元プロ野球監督・工藤公康氏へ小学生が直接プレゼン！役割分担し「自ら考えて動く」第3回・農業体験×野球教室を開催

株式会社パイラス

少年野球スクールを運営するパイラスアカデミー（代表：小林巧汰）は、元プロ野球選手・監督の工藤公康氏、および株式会社SHAPE Sports（代表取締役：駒宮健大）の支援・協力のもと、子どもたちの“生きる力”を育む合同プロジェクト「第3回 農業体験×野球教室」を2026年5月17日（日）に開催いたしました。

本プロジェクトは、「食の大切さを学び、野球を通じて生きる力を育む」をテーマに、2025年から継続して実施している体験型プログラムであり、今回で3回目を迎えます。過去2回は「五感をフルに活用して生きる力を育む」ことに注力してまいりましたが、今回のテーマはさらに一歩踏み込んだ「自分たちの力でやる」。大人がお膳立てをするのではなく、プログラムの企画段階から、移動、予算管理にいたるまで、すべて子どもたち自身が頭と体を使って実行いたしました。

本取り組みの意義

現代の教育やスポーツ現場において、「自律型の人材育成」や「非認知能力の向上」が強く求められています。 本プログラムは、子どもたちが単に「教えられる側」として参加するのではなく、憧れの存在である工藤公康氏に対し、一人の人間として自らのアイデアを提案し、予算を動かし、旅程を管理するという「リアルな社会経験」を積む場となっています。スポーツと農業という一見異なる分野を掛け合わせることで、子どもたちが自発的に課題を発見し、主体的に解決していく力を育む先進的な教育モデルを目指しています。

今回のプログラムのポイントと子どもたちの挑戦

１. チームで責任を分担し、工藤公康氏への本格的なプレゼンテーションを実践

プログラムの事前準備として、小学4年生から6年生の代表児童4名が、3月に都内で工藤公康氏に対して直接プレゼンテーションを行いました。 子どもたちは「予算」「スケジュール」「移動」「作物の選定」といった担当に分かれ、それぞれが責任を持って準備を重ねました。

自分たちが「何を植えたいのか」「なぜそれを植えたいのか」を自ら考え、どうすれば相手により伝わるのかをチームで議論を重ねました。そのような議論を基に自分たちの考えをまとめた他、苗の金額や移動費を含めた総予算を算出して工藤氏へ提案し、見事に承認を獲得しました。

加えて、当日の乗車電車や現地での移動手段、帰りのスケジュールにいたるまで、すべて子どもたち自身が時刻表を調べて計画を立て、行動しました。

パイラスアカデミーの選手（小学生）が工藤公康さんに直接プレゼン工藤公康さんへのプレゼンをするパイラスアカデミーの選手２. 農業体験：自分たちの手で畑の「畝（うね）」を作り、苗を植える

現地では、事前に工藤氏と合意したトマト、ジャガイモ、サツマイモ、そしてネギを植えるため、子どもたちが自ら土を盛り上げて「畝（うね）」を作るところからスタート。慣れない手つきながらも一生懸命に土を耕し、植え付けを行いました。また、同時に春菊、玉ねぎ、にんにく、カブなどの収穫体験も行い、大地の恵みと育てる大変さを肌で感じました。

農業体験前の準備体操をするパイラスアカデミーの選手農家さんから説明を受けるパイラスアカデミーの選手畝を作るパイラスアカデミーの選手ネギを植えるパイラスアカデミーの選手工藤公康さんと土を耕すパイラスアカデミーの選手ネギとニンニクを収穫するパイラスアカデミーの選手３. 野球教室：「正しい投げ方・コントロール・重心移動」自ら課題を持って工藤氏へ質問

後半の野球教室では、従来の「教えられるだけの野球教室」から脱却。子どもたちが事前にチームで「何を教えてもらいたいか」をディスカッションし、課題を持って臨みました。 当日は自ら進んで工藤氏に「どうやったらコントロールが良くなるのか」「正しい投げ方や重心移動のコツは何か」を説明・質問し、直接指導を仰ぎました。自発的に動くことで、子どもたちの吸収スピードと上達の度合いは目を見張るものとなりました。

パイラスアカデミー代表・小林巧汰

工藤公康さんから投げ方の指導を受けるパイラスアカデミーの選手工藤公康さんから体の使い方の指導を受けるパイラスアカデミーの選手工藤公康さんから腕の振り方の指導を受けるパイラスアカデミーの選手工藤公康さんから激励の言葉をいただくパイラスアカデミーの選手工藤公康さんとパイラスアカデミーの選手パイラスアカデミー代表・小林巧汰

「昨年から始めた本プログラムも3回目を迎え、子どもたちの成長スピードには目を見張るものがあります。今回は『自分たちの力で行動する』をテーマに掲げましたが、小学生が予算を計算するだけでなく、何をなぜ植えたいのかを自ら考え、どうすればより相手に伝わるのかを小学生ながらに必死に考えて何度もプレゼンの準備を重ねてくれました。 当日は予算やスケジュールなどそれぞれの担当に分かれ、責任を持って工藤さんにプレゼンをしてくれた姿は、私たちが理想とする『生きる力を育む』カタチそのものでした。子どもたち自身も、単に野球の技術を磨くだけでなく、野球を通じて様々な力を育むことの大切さを理解して取り組んでくれたことが何よりも嬉しく、非常に大きな意義があったと感じています」

SHAPE Sports 代表取締役 駒宮健大

SHAPE Sports 代表取締役 駒宮健大

弊社は『日本のスポーツの100年先を共創する』ことをMissionに、スポーツを愛する人が集い、日本のスポーツの未来作りに挑戦をしている会社です。特に私自身は大学まで野球を続けており、こと野球に対する思い入れは強く、「日本における野球のすそ野を拡大したい」「日本を“野球好き”で溢れさせたい」という想いをもって仕事に取り組んでおります。その中で出会ったパイラスアカデミーの「野球を通じて子どもの“生きる力”を育む」という理念にとても共感し、小林氏のお人柄にも惹かれ、本プログラムでも共催という形でご一緒させていただくことになりました。本プログラムは、弊社顧問・工藤公康氏の「生きる力を育む」という考えからも着想を得て、今回で第3回を迎えます。

特に第3回となる今回は、これまで以上に子どもたち自身が主体的に関わる機会を増やし、事前の企画段階からコンテンツを考え、スケジュールや予算の管理にも挑戦してもらいました。単に体験するだけでなく、自ら考え、仲間と話し合い、形にしていくプロセスを通じて、より深く“生きる力”を育む機会になったと感じています。

今後も、野球が持つ力を通じて、子どもたちが主体性や協調性、挑戦する心を育める機会をつくり続けていきたいと考えています。

今後の展望：食べたものが「自分」を作ることを学ぶ食育の場へ

次回のプログラムでは、今回子どもたちが自らの手で植えたサツマイモやネギなどの収穫を行います。さらに、収穫した野菜を使って子どもたち自身がメニューを考え、調理をして全員で食べる企画を予定しています。 過去2回の開催でも大切にしてきた「身体が資本であり、食べることは身体を作ること」という考え方をさらに深め、「自分が食べたものが、自分の血となり肉となり、自分自身（ひととなり）を作ってくれる」というメッセージをテーマに掲げ、命のつながりや身体づくりの大切さを体感する、より深い食育と自立の場を提供してまいります。

【イベント概要】

日時： 2026年5月17日（日）

場所： 山梨県内の農園

主催： パイラスアカデミー、株式会社SHAPE Sports

協力： 工藤公康氏、地元農家のみなさん

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

主催・運営： パイラスアカデミー（代表：小林巧汰）

担当者名：小林巧汰

電話番号： 08093835405

メールアドレス：admin@ondeckjpn.com

URL： https://pyrus-academy.com/

パイラスアカデミーについて

パイラスアカデミーは、子供たちの「うまくなりたい」を叶える少年野球スクールです。 「好きなことをずっと好きでいてほしい」という想いを軸に、技術指導だけでなく、子供たちの自主性と人間的成長を育むことを目的としています。

野球を通じて、考える力・挑戦する力・他者を思いやる心を育てるとともに、農業体験や社会活動など“野球の枠を超えた学び”を提供。 子供たちが「好き」を原動力に、自らの意志で行動し、やりたいことだけでなく“やらなければならないこと”にも向き合える力を養います。保護者・地域・指導者が連携し、子供たちが安心して自分らしく成長できる環境づくりを目指しています。

Web: https://pyrus-academy.com/

Instagram: https://www.instagram.com/pyrus_baseball/

SHAPE Sportsについて

弊社は、経営コンサルティング会社SHAPE Partnersのグループ会社であり、「スポーツ×コンサルティング」を軸に、それ以外にも幅広くスポーツ振興活動やスポーツ関連新規事業を手掛けている”スポーツ特化型”プロフェッショナルファームです。

Missionは「日本のスポーツの100年先を共創する」ことです。

AIをはじめとしたテクノロジーが急速に発展し、効率的で便利になってきている昨今。これからますます人間の労働時間は減り、余暇時間が増えてくると予想され、余暇時間を感動や熱狂で彩るエンターテイメントの価値が高まる時代となります。そのような時代だからこそ、スポーツの価値をより高め、スポーツの力で、日本はもちろん世界を元気にしていきたい。いまの日本は、野球においては大谷翔平選手、ボクシングにおいては井上尚弥選手といった、世界No.1といっても過言ではない選手が同時代に現れています。この大波にしっかりと乗りながら、少子化、人口減少等の逆風もあるなかで、もっともっと日本のスポーツの魅力を発信し、さらに高め、日本においてスポーツに一生懸命取り組む人を少しでも増やしたいと思っています。私たちはスポーツを心から愛する集団として、同じくスポーツを愛し、スポーツの発展への想いを持った人やチームと共に、スポーツコンサルティング、スポーツ関連調査サービス、スポンサー開拓支援、スポーツ関連の新規ビジネス立上げなどを通して、スポーツの100年先の未来を創造することに挑戦していきます。

Web: https://shape-sports.jp