的な設計ポイントについて整理し、後半ではベンチマークジャパン様より、実践事例をもとに調査活用のリアルをお伝えする2部構成となっています。

講師紹介

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-27/wp45x＜このような方におすすめ＞- コンテンツの差別化に課題を感じているマーケターの方- 他社データに依存しない、独自性のある情報発信を行いたい方- SEOやコンテンツマーケティングの成果を高めたい方- 調査データをマーケティング施策に活用したい方- 限られた予算の中で、効率的に調査を実施したい方＜プログラム＞- オープニング- 調査の重要性・活用トレンド（Freeasy）-マーケティングにおける調査の役割-最近のトレンド ・SEOだけでは難しくなっている背景 ・一次情報（独自データ）の価値向上-調査データの活用イメージ ・記事・ホワイトペーパー・SNS・セミナーなどへの展開 など- ユーザー事例紹介（株式会社ベンチマークジャパン）-調査を行った背景と目的-「日本のメールマガジン購読状況調査」の内容と工夫点 -調査データを活かしたマーケティング施策と成果-Freeasyを使った理由と感想- まとめ・活用のポイント-成果につながるポイント-よくある失敗とその回避方法-「Freeasy」のサービス紹介 など

株式会社ベンチマークジャパン マーケティングスペシャリスト 山本 百合子 氏

2020年、株式会社ベンチマークジャパンに中途入社。

メール配信サービス「Benchmark Email」のマーケティングスペシャリストとして、Web広告、SNS、SEO、プレスリリース、ウェビナー企画など、プロモーション全般を担当。

また、独自調査の企画・実施や、ニュースレター配信・動画制作を通じたユーザー支援にも従事している。

アイブリッジ株式会社 SaaS事業部 シニアマネージャー 榎本 涼

入社して10年以上に渡り、インターネットリサーチを中心にアイブリッジのソリューションを販売。テレビ局・出版社からメーカーや代理店など300社を超える企業を担当。

2018年1月にリリースをした、セルフ型アンケートツール「フリージー」では新規立ち上げ時から事業責任者を務める。セールス領域を主な管掌領域としているが、事業戦略立案やプロダクトチームとの連携、セールスチームのマネジメントや採用活動など幅広く従事。

開催概要

セミナー名：【Freeasy×Benchmark Email 共催】オンラインセミナー

実際の調査事例から学ぶ！コンテンツマーケティングで他社と差がつくリサーチ活用術

配信日時： 2026年7月15日（水）14:00～15:00

配信方法：Zoom（オンラインセミナー）

参加費：無料

注意事項

・講演内容の一部が予告なく変更となる場合がございます。

・同業種・個人の方はお断りする場合がございます。

会社概要

株式会社ベンチマークジャパンについて

詳細・お申し込みはこちらから :https://fe.research-plus.net/l/941713/2026-05-27/wp45x

社名：株式会社ベンチマークジャパン（https://www.benchmarkemail.com/jp/）

所在地：東京都千代田区霞が関１丁目４－１ 日土地ビル 2F

代表者：ホセ・ヘルナンデス

主要事業：SaaS事業（メール配信システム Benchmark Email ）

運営会社「アイブリッジ」について

社名：アイブリッジ株式会社（https://ibridge.co.jp/）

所在地：大阪本社 大阪府大阪市福島区福島6丁目13-6 Jプロ福島ビル

東京オフィス 東京都中央区日本橋馬喰町 1-6-6 吉野第2ビル 3階

代表者：代表取締役 荒川和也

設立年月日：1999年8月

主要事業：SaaS事業、メディア事業、EC事業

運営メディア一覧

Freeasy（セルフ型アンケートツール） https://freeasy-survey.com/

フルーツメール（ポイントサイト） https://www.fruitmail.net/

懸賞ボックス（懸賞情報サイト） https://kenshobox.net/

おとなの週末（グルメお取り寄せサイト） https://www.otoshu.com/

本件に関するお問い合わせ先

ご不明点などございましたらお気軽にお問い合わせください。

https://freeasy-survey.com/contact/