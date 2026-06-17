ARX（AutoRubys）、ヘリテージSUVの意匠をジムニーへ ─ 新作「アイコニックナナマル フロントバンパー」をスチール／ステンレス2タイプで展開

株式会社オートルビーズ

カスタムパーツブランド「ARX（Auto Rubys Xact Parts）」を展開する株式会社AutoRubys（本社：鳥取県岩美郡岩美町、代表取締役：野澤慎吾）は、ジムニー用新作フロントバンパー 「アイコニックナナマル フロントバンパー スキッドプレート付き」 を、公式オンラインストア「ARX オンラインストア」にて発売開始いたしました。

往年のヘリテージSUVを彷彿とさせる存在感あるボックスフォルムを、スズキ・ジムニーの個性に寄り添わせて再構築。価格と仕上げのバランスに優れた「スチール仕様」（94,600円・税込） と、防錆性・耐久性を高めた「ステンレス仕様」（121,000円・税込） の 2グレードを同時展開 します。JB64ジムニー／JB74ジムニーシエラ／JC74ジムニーノマド の3車種に対応し、いずれもスキッドプレートを標準装備。日常使いから本格的なオフロード走行まで、オーナーの用途に応じて選べるラインナップとなりました。

背景 ─ "ジムニーをもう一台のアイコンに"

スズキ・ジムニー（JB64）／ジムニーシエラ（JB74）／2025年登場のジムニーノマド（JC74）は、現行型として高い人気を維持し続けています。一方で、近年はクラシックなボックス型SUVのデザインが再評価される潮流もあり、「ジムニーをよりアイコニックな一台に仕上げたい」というオーナーの声も増えてきました。

AutoRubysは、鳥取県岩美町を拠点に、ジムニー専用設計のカスタムパーツをSNS・口コミを通じて全国に届けてきました。今回発売する 「アイコニックナナマル フロントバンパー」 は、そうしたヘリテージSUV志向のカスタムニーズに応える一品。往年のSUVが纏っていた力強いボックスフォルムと、ボディカラー塗装×ブラック塗装の2トーン仕上げで、ジムニーの顔を一段と引き締める設計としました。

「アイコニックナナマル フロントバンパー」の特徴

■ 特徴１. ヘリテージSUVを彷彿とさせるボックスフォルム

アイコニックナナマル フロントバンパーを装着したジムニーノマド（オートルビーズコンプリートカー）

往年のクラシックSUVに通じる、直線基調の力強いフロントマスクを再現。ジムニーのフロントフェイスと自然に馴染ませながらも、明確な存在感を加えます。"ジムニーらしさ"を崩さず、しかし一目で違いの分かる仕上がりです。

■ 特徴２. 用途で選べる2グレード展開（スチール／ステンレス）

スチール仕様（94,600円・税込）

コストパフォーマンスに優れたスタンダードグレード。フロントバーをスチール製・ラプターブラック塗装で仕上げ、ジムニー本来の無骨さに寄り添う質感を実現しました。日常使い～カジュアルなアウトドア用途のオーナーに最適です。

ステンレス仕様（121,000円・税込）

フロントバーにステンレス素材を採用したプレミアムグレード。塗装ではなく素材そのものの質感を活かした仕上がりで、錆びにくく耐久性に優れるのが特長です。海沿い・雪国・本格的なオフロード走行など、過酷な環境でジムニーを使うオーナーに最適な仕様。長く美しい状態を維持したい方への一台です。

■ 特徴３. ボディカラー塗装 × ブラックの2トーン仕上げ

両グレード共通で、フロントエプロンにはボディカラー塗装を施し、車両との一体感を演出。一方でフロントバー（黒系）とスキッドプレート（黒系）には引き締め色を採用することで、立体感と高級感のあるフロントセクションに仕上げています。

■ 特徴４. スキッドプレート標準装備

別売りオプションになりがちなスキッドプレート（柄なしフラットタイプ）を両グレードとも標準で同梱。オフロード走行時の足回り保護はもちろん、バンパー下部のドレスアップ要素としても機能します。

■ 特徴５. ジムニー3車種対応（JB64／JB74／JC74）

スズキのジムニー現行型3車種すべてに対応する設計。JB74ジムニーシエラおよびJC74ジムニーノマドは穴あけ加工不要で取り付け可能、JB64ジムニーは車両側に一部穴あけ加工が必要となります（取付は専門ショップへの依頼を推奨）。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177242/table/9_1_99ed40de00bf42220d0c848f1c10b68e.jpg?v=202606170951 ]

装着時のご注意（共通）

・JB64ジムニーへの取り付けには車両側に一部穴あけ加工が必要となります。専門知識のない方は、ショップへの取付依頼を推奨いたします（JB74／JC74は穴あけ不要）。

・純正オプションでコーナーセンサーを装備した車両には装着できません。

・フォグランプを使用しない仕様のため、フォグランプブラケットは付属しません。

・1～4型対応となっております。5型以降は適合いたしません。

代表コメント

「ジムニーは、それ自体が完成された名車です。だからこそ、足し算ではなく『別のアイコンを重ねる』ような遊び心のあるカスタムが似合うと考えました。アイコニックナナマルは、往年のヘリテージSUVへのリスペクトを込めながら、ジムニー本来のキャラクターを損なわないバランスにこだわった一品です。今回はスチール仕様とステンレス仕様の2グレードを同時展開しました。圧倒的な存在感をお求めのお客様にはぜひステンレス仕様を選んでいただきたいですし、コストとデザインのバランスを重視される方にはスチール仕様も自信を持っておすすめできます。JB64・JB74・JC74、すべてのジムニーオーナーに、ご自身のスタイルで楽しんでいただきたいです。」

株式会社AutoRubys 代表取締役 野澤 慎吾