フェラガモから力強さとエレガンスを表現した新作メンズフレグランス「フェラガモ サブライム レザー オーデパルファム」が登場

川辺株式会社

フェラガモから、新作フレグランス「フェラガモ サブライム レザー オーデパルファム」が登場しました。メンズフレグランスコレクションのラインナップがさらに充実します。タイムレスなエレガンスとエッジの効いたコンテンポラリーな魅力を兼ね備え、自信を持って力強く生きる現代の男性のために生まれた、強さと洗練を表現する斬新な香りです。

フェラガモがイメージするのは、決断力、好奇心、そして不屈の精神を併せ持ち、夢と野心に突き動かされる男性像。ミステリアスなオーラがカリスマ性、揺るぎない情熱、自然な魅力を際立たせます。集中力があり、力強く、自信にあふれ、自らの限界に挑戦しながら自己実現を達成。自然体のラグジュアリーな魅力を放ち、個性的でありながらエフォートレスで、細部に至るまで完璧に洗練されています。

彼のイメージカラーはブラック。艶やかで磁力のように惹きつける深みを宿すブラックは、タイムレスな洗練とワンランク上のマスキュリニティを象徴する色です。今回の新作フレグランスは、プレシャスなニュアンス、心惹かれる香り、夜を連想させる雰囲気がリッチでセンシュアルな印象を演出し、抗いがたいほどの魅力を際立たせます。

DSM-フィルメニッヒ社のプリンシパル パフューマー、クレマン・ガヴァリーとのコラボレーションから誕生した「フェラガモ サブライム レザー」は、都会のエレクトリックな躍動感を閉じ込めたようなアンバー フゼア ウッディ調の香りです。深みのあるレザーアコードをメインに、スパイシーでセンシュアルなアクセントとグリーン系の香りをブレンドし、リッチなウッディノートを添えて、内に秘めた情熱を表現しました。

クレマン・ガヴァリーは次のようにコメントしています。「今回の新作では、都会生活の活気あふれる鼓動を閉じ込めたような香りを目指しました。温かみのあるスパイシーなシナモンとダバナの香り豊かなハーブをブレンドすることで冒険心とぬくもりを表現し、大地に根を張るシダーウッドのエッセンスをプラスすることで、深みのあるアーシーな雰囲気を添えました」

このフレグランスは、フェラガモらしいデザインのガラスボトルに収め、ブランドを象徴するモチーフをあしらいました。つややかなブラックラッカーを施したスレンダーなフォルムが連想させるのは、フェラガモをまとう男性が闊歩する都会の風景。摩天楼を思わせるシルエットは、どの角度から見ても探究心をかき立てます。縦に走るバンドにはシルバーのレザー調加工を施して細長いシルエットを際立たせ、「FERRAGAMO」のロゴを配置しました。

視点を変えて反対側から見ると、フェラガモが誇るもう一つのモチーフ「ガンチーニバックル」が輝くシルバーで底からキャップまで彩っています。

フェラガモ サブライム レザー オーデパルファム

50mL 10,120円 /100mL 14,190円 *税込価格

2026年6月19日（金） 全国発売予定