【父の日特別企画】理想の父親像がついに決定！ 2,613人が選んだ「お父さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20」を発表。年代別も公開。栄えある第1位に輝いたのは！？

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父の日ギフト専門メディア「父の日.jp」（https://chichinohi.jp/）が実施したアンケート企画において、「お父さんになってほしい有名人・芸能人」を募集したところ、世代を超えて支持を集める“理想の父親像”が明らかになりました。

総合1位は所ジョージさん。

続いて2位は舘ひろしさん。

3位は木村拓哉さん

という結果となりました。

【アンケート調査概要】

調査エリア：全国

調査主体：父の日.jp

調査方法：インターネット調査

調査対象：10代～80代 2,613名

調査期間：2026年5月22日～ 6月16日

近年の「イクメン」や「家族参加型」の父親像だけでなく、「頼もしさ」「人生経験」「ユーモア」「自由な生き方」といった価値観が重視される傾向も見られ、世代によって理想の父親像に違いが表れる興味深い結果となっています。

お父さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20

https://chichinohi.jp/father-ranking(https://chichinohi.jp/father-ranking/)/(https://chichinohi.jp/father-ranking/)

「お父さんになってほしい有名人・芸能人」ランキングTOP20

【1位】所ジョージ さん

趣味や遊びを全力で楽しみながら、家族との時間も大切にする「人生を楽しむ父親」の代表格。自然体で豊かなライフスタイルに、多くの人が理想の父親像を重ねました。

【2位】舘ひろし さん

ダンディで威厳がありながら、包容力も感じさせる存在。「何があっても家族を守ってくれそう」という安心感が、多くの支持を集めました。

【3位】木村拓哉 さん

トップスターでありながら、家庭を大切にするイメージが定着。特に若い世代からは、「こんなお父さんだったら自慢できる」という憧れの声が集まりました。

【4位】明石家さんま さん

明るく前向きで、周囲を笑顔にする存在。家族を楽しい雰囲気で包み込んでくれそうな、ユーモアあふれる父親像として支持されました。

【5位】大谷翔平 さん

誠実さと努力を積み重ねながら世界で活躍するスーパースター。人柄の良さと圧倒的な実績を兼ね備えた姿が、「子どもに見せたい理想の背中」として評価されました。

【6位】高橋英樹 さん

温厚で品格があり、家族思いなイメージが魅力。娘との良好な親子関係も知られており、優しく見守ってくれる父親像として支持を集めました。

【7位】反町隆史 さん

クールで落ち着きがあり、男らしさを感じさせる存在。家庭を大切にするイメージも強く、「かっこよくて頼れる父親」として人気を集めました。

【8位】阿部寛 さん

誠実で頼もしく、どっしりとした安心感が魅力。ドラマなどで見せる包容力のある役柄の印象も重なり、理想の父親像として支持されました。

【9位】ムロツヨシ さん

親しみやすく気さくな人柄が魅力。友達のように気軽に接してくれそうな雰囲気から、「一緒にいて楽しそうなお父さん」として支持を獲得しました。

【10位】タモリ さん

知的で落ち着きがあり、人生の余裕を感じさせる存在。多くを語らずとも安心感を与える、「見守ってくれる父親像」が評価されました。

【11位】大泉洋 さん

ユーモアと親しみやすさを兼ね備えた人気者。家族を明るく楽しい雰囲気にしてくれそうな父親として支持を集めました。

【12位】加山雄三 さん

“永遠の若大将”の愛称で親しまれる、爽やかでアクティブな存在。年齢を重ねても人生を楽しむ姿が、理想の父親像として評価されました。

【13位】福山雅治 さん

知的でスマート、洗練された大人の魅力を持つ存在。仕事も家庭も大切にしていそうな印象から、「自慢したくなる父親」として支持されました。

【14位】杉浦太陽 さん

芸能界を代表するイクメンとして広く知られる存在。積極的に子育てに関わる姿勢が、「理想の子育てパパ」として高く評価されています。

【15位】鈴木亮平 さん

真面目で努力家、常に全力で物事に取り組む姿が印象的。誠実な人柄から、「子どもに尊敬される父親像」として支持を集めました。

【16位】高倉健 さん

寡黙ながらも強い責任感と男気を感じさせる存在。多くを語らずとも家族を守る、昭和を代表する父親像として根強い人気があります。

【17位】内村光良 さん

穏やかで優しく、人望の厚い人柄が魅力。周囲への気配りや温かさが知られており、「安心感のある父親」として評価されました。

【18位】西田敏行 さん

温かく人情味あふれる人柄で、多くの人から愛された存在。家族や地域とのつながりを大切にする父親像として支持を集めました。

【19位】ヒロミ さん

面倒見が良く、DIYなど多彩な趣味を楽しむ姿が印象的。家族を大切にするイメージも強く、「頼れるお父さん」として支持されています。

【20位】北野武 さん

独自の感性と圧倒的な存在感を持つカリスマ的存在。人生経験に裏打ちされた言葉や哲学から、「人生を教えてくれそうな父親」として支持を集めました。

TOP20から見える共通点

「優しい」だけではない、“人生を楽しむ父親”への憧れ

近年、父親像といえば「育児参加」や「家事分担」が注目されがちですが、今回の調査ではそれだけではない価値観が見えてきました。

ランキング上位には、

- 自分の人生を楽しんでいる- 家族を大切にしている- 周囲に安心感を与える- 年齢を重ねても魅力的- ユーモアや余裕がある

という共通項が見られます。

特に総合1位の所ジョージさん、2位の舘ひろしさん、3位の木村拓哉さんは、それぞれタイプは異なるものの、「自分らしく生きながら家族を大切にする」という現代人が求める理想像を体現している存在と言えるでしょう。

父の日が近づく中、このランキングは単なる人気投票ではなく、「今の日本人が父親に求める価値観」を映し出す興味深い社会的データとして、世代間比較や家族観の変化を読み解く材料にもなりそうです。

■年代別 お父さんになってほしい有名人・芸能人

本ランキングでは世代ごとの“推しパパ像”がわかる年代別ランキングも公開しています。世代間で理想の父親像にどのような違いがあるのか？ ぜひ、世代別ランキングもご参照ください。

10代が選ぶ、お父さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】明石家さんま さん

【2位】大谷翔平 さん

【3位】反町隆史 さん

20代が選ぶ、お父さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】木村拓哉 さん

【2位】反町隆史 さん

【3位】大谷翔平 さん

30代が選ぶ、お父さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】阿部寛 さん

【2位】反町隆史 さん

【3位】木村拓哉 さん

40代が選ぶ、お父さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】所ジョージ さん

【2位】舘ひろし さん

【3位】木村拓哉 さん

50代が選ぶ、お父さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】所ジョージ さん

【2位】舘ひろし さん

【3位】明石家さんま さん

60代が選ぶ、お父さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】高橋英樹 さん

【2位】舘ひろし さん

【3位】所ジョージ さん

70代が選ぶ、お父さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】高橋英樹 さん

【2位】加山雄三 さん

【3位】タモリ さん

80代が選ぶ、お父さんになってほしい有名人・芸能人

【1位】大谷翔平 さん

【1位】タモリ さん

【3位】舘ひろし さん

世代別の特徴

- 20代は「木村拓哉・反町隆史・大谷翔平」が上位を占め、"かっこよさ"と"尊敬できる人物像"を重視。- 30代は阿部寛が首位。"頼もしさ"や"包容力"を求める傾向が強い。- 40～50代は所ジョージが圧倒的支持。"人生を楽しむ父親"への共感が表れている。- 60代以上では高橋英樹、加山雄三、高倉健など品格や人間性を感じさせる人物が上位。- 大谷翔平は20代から80代まで幅広くランクインしており、世代を超えた支持を獲得している点が特徴的。

時代とともに父親像は変化しているものの、「家族の支えとなる存在でありながら、自分自身の人生も楽しんでいる」という理想像は、全世代共通の価値観として浮かび上がったと言えそうです。

父の日.jp編集部の考察：

父の日は、日頃なかなか言葉にできない「ありがとう」を伝える日です。今回のランキングからは、多くの人が父親に対して「尊敬」だけでなく、「一緒にいて楽しい存在であってほしい」と願っていることが見えてきました。

理想のお父さん像は時代とともに変化していますが、「家族を大切にし、自分自身の人生も楽しむ」という価値観は、世代を超えて共通しているようです。

今年の父の日は、そんな理想のお父さん像に思いを重ねながら、感謝の気持ちを伝えるきっかけにしてみてはいかがでしょうか。

父の日.jpでは、このほかにも300以上のプレゼントランキングや、年代別・予算別・ジャンル別のギフト特集など、父の日の贈り物選びに役立つ情報を多数掲載しています。今年の父の日が、お父さんへ「ありがとう」を伝える素敵な一日になることを願っています。

お父さんになってほしい芸能人・有名人ランキング TOP20

https://chichinohi.jp/father-ranking/

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2026年の父の日は、6月21日（日）です。

父の日に特化した情報メディア「父の日.jp」では、「今年の父の日はいつ？」といった基本情報から、300種類以上のギフトランキングまで、プレゼント選びに役立つ幅広いコンテンツを展開しています。

また、ギフトの予算や購入場所、選定時の重視ポイントなど、「世間のギフト事情」に関するアンケート調査も定期的に実施。これから父の日ギフトを選ぶ方にとって、リアルな傾向を把握できる有益な参考情報を提供しています。

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