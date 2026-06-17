上半身をサポートする人気の「デリットテック　機能性インナーウェア タンクトップ（女性用）・ クルーネック　半袖シャツ（男性用）」 春・夏に着用しやすい新色が登場！

株式会社ドクターイースト

株式会社ドクターイースト（本社：東京都中央区銀座、代表取締役社長：伊藤庸治）は、はくだけで骨盤ととのう「DERIT TECH（以下、デリットテック）」の機能性シリーズ「機能性インナーウェア タンクトップ（女性用）」および「機能性インナーウェア クルーネック 半袖シャツ（男性用）」に新色「スキングレージュ（女性用/1枚7,800円〈税込〉）」・「ホワイト（男性用/1枚7,800円〈税込〉）」を2026年6月17日より公式サイトおよびAmazonにて新発売します。

「機能性インナーウェア タンクトップ」は、女性の身体構造を考慮した前かがみになりがちな姿勢をサポート、「機能性インナーウェア クルーネック 半袖シャツ」は、肩に力が入りがちな男性の身体特性にあわせ、僧帽筋へのサポートを強化しています。また、どちらも、肩甲骨にもアプローチします。

「デリットテック」は、新理論「低筋圧理論」を採用し、必要な筋肉にそって生地に凹凸をつけ、凹凸が皮膚に触れることで、皮膚の感覚センサーを活用し、筋肉にアプローチをします。そのため、いつものインナーウェアを変えるだけで、骨盤の安定を目指し、バランスのとれた身体にととのえるサポートをします。従来のカラーに加え、春・夏に着用しやすい新色が登場することで、より日常使いがしやすいラインナップを目指します。

【商品特長】

１. 上半身から身体の中心である骨盤にアプローチ

生地に加工したわずかな凹凸を皮膚の感覚センサーがキャッチして、着用するだけで背骨周辺をはじめとした筋肉をサポートします。上半身から骨盤がととのうことで、体型のお悩みや首・腰などの違和感へ無理なくアプローチし、S 字カーブの正しい姿勢およびパフォーマンスの向上が期待できます。

２. 男女の身体の特性にあわせ、姿勢をサポート

女性は、胸の重さから前かがみになりがちなため、胸骨・広背筋にアプローチすると正しい姿勢へサポートします。また、大胸筋をサポートする働きによりデコルテが開き、女性らしいキレイなスタイルへ導きます。男性は、筋肉量が多く、無意識に肩に力が入りやすいため、これが身体のゆがみの一因になります。そこで、僧帽筋をサポートすることで、力を抜くよう働きかけ、本来の姿勢へ導きます。

３. 春・夏着用しやすいが加わり、日常使いしやすいカラーラインナップへ

白いトップスでも着用しやすい「スキングレージュ」や「ホワイト」が新登場。従来のカラーに加え、さまざまなシーンで着用いただくことで、多忙な男性のライフスタイルをサポートします。

【商品概要】

●名称

・「DERIT TECH 機能性インナーウェア タンクトップ」（女性用）

●金額

7,800円＜税込＞

●カラー

・ブラック、スキングレージュ（新色）

●性別

・女性

●素材

・ナイロン 80％ ポリウレタン 20%

※吸汗速乾、抗菌防臭

●サイズ バスト/胸（cm）

・S：72～80、M：79～87、L：86～94、LL：93～101

●販売元

・株式会社ドクターイースト

●販路

・公式サイト、Amazon

●名称

・「DERIT TECH 機能性インナーウェア クルーネック 半袖シャツ」（男性用）

●金額

・7,800円＜税込＞

●カラー

・ブラック、ライトベージュ、ホワイト（新色）

●性別

・男性

●素材

・ナイロン 80％ ポリウレタン 20%

※吸汗速乾、抗菌防臭

●サイズ 胸囲（cm）

・S：80～88、M：88～96、L：96～104、LL：104～112

●販売元

・株式会社ドクターイースト

●販路

・公式サイト、Amazon

株式会社ドクターイーストについて

株式会社ドクターイーストは、「予防医学」を掲げ、“最新の医学に基づくサービスやプロダクトを生活のすみずみまでお届けする”アンファーグループの一員として、2019年に設立。全国のクリニックの先生や専門家にアドバイスをいただき、医学的根拠に基づいた商品やサービスを通じて人々が 心身共に活力に満ち溢れる豊かな生活の実現を目指します。