FunTre株式会社、岡山市の令和8年度「デジタルマーケティング活用支援事業」を2年連続で受託 ―市内企業の販路拡大・売上向上を強力サポート―

FunTre株式会社

FunTre株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：谷田部 敦）は、この度、岡山市より令和8年度「デジタルマーケティング活用支援事業」を受託いたしました。本事業は昨年度に引き続き2年連続の受託となり、市内のＢtoＢを行っている中小企業を対象に、デジタルマーケティングおよび生成AIを活用した販路拡大・売上向上を推進するための各種プログラムを提供いたします。

現在、専門コンサルタントチームが約6ヶ月間にわたり個別サポートを行う「専門家による個別伴走支援」や、その参加必須条件となる「デジタルマーケティング活用セミナー」の参加者を募集しています。

当社の長年にわたるデジタルマーケティング支援の知見や最新のAI活用ノウハウを活かし、岡山市内企業の競争力強化と自走化を徹底的にサポートしてまいります。この機会にぜひご参加ください。

■ 現在募集中の主なプログラム

岡山市内企業の皆様の販路拡大・売上向上の段階に合わせた、充実したプログラムをご用意しています。

1. デジタルマーケティング活用セミナー（7月13日開催）

「デジタルマーケティングに取り組みたいが何から始めてよいか分からない」「すでにWebサイトはあるが、問い合わせや売上に繋がっていない」という企業様向けのセミナーです。1,900社以上の支援実績に基づき、ターゲットに合わせた正しい戦略の選び方や自動で売れる仕組みを解説。最新の生成AIを活用した売上アップ戦略など、明日から実践できる具体的なノウハウを10の成功事例とともに紹介します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69515/table/20_1_6752ca90666dde01cd3d4242b10c24a4.jpg?v=202606170951 ]詳細・お申し込みはこちら :http://okayama-marketing.com/2. 個別伴走支援プログラム

「自社に最適なWeb集客の導線を作りたい」「SNSやAIツール、ホームページを組み合わせて内製化したい」という企業のために、専門コンサルタントが約6ヶ月間にわたり伴走支援を行います。課題の整理、戦略立案から解決策の実行・定着まで、企業の状況に合わせたオーダーメイドのサポートで、外部に依存しない「自走力」の獲得を確実に前進させます。

■ 特典：オンデマンド学習プログラムの提供

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69515/table/20_2_6b8bb4173a07cb6076fcf7556a1ea24a.jpg?v=202606170951 ]伴走支援に関する詳細はこちら :http://okayama-marketing.com/#support

伴走支援に採択された事業者向けに、マーケティングの基礎知識から実践的な生成AI活用までを体系的に学べる「70種類以上」の専門オンライン講座を、24時間いつでも視聴できる環境として完全無料で提供いたします。社内での推進担当者の育成や、プログラム終了後の内製化に役立てていただけます。

■ 岡山市「デジタルマーケティング実践PROJECT 2026」事業概要

本事業は、深刻な人材不足や物価・エネルギーコストの高騰に直面する岡山市内の中小企業・事業者の生産性向上と競争力強化を目指し、最新のデジタル技術とマーケティングを活用して販路拡大・売上向上を切れ目なく支援する岡山市の取り組みです。FunTre株式会社は、本事業を通じて岡山市の地域経済の発展と中小企業の持続的成長に貢献してまいります。

事業名称： 岡山市「デジタルマーケティング実践PROJECT 2026」

公式サイト：http://okayama-marketing.com/(http://okayama-marketing.com/)

■ FunTre株式会社について

FunTre株式会社は、デジタルマーケティング支援、DXコンサルティング、デジタル人材育成を主な事業として展開しています。「本物を世界に」を理念に、全国の自治体とも連携しながら中小企業のデジタル化・経営変革を強力にサポートしています。

代表者： 代表取締役 谷田部 敦

所在地： 〒162-0845 東京都千代田区五番町2番地13 林五ビル5F

URL： https://funtre.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

デジタルマーケティング実践PROJECT2026事務局

メール：support@okayama-marketing.com