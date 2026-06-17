中小企業向け初心者セミナー「はじめての、AIエージェントとCodexの基本」を6月30日（火）に名古屋で開催

一般社団法人中小企業AI活用協会

一般社団法人中小企業AI活用協会（所在地：名古屋市昭和区、代表理事：飯田 剛弘）は、2026年6月30日（火）に、初心者向けセミナー「はじめての、AIエージェントとCodexの基本」を、ウインクあいちにて開催します。

生成AIの活用は、文章作成やアイデア出しだけでなく、業務の整理、情報の扱い方、資料づくり、作業支援へと広がっています。一方で、「AIエージェントとは何か」「Codexは何に使えるのか」「自社の業務でどう活かせばよいのか」が分かりにくいと感じている中小企業の経営者・リーダーも少なくありません。

本セミナーでは、AIエージェントやCodex等の基本的な考え方、実務での活用イメージ、利用時の注意点を、初心者の方にも分かりやすく解説します。当日は、デモンストレーションや簡単なワークも交えながら、自社で試せそうな使い方を考えていきます。会員・非会員を問わず参加できます。

開催背景

中小企業においても、生成AIを業務効率化や生産性向上につなげたいという関心が高まっています。しかし、AIツールの進化が速く、何から試せばよいのか、どこまで任せてよいのかが分かりにくいという声も多く聞かれます。

中小企業AI活用協会では、これまでも初心者向けのAIセミナーや実践的なワークショップを通じて、AI活用の第一歩を支援してきました。今回のセミナーでは、ChatGPTの次に知っておきたいテーマとして、AIエージェントやCodex等を取り上げ、実務目線で分かりやすく紹介します。

セミナーで扱う主な内容

・ AIエージェントとは何か

・ ChatGPTとの違いと、最近のAI活用の広がり

・ AIエージェントやCodex等を使ったデモンストレーション

・ 中小企業の業務で活かすポイントと注意点

・ 自社で試せそうな業務を考えるミニワークと質疑応答

このような方におすすめです

・ AI活用をこれから始めたい中小企業の経営者・リーダー

・ ChatGPTの次にどのような活用が広がっているのかを知りたい方

・ AIエージェントやCodexという言葉は聞くが、実務での使いどころが分からない方

・ 専門的なプログラミング講座ではなく、業務活用の入口として学びたい方

開催概要

タイトル

はじめての、AIエージェントとCodexの基本

日時

2026年6月30日（火）18:00～20:00

会場

ウインクあいち

参加料

5,000円（税込）

対象

中小企業の経営者、役員、リーダー、個人事業主、AI活用に関心のある方

申込

https://forms.gle/JM1ELujPxoM6Fp4t8





一般社団法人中小企業AI活用協会について

中小企業AI活用協会は、中小企業のAI活用を支援する団体です。AIの最新トレンドや実践的な活用情報、成功事例をもとに、研修・講習会・勉強会・ワークショップ・相談支援などを通じて、中小企業のAIリテラシー向上と実務での活用を支援しています。