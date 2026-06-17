婚活×移住・観光ツアー「まだ知らない未来をさがす ときめきやまがた旅」を開催します！魅力溢れるやまがたを旅して素敵な出会いをみつけませんか？

山形県

山形県では、本県での結婚や、移住・観光に関心のある県内外の独身の方を対象に、婚活×移住・観光ツアー「まだ知らない未来をさがす ときめきやまがた旅」を県内２地域で開催します。

本ツアーは、米有力メディア『ナショナル ジオグラフィック(National Geographic)』にて「2026年に行くべき世界の旅行先25選(Best of the World 2026)」に国内で唯一選出され、近年、国内外からの関心が高まっている山形県での開催で、各地域でのその時期ならではの魅力的な体験を取り入れながら、参加者同士が楽しく交流できる行程となっております。

また、各コースとも、元お笑い芸人でＵターン経験者である三浦友加さんのトークイベントを予定しており、魅力溢れる山形での暮らしについてリアルなお話を聞くことができます。

１．日時

内陸コース：令和８年９月18日（金）～19日（土）

庄内コース：令和８年10月31日（土）～11月１日（日）

※各コースの行程等の詳細は、チラシ(https://www.pref.yamagata.jp/documents/52556/tokimekiyamagata_flyer.pdf)をご覧ください。

２．対象

山形県での結婚や移住に関心のある18～39歳の独身の方

（男性は山形県内在住者、女性は県内外問わず）

３．参加費

5,000円（宿泊費・ツアー中の交通費・入場料・食事代込み）

４．申込方法

お申し込みページ(https://www.partyparty.jp/party_hope_search/yamagata-government/search/tohoku)よりお申し込みください。

５．その他- 県外からご参加の女性限定で、ツアー参加と同時にマッチングシステム「Ａｉナビやまがた」（有料）へご登録いただくと、ツアー参加費（5,000円）が実質無料（後日、当該金額分をキャッシュバック）となります。※ マッチングシステム「Ａｉナビやまがた」山形県や県内全市町村・商工団体等で構成される公的機関「やまがたハッピーサポートセンター」が運営している安全・マッチングシステムです。詳細はこちらから▶https://www.yamagata-hsc.jp/matching/- 庄内コースへ県外からご参加いただく場合、庄内⇔羽田線往復利用で10,000円が助成される「こばえちゃ割」が利用可能です。詳細はこちらから▶https://www.pref.yamagata.jp/337001/kurashi/kendo/kuukou/shounaikuukou/general.html#%E3%81%93%E3%81%B0%E3%81%88%E3%81%A1%E3%82%83%E5%89%B2