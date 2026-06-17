ミスコン運営会社が異例の決断一般財団法人ベストオブミス記念財団、サッカー日本代表戦翌日を特別休業日に /ミスプラネットジャパン2025 日本代表・杉山佳穂がサッカー日本代表ユニフォーム姿をか公開

一般財団法人ベストオブミス記念財団ミス・プラネット・ジャパン2025 日本代表・杉山佳穂がサッカー日本代表ユニフォーム姿を公開

一般財団法人ベストオブミス記念財団（所在地：東京都）は、FIFAワールドカップ2026期間中、日本代表戦の放送日および翌日を特別休業日とすることを発表した。

本制度は、財団スタッフならびにミスコンテスト出場者、関係者が日本代表を全力で応援できる環境を整えることを目的としている。

また同日、ミス・プラネット・ジャパン2025日本代表の杉山佳穂がサッカー日本代表ユニフォーム姿を公開し、日本代表への応援メッセージを発信した。

世界中が熱狂する4年に一度の祭典であるFIFAワールドカップ。

深夜や早朝に行われる試合も多く、日本代表戦の翌日は寝不足のまま出勤する人も少なくない。

そこでベストオブミス記念財団は、

「どうせなら堂々と応援しよう」

という考えのもと、日本代表戦の放送日および翌日を休業日とする異例の取り組みを決定した。

ミス・プラネット・ジャパン2025 日本代表・杉山佳穂 コメント

「世界中がワールドカップで盛り上がる中、私自身もサッカー観戦を楽しむ毎日です。

6歳の頃サッカーを始め、今も趣味でフットサルを楽しんでいます。

高校時代は静岡学園が全国優勝した代でチアとして応援に携わっていました。

だからこそ、応援の力と日本代表として戦うことの重みを感じています。

ミスプラネット日本代表として、サムライブルーはもちろん、世界で挑戦するすべての日本代表を心から応援しています。

頑張れ、日本！」

ミス・プラネット・ジャパン2026、人間とAIが共同で世界大会日本代表を選出＞＞ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000005.000163841.html

「応援することも社会を明るくする力」

ベストオブミス記念財団では全国47都道府県で開催されるミスコンテスト運営を通じて、多くの若者が夢へ挑戦する姿を見続けてきた。

今回の取り組みは単なる休暇制度ではなく、

「挑戦する人を応援する文化を広げたい」

という想いから実施される。

スポーツ、文化、芸術、ビジネス。

分野は違っても、日本を代表して世界へ挑戦する人たちは同じ仲間である。

財団は今後も、日本代表として挑戦するすべての人々を応援していく。

休業対象日

・FIFAワールドカップ期間中の日本代表戦開催日

・日本代表戦翌日

※大会日程に応じて変更となる場合があります。

一般財団法人ベストオブミス記念財団について

ベストオブミス、ミスユニバースジャパン、ミスプラネットジャパン、ミスユニバーシティ、Mrs SDGs JAPANなど、日本最大級のミスコンテスト運営を行う団体。

「世界で活躍する女性の育成」を理念に、全国各地で地方大会・日本大会を開催している。

https://www.bestofmiss.net

https://miss-japan.net/

https://miss-japan.net/missplanetjapan

企業概要

一般財団法人ベストオブミス記念財団は、日本最大級のミスコンテスト「BESTOFMISS」を 運営する財団です。全国47都道府県で地方大会を開催し、日本から世界へ羽ばたく女性人材の

発掘・育成を行っています。 当財団は、単なる美のコンテストではなく、「社会に貢献できる女性の育成」を理念に掲げ、

環境問題、教育支援、地域活性化、SDGs推進などの社会課題に取り組む女性たちを支援しています。 また、「ミス・ユニバース・ジャパン」「ミス・プラネット・ジャパン」「ミス・ユニバーシティ」 「MrsSDGsJAPAN」など、国内外で活躍する女性を輩出する大会の運営を通じて、女性の

可能性を広げるプラットフォームを構築しています。

近年はAI技術やSNSを活用した新たな大会運営にも挑戦し、ミスコンテスト業界の革新を推進。

次世代の女性リーダー育成と、日本の魅力を世界へ発言する活動を展開しています。

ベストオブミス創設者・内田洋貴 コメント

「ミスコンテストもワールドカップも、日本代表として世界に挑戦するという意味では同じです。

私たちは日頃から世界大会へ挑戦する女性たちを送り出しています。

だからこそ、サッカー日本代表をはじめ、世界で挑戦するすべての日本代表を全力で応援したい。

仕事よりも応援を優先する日があってもいい。

4年に1度しかない祭典ですから、スタッフも出場者も思い切り楽しんでほしいと思っています。」

本件に関するお問い合わせ先

企業名：ベストオブミス

担当者名：下川祐依

TEL：0332081611

E-Mail：mujshimokawa@gmail.com