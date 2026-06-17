6月18日（木）自由が丘すずかけ通りに3ブランド複合店が誕生 【I′m donut？】【dacō】【Neo Nice Burger】同時グランドオープン

株式会社ｐｅａｃｅ ｐｕｔ

福岡発祥のベーカリー「AMAM DACOTAN（アマムダコタン）」などを展開する株式会社peace put（本社：福岡市／代表取締役：平子良太）は、2026年6月18日（木）自由が丘エリア2店舗目となるすずかけ通りに、生ドーナツ専門店「I'm donut？」、ベーカリーカフェ「dacō」、ハンドクラフトバーガーショップ「Neo Nice Burger」の3ブランドを同時にグランドオープンします。

洗練された街並みとお散歩カルチャーが魅力の「すずかけ通り」に面した新店舗は、1階に「I'm donut？」と「Neo Nice Burger」が位置し、開放的なテラス席を配置しています。コンクリートやステンレスの質感が織りなすスタイリッシュな1階フロアから、地下1階に広がる「dacō」の広大なイートインスペースへと繋がる、立体的な空間デザインが特徴です。

駅前の賑わいとはまた一味違う、ゆったりとした時間が流れるすずかけ通りにおいて、ドーナツ、ベーカリー、ハンバーガーそれぞれの個性を横断しながら楽しめる新たな食の体験と、ここでしか味わえない店舗限定新商品をご提供します。さらに今後のグループ各店への展開を予定している、新開発のオリジナルコーヒーブレンド「dacōブレンド」を東京エリア初登場として同店舗より提供開始します。

ストリートとシームレスに繋がる、近未来的な「食の複合空間」が広がる1階フロア

通りに面したウッドデッキ調のテラス席は、アイムドーナツ？側には温かみのあるベージュ、ネオナイスバーガー側にはブランドカラーである爽やかなブルーのチェアを配置し、自由が丘の心地よい風を感じながら楽しめる空間に仕上げました。1階店内は、無機質なコンクリートと近未来的なステンレスの質感をベースに、アイムドーナツ？の自分でドーナツを選ぶ楽しさと、ネオナイスバーガーのスマートなオーダーシステムが同居する、手づくりの温かみと利便性を両立させた空間です。

I'm donut？内観エンジェルクリーム (いちご、抹茶、チョコ)

同フロアに位置する生ドーナツ専門店「I'm donut？ 自由が丘すずかけ通り」では、約35種類のバラエティ豊かなドーナツがずらりと並びます。さらに今回のオープンを記念し、自由が丘の街にぴったりな、見た目にも愛らしいハートの形をしたドーナツ『エンジェルクリーム』が限定新作メニューとして登場します。フレーバーは、いちご、抹茶、チョコの3種類を用意。手土産や自分へのご褒美としてもおすすめです。また店内はスタイリッシュな鏡面仕上げのデザインを随所に取り入れており、お買い物を楽しむ空間そのものが美しく映り込むモダンな演出もお楽しみいただけます。

Neo Nice Burger内観夏野菜のラタトゥイユチーズバーガー

また、同じく1階に店を構えるハンドクラフトバーガーショップ「Neo Nice Burger自由が丘すずかけ通り」では、定番の『ネオナイスバーガー』をはじめ、全14種類のバラエティ豊かなバーガーをご用意。同店からは、イタリア料理人のオーナーシェフ・平子ならではの視点で生まれる、こだわり抜いた限定新作メニューとして「夏野菜のラタトゥイユチーズバーガー」が登場します。香ばしいプレーンバンズにジューシーな牛100%のパティ、彩り豊かな自家製ラタトゥイユソースを贅沢に合わせ、濃厚なゴーダチーズで仕上げました。ジューシーでありながら、夏らしくさっぱりとお召し上がりいただけます。

温かみのあるモダンな空間に、隠れ家のような地下1階の広々したカフェスペース

dacō内観左：ナポリ タンドリー照り焼きサンド/右：ナポリ 卵サンド

外の階段から地下へと進むと、席数約80席を誇るゆったりとした大空間のイートインスペースが広がります。コンクリートのインダストリアルな質感とモダンなインテリアが融合した空間に、繊細な植物やお花の装飾が柔らかな温かみと心地よさを添えています。

この広大なカフェスペースを有するベーカリーカフェ「dacō 自由が丘すずかけ通り」では、一人分にちょうどいいサイズにこだわった約40種類の多彩なパンと、約25種類の豊富なドリンクを取り揃えています。

自由が丘店限定新商品として、高温のピザ窯でふんわり香ばしく焼き上げたドイツ生地のナポリバンズを使用した2種類が登場。「ナポリ 卵サンド」は、なめらかなたまごサラダ、醤油に漬け込んだ濃厚な卵黄、さらに目玉焼きを贅沢にサンドし、異なる食感と味わいが重なり合うたまご尽くしの一品です。「ナポリ タンドリー照り焼きサンド」は、スパイスや麹に漬け込みジューシーに焼き上げたチキンに、玉ねぎと生姜が広がるまろやかな自家製照り焼きソースをマッチさせ、ランチや小腹が空いた時にぴったりの大満足の味に仕上げました。

また同店では、ベーカリーとカフェ、どちらも楽しんでいただきたいという想いから、コーヒーにもこだわりました。 パンのおいしさを最大限に引き立てるように新しく開発した「dacōブレンド」を導入します。チョコレートのような深いアロマに、香ばしいナッツの風味と滑らかなコクを重ねた中深煎りのブレンドコーヒーです。苦味と甘さのバランスが絶妙で、ブラックはもちろんミルクを合わせてもパンにぴったりな、こだわりの一杯に仕上げました。同店のオープンを皮切りに、系列各店舗へも随時切り替えを予定しています。

dacōブレンド

店舗概要

〇I'm donut？（アイムドーナツ？）について

オーナーシェフ・平子良太が手がける生ドーナツ専門店。2022年3月、東京・中目黒に1号店をオープンし、現在は国内11店舗を展開。外はカリッと、中はふんわりしゅわっと口の中で溶ける、唯一無二の“生”食感が特徴。食べた人もまたドーナツ自身も、「私はドーナツなの？」と驚くほどの新食感から、この名前に。生食感に加え、従来のドーナツの概念を覆す独自レシピとビジュアルで多くの注目を集めている。

2025年4月には初の海外店舗をニューヨークに、7月には2店舗目を台湾にオープン。さらに、2026年9月には3店舗目を韓国・ソウルにオープンするなど、国内外問わず店舗を拡大している。

〇dacō（ダコー）について

AMAM DACOTAN（アマムダコタン）のアナザーブランド。2023年10月に東京・桜新町に初出店し、その後お茶の水や中目黒など国内に7店舗を展開。「時代の需要に応えた“都市型パン屋”」をコンセプトに、これまでのパンの既成概念を覆すような、一人分にちょうどいい、あえて小ぶりな食べきりサイズのパンを展開しています。選べる楽しさや残さず食べきれる安心感を感じながら、もっと気軽にパンを楽しめるようにとの想いが込められています。種類豊富なこだわりのドリンクとともに、気軽にパンをお楽しみいただける空間を提供します。



〇Neo Nice Burger（ネオナイスバーガー）について

ファストフードの気軽さの中に“ちゃんとつくる”おいしさを込めた、ネオ・ファストフードブランド。2025年10月に東京・渋谷宮益坂に初出店し、その後表参道と横浜ハンマーヘッドの国内に3店舗を展開。バンズやパティ、ソース、ポテトに至るまで、すべてを職人が手づくりで仕上げ、ひと口で“料理としての満足”を感じられるクオリティを追求しています。素材選びから製法まで丁寧に向き合い、手づくりのあたたかさとファストフードならではのスピードを両立させた、新しいハンバーガー体験を提案しています。

【店舗情報】

・店 舗 名：I’m donut？／dacō／Neo Nice Burger 自由が丘すずかけ通り

・住 所：東京都目黒区自由が丘1-4-10 1階・地下1階

・営 業 時 間：10:00～19:00（L.O.18:30）

・定 休 日：不定休

・席 数：130席（テラス席を含む）

・ア ク セ ス：東急東横線・大井町線「自由が丘」駅より徒歩3分

・Instagram：

I’m donut？ @i.m.donut（https://www.instagram.com/i.m.donut/）

dacō @daco.pan（https://www.instagram.com/daco.pan/）

Neo Nice Burger @neonice.burger（https://www.instagram.com/neonice.burger/)