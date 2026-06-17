【注目企業に選ばれました！】遮熱の次は“放熱”へ。Radi-Cool放射冷却生地使用の日傘『Coolia』と、たたみやすい日傘『Pattofold』を【ライフスタイルWeek】で展示。

KIZAWA株式会社

KIZAWA株式会社は、ライフスタイルWeek【夏】（ファッション雑貨EXPO）に出展いたします。

当社ブースでは、放射冷却生地「Radi-Cool」を採用した日傘『Coolia』シリーズと、傘の内側に貼り付けたガイドパネルにより折りたたみやすさを実現した『Pattofold』シリーズを中心に展示いたします。

また、EC販売でご好評いただいている売れ筋商品や新商品も多数展示し、小売店様・専門店様・ライフスタイルショップ様・問屋様との新たな商談機会の創出を目指します。

■ 放射冷却生地「Radi-Cool」を採用した『Coolia』シリーズ

近年の猛暑対策として日傘への注目が高まる中、『Coolia』シリーズは放射冷却生地「Radi-Cool」を採用しています。

従来の日傘が「遮る」ことを主な目的としているのに対し、Radi-Coolは熱を吸収・放出することで生地温度の上昇を抑制する技術で、第三者機関の試験で「-48.5℃」※の遮熱効果が証明されました。

当社ブースでは、軽量モデルや自動開閉モデル、長傘タイプなど、さまざまなラインナップをご覧いただけます。

■ 折りたたみ傘の課題を解決する『Pattofold』シリーズ

※第三者試験機関にて、約25度の計測場所で傘の上方から人工太陽照明灯による照射を30分間行い、傘下に設置したマネキン頭部をサーモカメラを使用して計測。Radi-Coolはこちら :https://www.kizawa-jp.com/view/page/radi-cool

近年、日傘や折りたたみ傘に求められる機能は、遮光性や軽量性だけではありません。

使用後にきれいにたためることも重要なポイントとなっており、「たたみやすい傘」への注目が高まっています。

KIZAWAの『Pattofold』シリーズは、特許技術を用いた独自のガイドパネルを搭載。傘生地をスムーズに整えながら折りたためるため、収納時の手間を軽減し、美しくたたむことができます。

シリーズは、手動開閉タイプと自動開閉タイプの2種類を展開。いずれも親骨には東レ製カーボンを採用し、軽量でありながらしなやかさと耐久性を兼ね備えています。

また、カラーはブラック、オフホワイトをはじめ、グレージュやピンクなど全5色をラインナップ。機能性だけでなく、ファッションアイテムとしても楽しめるデザインとなっています。

会場では実際に傘を開閉しながら、ガイドパネルによるたたみやすさをご体感いただけます。

また、『Pattofold』の一部親骨には東レ製トレカ(R)T700SCのカーボンファイバーを採用。それにより軽さとしなやかさを兼ね備えたアイテムとなっております。

Pattofoldはこちら :https://www.kizawa-jp.com/view/page/pattofold

■ 売れ筋商品や新商品も多数展示

会場では『Coolia』『Pattofold』シリーズのほか、当社の売れ筋商品や新商品も展示予定です。

軽量性・耐久性・機能性を兼ね備えたレイングッズを実際に手に取ってご覧いただけます。

商品の特徴や販売実績についてもご紹介し、導入をご検討いただく際の参考となる情報をご提供いたします。

■ OEM・ODMのご相談にも対応

KIZAWAでは、自社ブランド商品の企画・販売に加え、OEM・ODMによる商品開発も行っております。

ブースでは、商品企画からデザイン、生産までの対応事例をご紹介し、オリジナル商品の開発をご検討されている企業様との商談も承ります。

■ 展示会の注目企業に選ばれました

KIZAWAは、この度ライフスタイルWeek【夏】の注目企業として選出されました。

日常の不便を解決し、快適な暮らしをサポートするレイングッズの開発を通じて、新たな価値を提案してまいります。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

■ ライフスタイルWeekとは

ライフスタイルWeek【夏】は、雑貨・文具・ファッション・美容・インテリアなど、ライフスタイル関連の製品が集まる日本最大級の総合展示会です。10の専門展で構成され、1,250社・38,000点以上の製品が出展予定となっています。ヒット予測のトレンド製品とイチ早く出会える展示会です。

■ 展示会概要

展示会名：ライフスタイルWeek【夏】

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

時間：10:00～17:00

会場：東京ビッグサイト東展示場

ブース：L28-41（「ファッション雑貨EXPO」内）

▼展示会公式サイト

ライフスタイル Week【夏】公式サイト(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp.html)

▼当社 出展社ページ

KIZAWA(株)出展社詳細ページ(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/search/ls-summer202606/directory/exhibitor-details.kizawa%20%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE.org-e76e2aa5-ee77-45c9-9b9b-bad8f9152e14.html#/)

また、ご来場を予定されている方は、事前の入場バッジ登録をおすすめしております。事前登録を行うことで、当日の受付がスムーズになり、会場へスムーズにご入場いただけます。

▼来場事前登録（入場バッジ登録）はこちら

来場事前登録ページ(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690295473218489-E55)